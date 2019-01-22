Какого числа Вселенская мясопустная суббота в 2019 году?
Высокой духовностью обладает процесс поминовения умерших в православии. Каждая культура содержит в себе такой ритуал, когда вспоминают ушедших в мир иной родных. В православии содержатся специальные дни для почитания погибших близких. Одним из таких дней считается Вселенская Родительская Мясопустная суббота, в которую религиозное население сможет вспомнить всех ушедших в 2019 году, однако, какого числа она будет, знают не все.
Какого числа Мясопустная суббота
Вселенская Мясопустная Родительская суббота в 2019 году приходится на 2 марта (за семь дней до Великого поста) и является началом ряда поминальных дней в православии. В этот день в каждой церкви проводится панихида, где верующие молят о милости господней умершим христианам преддверии Недели о Страшном суде.
В следующем 2020 году все религиозные люди будут отмечать Вселенскую Мясопустную Родительскую субботу и вспоминать умерших родных 22 февраля.
История и традиции праздника
В процессе изучения православного зарождения многие начинают мыслить по-другому, а жизнь рассматривается совершенно в другом виде. Только в процессе общения с «великим» отношение ко всему может так существенно измениться.
Почитание умерших людей считается народной традицией, а также символизирует понятие, что религиозное население как живое, так и уже покинувшее этот мир представляет собой единое целое.
Когда настает суббота поминания усопших, в частности, Мясопустная Вселенская Родительская суббота, то среди верующих людей начинаются различные мероприятия, которые проводят в церкви, а также за ее территорией. Главной традицией считается чтение молитвы о спасении душ умерших родных и всех тех, кто существовал на земле. Из этого и следует наименование – Вселенская.
Приметы и обряды
Субботний день, предназначенный для почитания усопших, не имеет особых примет, за исключением следующих:
- нельзя с пола поднимать упавший блин во время жарки без прочтения молитвы, в противном случае усопшие могут забрать с собой;
- заключение брака в этот день может обернуться бедой.
Важно понимать смысл родительских дней в православии, тогда все будет выполнено правильно. После того, когда станет известен день проведения Вселенской Мясопустной Родительской субботы, необходимо разобраться, что это, и какие объяснения можно получить от церкви.
Главной причиной, почему эти дни названы родительскими, считается, что первыми уходят в мир иной родители, а их дети читают молитвы за упокоение души. Это объяснение не единственное, но у православных, оно главенствующее.
Еще с древности во все Родительские субботы в храмах устраивали заупокойные службы. Заходя в церковь в этот день, каждый верующий совершает благодетельный поступок, принимая участие в панихиде и отдавая дань как своим усопшим близким, так и Богу. Ведь во время службы все присутствующие помогают Господу прочувствовать души усопших.
Что можно, а что нельзя делать в Мясопустную субботу
Согласно церковным правилам, в дни воспоминаний и почитания умерших запрещено принимать спиртное на кладбище у могил. Также рекомендуется не проводить уборку в жилище, стирать и трудиться на земельном участке.
Субботы воспоминаний усопших характеризуются эмоциональной направленностью. В эти дни молятся о том, чтобы души покойных нашли успокоение, а также с теплотой и нежностью вспоминают их.
Запрещается следующее:
- начинать ссору и скандал, а также громко выяснять отношения;
- слишком печально отзываться об умерших родных. Необходимо непритязательно поминать их;
- проходить мимо просящих людей. Обязательно нужно оказать помощь.
Также бытует мнение, что во время почитания усопших, запрещено выполнять какие-либо действия со своей внешностью:
- проводить окрашивание волос;
- делать маникюр или наращивать ногти;
- выполнять процедуры спа-комплекса.
В действительности, церковь относится благосклонно к данным мероприятиям и не выражает категоричного запрета. Все люди, будь то верующие или же далекие от религии, имеют свое понятие дозволенного и решают самостоятельно, как им поступить в той или иной ситуации.
В православии храм посещают два раза в честь родительского дня. Перед поминальным днем вечером и с утра непосредственно в Родительскую субботу. В пятницу проводится вечерняя служба Господу Богу, которая включает в себя отправление Великой панихиды и чтение Парастаса.
С утра в субботний день ведется Божественная литургия и общая панихида. Все желающие должны заранее прийти в церковь, чтобы до начала службы составить записку с именами покойных родных, друзей и всех тех, кому даруется успокоение души в мире ином. Имена указываются те, которые были присвоены людям во время крещения.
После того как пройдет богослужение, люди чаще всего посещают могилы усопших родных. Однако посещение кладбища является добровольным действием и считается лишь желаемым, но никак не обязательным.
Молитва
«Господи Спаситель! Ты искупил всех людей своей кровью, избрал нас оружием для своей смерти от мести горькой и завистливой. Воскресением своим чудесным даруешь нам жизнь вечную. Упокой, Господи, души наших родственников, покинувших бренный мир и вознесшихся в Царствие Небесное. Молимся мы и за всех, кто покинул тело свое, обретя вечный покой. За простой люд, за царей, церковнослужителей, самоубийц и военных, праведных и заблудших. Спаси, Господи, души их светлые и вознеси к себе в Царствие Небесное. Возносим молитву единую и за души ныне живущих. Избавь их от страхов и пороков душевных, наставь на путь праведный и не покинь заботой своей до самой кончины. Аминь»
Все, кто читает молитвы, создают своего рода совместный поток мольбы, который слышен в поднебесье. В день почитания души усопших могут отправиться к Богу.
Происходит очищение грешных и вольных людей. Молитвы читаются в адрес каждого, кто жил когда-то на Земле, вне зависимости от причины смерти, ведь все друг перед другом равны, а Господь принимает каждого.
Читайте также
А как вы проводите Вселенскую мясопустную субботу? 3
-
ария / 22.01.19 19:45В нашей семье нет традиции посещать церковь на «родители», но на кладбище ходим обязательно. В этот день поминаем усопших, а на могилах оставляем конфеты и яйца.
-
Яна / 22.01.19 19:44А мы заказываем панихиду и ставим свечи за упокой. Получается не каждую Родительскую субботу, но стараемся по возможности как можно чаще.
-
Вера / 22.01.19 19:44Каждую Родительскую субботу мы посещаем кладбище, устраиваем поминки со всей семьей. Это важный день для нас, когда можно духовно побыть рядом с умершими родными.