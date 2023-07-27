Как сделать генеральную уборку в квартире

Приход весны для многих хозяек ассоциируется с необходимостью навести грандиозный порядок в собственном жилье. Во-первых, такие инициативы пробуждает увеличение светового дня, провоцируя тягу к действию. Во-вторых, необходимость прибраться становится острой, поскольку освещение начинает неприятно выделять все, что было не особо заметно зимой. Редакция женского журнала kleo.ru расскажет, как сделать генеральную уборку дома или квартиры быстрой и эффективной.

Генеральная уборка: правила и лайфхаки

Начинать убираться лучше с составления плана. Это поможет обозначить все необходимые работы и разобраться с их объемом, расставив все в более приоритетном порядке. Писать мелкие действия, вроде «переложить салфетки в шкаф», не стоит — важно указывать только общие пункты.

Также можно разделить перечень работ по комнатам и прописать все моющие средства и инструменты, которые понадобятся для уборки. Лучше не переключаться между делами, а доводить все до конца — нечеткое следование плану приведет к тому, что все затянется на более продолжительное время.

План генеральной уборки: что сделать в первую очередь

Сперва нужно снять шторы, гардины или портьеры и кинуть в стирку. В противном случае эти предметы интерьера будут только мешать. После можно заняться мытьем окон. Следом идет уборка люстр, светильников. Лучшее средство для этого — смесь воды и нашатырного спирта в соотношении 1 стакан к 1 ст ложке. Им можно протереть после того, как удалось снять всю пыль. Предварительно важно выключить свет, чтобы не подвергать себя опасности. Затем можно разобрать балкон и гардероб. Это займет много времени и сил, поэтому работу следует сделать, пока есть возможность. Дальше по плану уборка кровати. Это может включать в себя чистку подушек, одеял и матраса. После — чистка ванной комнаты и санузла. Нужно протереть кафель, полки, пересмотреть душевые средства, помыть ванну, душ, унитаз, раковину. Двигаться следует сверху вниз. Уборка кухни может занять много времени, поэтому рекомендуется уделить этому отдельный день. Потребуется разобрать холодильник, помыть его, провести уборку каждого шкафа, перебрать крупы и прочие сухие запасы, убрать въевшееся масло или жир, протереть стол и стулья. Все это занимает много времени, но в теории опытная хозяйка может устроить все и во время общей генеральной уборки. Заключительным этапом идет наведение лоска в комнатах. Сюда входит уборка пыли, разбор мусора, выкидывание ненужных вещей, тщательное мытье пола, развешивание чистых и поглаженных штор и подобные дела. Для финальной точки можно поставить в комнатах новый ароматизатор.

Сохранить чистоту как можно дольше помогут несколько хитрых уловок и полезных привычек. К примеру, при мытье окон использовать водоотталкивающие спреи и протирать стол со столешницей всегда после приготовления и поедания пищи. Также можно протирать кухонную технику влажной тряпкой хотя бы один раз в день — это уменьшит загрязнения, отмывать которые в будущем придется долго.