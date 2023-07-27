Как сделать генеральную уборку в квартире

Начинать убираться лучше с составления плана. Это поможет обозначить все необходимые работы и разобраться с их объемом
Приход весны для многих хозяек ассоциируется с необходимостью навести грандиозный порядок в собственном жилье. Во-первых, такие инициативы пробуждает увеличение светового дня, провоцируя тягу к действию. Во-вторых, необходимость прибраться становится острой, поскольку освещение начинает неприятно выделять все, что было не особо заметно зимой. Редакция женского журнала kleo.ru расскажет, как сделать генеральную уборку дома или квартиры быстрой и эффективной.
Генеральная уборка: правила и лайфхаки
Начинать убираться лучше с составления плана. Это поможет обозначить все необходимые работы и разобраться с их объемом, расставив все в более приоритетном порядке. Писать мелкие действия, вроде «переложить салфетки в шкаф», не стоит — важно указывать только общие пункты.
Также можно разделить перечень работ по комнатам и прописать все моющие средства и инструменты, которые понадобятся для уборки. Лучше не переключаться между делами, а доводить все до конца — нечеткое следование плану приведет к тому, что все затянется на более продолжительное время.
План генеральной уборки: что сделать в первую очередь
- Сперва нужно снять шторы, гардины или портьеры и кинуть в стирку. В противном случае эти предметы интерьера будут только мешать. После можно заняться мытьем окон.
- Следом идет уборка люстр, светильников. Лучшее средство для этого — смесь воды и нашатырного спирта в соотношении 1 стакан к 1 ст ложке. Им можно протереть после того, как удалось снять всю пыль. Предварительно важно выключить свет, чтобы не подвергать себя опасности.
- Затем можно разобрать балкон и гардероб. Это займет много времени и сил, поэтому работу следует сделать, пока есть возможность.
- Дальше по плану уборка кровати. Это может включать в себя чистку подушек, одеял и матраса.
- После — чистка ванной комнаты и санузла. Нужно протереть кафель, полки, пересмотреть душевые средства, помыть ванну, душ, унитаз, раковину. Двигаться следует сверху вниз.
- Уборка кухни может занять много времени, поэтому рекомендуется уделить этому отдельный день. Потребуется разобрать холодильник, помыть его, провести уборку каждого шкафа, перебрать крупы и прочие сухие запасы, убрать въевшееся масло или жир, протереть стол и стулья. Все это занимает много времени, но в теории опытная хозяйка может устроить все и во время общей генеральной уборки.
- Заключительным этапом идет наведение лоска в комнатах. Сюда входит уборка пыли, разбор мусора, выкидывание ненужных вещей, тщательное мытье пола, развешивание чистых и поглаженных штор и подобные дела. Для финальной точки можно поставить в комнатах новый ароматизатор.
Сохранить чистоту как можно дольше помогут несколько хитрых уловок и полезных привычек. К примеру, при мытье окон использовать водоотталкивающие спреи и протирать стол со столешницей всегда после приготовления и поедания пищи. Также можно протирать кухонную технику влажной тряпкой хотя бы один раз в день — это уменьшит загрязнения, отмывать которые в будущем придется долго.