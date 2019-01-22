Какого числа Вселенская мясопустная суббота в 2019 году?

Высокой духовностью обладает процесс поминовения умерших в православии. Каждая культура содержит в себе такой ритуал, когда вспоминают ушедших в мир иной родных. В православии содержатся специальные дни для почитания погибших близких. Одним из таких дней считается Вселенская Родительская Мясопустная суббота, в которую религиозное население сможет вспомнить всех ушедших в 2019 году, однако, какого числа она будет, знают не все.

Какого числа Мясопустная суббота

Вселенская Мясопустная Родительская суббота в 2019 году приходится на 2 марта (за семь дней до Великого поста) и является началом ряда поминальных дней в православии. В этот день в каждой церкви проводится панихида, где верующие молят о милости господней умершим христианам преддверии Недели о Страшном суде.

В следующем 2020 году все религиозные люди будут отмечать Вселенскую Мясопустную Родительскую субботу и вспоминать умерших родных 22 февраля.

История и традиции праздника

В процессе изучения православного зарождения многие начинают мыслить по-другому, а жизнь рассматривается совершенно в другом виде. Только в процессе общения с «великим» отношение ко всему может так существенно измениться.

Почитание умерших людей считается народной традицией, а также символизирует понятие, что религиозное население как живое, так и уже покинувшее этот мир представляет собой единое целое.

Когда настает суббота поминания усопших, в частности, Мясопустная Вселенская Родительская суббота, то среди верующих людей начинаются различные мероприятия, которые проводят в церкви, а также за ее территорией. Главной традицией считается чтение молитвы о спасении душ умерших родных и всех тех, кто существовал на земле. Из этого и следует наименование – Вселенская.

Приметы и обряды

Субботний день, предназначенный для почитания усопших, не имеет особых примет, за исключением следующих:

нельзя с пола поднимать упавший блин во время жарки без прочтения молитвы, в противном случае усопшие могут забрать с собой;

заключение брака в этот день может обернуться бедой.

Важно понимать смысл родительских дней в православии, тогда все будет выполнено правильно. После того, когда станет известен день проведения Вселенской Мясопустной Родительской субботы, необходимо разобраться, что это, и какие объяснения можно получить от церкви.

Главной причиной, почему эти дни названы родительскими, считается, что первыми уходят в мир иной родители, а их дети читают молитвы за упокоение души. Это объяснение не единственное, но у православных, оно главенствующее.

Еще с древности во все Родительские субботы в храмах устраивали заупокойные службы. Заходя в церковь в этот день, каждый верующий совершает благодетельный поступок, принимая участие в панихиде и отдавая дань как своим усопшим близким, так и Богу. Ведь во время службы все присутствующие помогают Господу прочувствовать души усопших.

Что можно, а что нельзя делать в Мясопустную субботу

Согласно церковным правилам, в дни воспоминаний и почитания умерших запрещено принимать спиртное на кладбище у могил. Также рекомендуется не проводить уборку в жилище, стирать и трудиться на земельном участке.

Субботы воспоминаний усопших характеризуются эмоциональной направленностью. В эти дни молятся о том, чтобы души покойных нашли успокоение, а также с теплотой и нежностью вспоминают их.

Запрещается следующее:

начинать ссору и скандал, а также громко выяснять отношения;

слишком печально отзываться об умерших родных. Необходимо непритязательно поминать их;

проходить мимо просящих людей. Обязательно нужно оказать помощь.

Также бытует мнение, что во время почитания усопших, запрещено выполнять какие-либо действия со своей внешностью:

проводить окрашивание волос;

делать маникюр или наращивать ногти;

выполнять процедуры спа-комплекса.

В действительности, церковь относится благосклонно к данным мероприятиям и не выражает категоричного запрета. Все люди, будь то верующие или же далекие от религии, имеют свое понятие дозволенного и решают самостоятельно, как им поступить в той или иной ситуации.

В православии храм посещают два раза в честь родительского дня. Перед поминальным днем вечером и с утра непосредственно в Родительскую субботу. В пятницу проводится вечерняя служба Господу Богу, которая включает в себя отправление Великой панихиды и чтение Парастаса.

С утра в субботний день ведется Божественная литургия и общая панихида. Все желающие должны заранее прийти в церковь, чтобы до начала службы составить записку с именами покойных родных, друзей и всех тех, кому даруется успокоение души в мире ином. Имена указываются те, которые были присвоены людям во время крещения.

После того как пройдет богослужение, люди чаще всего посещают могилы усопших родных. Однако посещение кладбища является добровольным действием и считается лишь желаемым, но никак не обязательным.

Молитва

«Господи Спаситель! Ты искупил всех людей своей кровью, избрал нас оружием для своей смерти от мести горькой и завистливой. Воскресением своим чудесным даруешь нам жизнь вечную. Упокой, Господи, души наших родственников, покинувших бренный мир и вознесшихся в Царствие Небесное. Молимся мы и за всех, кто покинул тело свое, обретя вечный покой. За простой люд, за царей, церковнослужителей, самоубийц и военных, праведных и заблудших. Спаси, Господи, души их светлые и вознеси к себе в Царствие Небесное. Возносим молитву единую и за души ныне живущих. Избавь их от страхов и пороков душевных, наставь на путь праведный и не покинь заботой своей до самой кончины. Аминь»

Все, кто читает молитвы, создают своего рода совместный поток мольбы, который слышен в поднебесье. В день почитания души усопших могут отправиться к Богу.

Происходит очищение грешных и вольных людей. Молитвы читаются в адрес каждого, кто жил когда-то на Земле, вне зависимости от причины смерти, ведь все друг перед другом равны, а Господь принимает каждого.