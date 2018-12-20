Приметы на Новый год 2019, чтобы удачно выйти замуж

Желтая Свинья – особый знак зодиака, ведь она завершает весь цикл восточного календаря. Поэтому в этом году стоит внимательно следить за теми подсказками, которые может подкинуть судьба. А вот незамужним девушкам особенно стоит обращать внимание на приметы, ведь чтобы выйти замуж, на Новый год 2019 нужно провести некоторые обряды и ритуалы.

Приметы на Новый год о замужестве

Если незамужняя девушка мечтает выйти замуж в Новом году, то ей стоит запомнить:

если перед самым праздником вдруг стали выпадать волосы, то, возможно, девушке кто-то уже собирается сделать предложение;

если во время приготовления праздничных блюд девушка случайно укололась или порезала платье, то в скором времени она сменит его на подвенечный наряд;

если еда пригорела, то не стоит переживать, ведь это тоже примета, по которой можно определить цвет и кожу будущего супруга;

незамужней девушке нужно обратить внимание на то, кого из мужчин она встретит в первый день наступившего года. Если таким мужчиной окажется хороший друг, то суженого она найдет среди знакомых, если это коллега, значит, ее судьба поджидает на работе, но если таким мужчиной окажется совершенно незнакомый человек, то в этом году надеть обручальное кольцо не получится;

если до того момента, когда часы пробьет полночь под новогодний стол спрятать молоко и оно даже через неделю останется свежим, то замужество уже не за горами;

если в новогоднюю ночь кто-то из молодых парней обольет девушку шампанским, значит ей в этом году выйти замуж и возможно даже за того, кто и облили ее новогодним напитком;

если девушка живет в селе, то ей в новогоднюю ночь стоит непременно прокатиться на осле, чтобы суженого приманить к своему дому.

Простые советы о замужестве от астрологов

Чтобы удачно выйти замуж в предстоящем году, стоит не только обращать внимание на приметы, на Новый год 2019, но и прислушаться к советам астрологов:

Нельзя садиться за угол стола, так замуж никогда не выйти. Стоя пробовать блюда тоже астрологи не советуют, дата свадьбы отодвинется на неопределенный срок. Тем, кто мечтает надеть подвенечное платье не стоит укладывать волосы при посторонних людях. Во время уборки в доме нужно мести пол по направлению от порога, но вот себя обметать ни в коем случае нельзя. Также не стоит наводить частоту в доме 31 декабря, нужно провести генеральную уборку за неделю до торжества. В новогоднюю ночь не стоит надевать старую, неопрятную и порванную одежду, встречая хозяйку Нового года, в такой наряде можно сильно ее обидеть и она точно не даст наладить личную жизнь. А вот что стоит прикупить незамужней девушке и надеть в новогоднюю ночь, так это новое нижнее белье красного цвета. Готовить праздничные блюда нужно только своими руками, купленные угощения только отпугнут будущего супруга. Как только в доме собрались все гости их нужно быстро рассадить за праздничным столом, ведь чем быстрее все займут свои места, тем быстрее состоится долгожданная свадьба.

4 Обряда на замужество в Новом году

Чтобы встретить свою любовь и выйти замуж, на Новый год 2019 нужно провести обряды. Здесь ничего страшного и магического нет, главное верить в то, что делаешь и для чего.

1 обряд

Для первого обряда нужно взять два бокала для шампанского и мандарин. Под елкой из цитрусов выкладываем форму сердца. Как только часы начнут бить полночь, наполняем бокалы напитком, один ставим в центр сердца из мандарин, другой держим в руке и произносим следующие слова: «Шампанское по бокалам разливаю, любовь скорее призываю.

Один бокал мой, другой – любимого». Выпиваем свой бокал до дна, говоря: «Шампанское вылила, тем самым пригласила милого». После полуночи второй бокал выливаем в открытое окно.

2 обряд

Для следующего ритуала нужно наполнять хрустальную вазу конфетами, фруктами, орехами и другими вкусностями. И прежде чем в новогоднюю ночь лечь спать ,нужно поставить вазу с содержимым над изголовьем. Такой ритуал поможет привлечь внимание мужчин, среди которых может оказаться тот единственный.

3 обряд

Для того чтобы провести еще один обряд, незамужней девушке надо купить домашние мужские тапочки. И как только с ними в руках она переступит порог дома нужно представить мужчину своей мечты, его черты лица, фигуру, его увлечения, характер и работу. После нужно три раза произнести такие слова: «Я уже тебя люблю, с нетерпеньем жду, приходи ты побыстрей, тапки новые надень».

Затем тапочки нужно положить под елку и там они должны лежать до того дня, пока новогоднее дерево не уберут, после просто поставить тапочки в прихожую, там они и будут поджидать своего хозяина.

4 обряд

Если девушка уже встретила мужчину своей мечты и теперь ей осталось только выйти за него замуж, то следующий обряд поможет подтолкнуть парня на такой ответственный шаг. Нужно взять фотографию суженого и до встречи Нового года положить ее в карман вместе с золотым кольцом. Затем перед сном положить кольцо с фотографией под подушку.

В новогоднюю ночь у Желтой Свиньи нужно обязательно попросить любви, ведь такое животное благосклонно и почитает семейные ценности. Поэтому она обязательно поможет тем, кто мечтает о крепкой любви и большой семье.