Детская кровать – к 8 марта

В преддверии самого теплого и радостного праздника – 8 марта всегда встает один непростой вопрос: «Каким подарком удивить и порадовать прекрасную половину человечества? Что придумать, чтобы подарок был полезным, приятным и нужным?».

Когда уже очередной парфюм или набор косметики перестал радовать или женщины предпочитают покупать их сами, а цветы воспринимаются как яркое дополнение к основному подарку, приходится искать новые варианты.

Неожиданным, но довольно приятным сюрпризом для женщин, у которых есть маленькие дети, станет детская кроватка.

Согласитесь, что чаще всего малыши до 2-3 летнего возраста спят с родителями или с мамой. И вроде бы давно пора организовать для ребенка отдельное спальное место, но всегда находятся какие-то проблемы – то времени не хватает, то смелости, то нет подходящей кроватки.

Удобным вариантом решения этой проблемы признаны диван-кровати с мягким бортиком. Модели можно расположить в непосредственной близости от стенки, но малышу будет комфортно и тепло.

Специалисты интернет-магазина мебели Postelli предложили выбрать наиболее оптимальный и популярный подарок к женскому дню покупателям, в семьях которых есть маленькие дети.

Среди огромного разнообразия моделей для маленьких героев и принцесс особой популярностью пользуются кровати Панда. Каркас конструкции, бортик и боковины изготовлены из прочного качественного ЛДСП, настил – из ДСП. Кроватки существуют в двух вариациях: с выдвижными ящиками для вещенй и с дополнительным выкатным местом.

Благодаря оригинальному цветовому оформлению, тематическому дизайну и привлекательной фурнитуре модель выгодно впишется в интерьер детской спальни.

Немного уступает по популярности мягкая, нежная и комфортная модель детской кроватки Единорожка, выполненная в виде любимого персонажа из известного мультфильма.

Каркас изготовлен из экологически чистого материала – ЛДСП, укомплектован ортопедической решеткой. Декоративная обшивка с разноцветными вставками сделана из мягкой, приятной на ощупь ткани – велюра.

При желании кровать можно доукомплектовать декоративными подушками и защитным чехлом на резинке.

Таким образом, оригинальный подарок к весеннему празднику не только порадует сердце женщины, но и привнесен в интерьер ощущение новизны и комфорта.

А если приурочить это событие к 8 марта – то решение будет идеальным во всех отношениях. Не нужно будет «ломать голову» над подарком. Удобная красивая и эргономичная кровать для детской станет долгожданным и приятным сюрпризом. А если приобрести модель с выкатным местом, то можно обеспечить не только здоровый и полноценный сон ребенку, но и обзавестись удобной мебелью на случай неожиданно нагрянувших гостей. К тому же на широкой кровати можно прилечь с малышом, когда он заболел и без матери не засыпает.

Заказать эти либо другие понравившиеся модели из каталога можно непосредственно на сайте. Необходимо выбрать товар, отправить его в корзину, связаться с менеджером и решить все вопросы относительно дополнительной комплектации, способа оплаты, возможности доставки, скидок, акции и бонусов.

Такой нужный и неожиданный подарок к женскому празднику, несомненно, будет самым запоминающимся и значимым для всех членов семьи. А еще - это отличная идея для обновления интерьера детской комнаты.