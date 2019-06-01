Как быстро приучить котёнка к лотку в квартире

Домашнее животное всегда предполагает тщательный уход со стороны его владельца. Но, чтобы было комфортно всем в доме, стоит подумать о том, как приучить котенка к лотку в квартире, при этом хочется сделать это быстро и легко.

В каком возрасте начинать приучать

Принеся котенка с улицы или купив его у заводчика, сразу стоит приступать к обучению животного. В возрасте уже 3-4 недель, котята могут научиться ходить в туалет на лоток. Этому способствует наличие врожденных инстинктов, которые подарила животному природа.

После того, как котенок родился, он наблюдает за своей мамой-кошкой, которая закапывает экскременты в лотке. Именно по этой причине, возраст 3-4 недели, становится сигналом для хозяев, которые могут начать заниматься приучением к лотку.

В случае если дома появился совсем маленький котенок, то это не значит, что приучать его к лотку не стоит. Котята учатся всему постепенно, при этом главным примером, на который они обращают внимание - мама-кошка. Но если котенок отлучен от кошки, то смотреть ему не на кого, поэтому все теперь переходит в руки хозяев малыша.

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Обратите внимание! Приучать котят к лотку надо сразу, после того, как в пищу станут попадать и другие продукты, кроме молока кошки.

Оптимальный возраст, когда котенок начинает все понимать - 3 месяца. Поэтому, не стоит брать котенка сразу после рождения. Лучше его взять подращенным и приученным к лотку. Если такой возможности нет, то тут хозяину придется постараться. При этом пол котенка не важен, особенное если действовать правильно и не отступать от установленных правил.

Выбор места лотка

Конечно, оптимальным вариантом станет возможность выхода котенка на улицу. Но если такой возможности нет, то потребуется правильно подобрать место для установки лотка. Оно должно быть удобным не только котенку, но и всем членам семьи.

Выбирая место для установки лотка, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

лоток должен стоять там, куда котенок может всегда зайти при необходимости. Возможно это будет туалет или ванная комната, но в этом случае двери всегда должны быть открыты;

оптимальное место для установки лотка - ближе к месту, где отдыхает котенок;

рядом не должно быть предметов, которые пугают малыша. Не нужно ставить рядом с лотком пылесос, также не должен рядом стоять унитаз, стиральная машинка или любое техническое устройство, которое издает шум;

в случае если в доме несколько животных, то их лотки должны быть разделены. Только так котенок начнет понимать, что никто не метит на его территорию.

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Какой лоток выбрать, закрытый или открытый

После того, как выбрано место для установки лотка, нужно задуматься о том, как он будет выглядеть. Мнение о том, что маленький лоток - оптимальный вариант, ошибочно.

Помните о том, что котенок вырастит достаточно быстро, в дальнейшем ходить ему на маленький лоток будет неудобно.

При выборе лотка, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

сразу стоит обратить внимание лоток, который будет требуемого размера; лучше, если он будет изготовлен из пластика. Чем крепче пластик, тем лучше; в магазинах большой ассортимент лотков. Можно выбрать лоток с решетками или без них. Если лоток будет с решеткой, то наполнитель можно насыпать под решетку. В этом случае лоток удобен тем, что котенок не пачкает лапки, вся влага остается под решеткой; форма лотка не важна. Хозяин сам может решить, какой формы он будет в зависимости от того, места, которое выделено для его установки.

Обратите внимание! При выборе лотка, который сверху будет закрываться решеткой, стоит помнить, что вы лишаете котенка совершать закапывание, а соответственно и природного инстинкта. Кроме того, пытаясь закапать, он цепляется коготочками и ломает их.

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Именно поэтому, при выборе лотка лучше остановить свой выбор на лотке, у которого нет решетки. Лучше купить более дорогой наполнитель и позволить котенку закапывать экскременты.

Выбор лотка - важный момент, но сделать это нужно до того, пока котенок не появился в семье. В случае если малыш уличный, вы его принесли домой, то в этом случае покупка всего необходимого возможна сразу.

Как быстро приучить котёнка к лотку в квартире

После того, как выбран лоток, установлен, важно, чтобы котенок понимал о том, что его тут любят. Не стоит на него кричать, так как он этого пугается. Даже в том случае, если котенок сделать что-то не так сходил в туалет мимо, не нужно его "тыкать" мордочкой в лоток. Такое поведение хозяина не приведет ни к чему хорошему. Время приучения котенка к лотку, зависит от его характера и природы.

Стоит уделять много внимания котенку и не оставлять его на длительное время одного.

Приучение котенка к лотку должно пройти безболезненно. Для этого стоит обратить внимание на правила, которые требуется соблюдать:

Принеся котенка домой, его нужно изолировать от других питомцев. Лучше подержать его некоторое время в одной комнате, где будет стоять лоток, еда и спальное место. После того, как котенок приучится к туалету, можно выпускать его по всей квартире. Он точно будет знать, куда ему потребуется вернуться, чтобы сходить в туалет. Посадите котенка в лоток. Пусть он некоторое время проведет в нем. Удерживать насильно его в нем не следует. Для того чтобы он мог сходит в туалет на лоток в первый раз, можно погладить ему животик, это вызовет быстрое опорожнение. Если котенок ищет место, куда сходить в туалет и вы это заметили, отнесите его в лоток, чтобы он понимал, что это его место, куда в дальнейшем начнет возвращаться. После того, как съедена миска с едой, усадите котенка в лоток. Пусть некоторое время побудет в нем. Посадив котенка в лоток с наполнителем, хозяин может показать малышу, при помощи пальцев, как стоит рыть и закапывать ямки. Не думайте, что это смешное занятие и не принесет ничего хорошего. Ведь малышок учится, наблюдая за тем, что происходит рядом с ним. Если же случилось, что котик сходил в туалет мимо, нужно намочить бумажку в его моче и переложить ее в лоток. В этом случае стоит рассчитывать на чутье котенка, он будет идти на запах.

Наполнители

Наполнители выбирают в зависимости от требований хозяина. Тот наполнитель, который выберет хозяин и станет местом, куда стоит ходить в туалет.

В зоомагазинах предлагается большой ассортимент наполнителей. Среди них:

силикагелевые;

глиняные;

древесные.

Обратите внимание! Наполнители подразделяются еще и по принципу действия. Они могут быть комкующиеся, впитывающие. Все зависит от того, что именно хотите вы приобрести для своего питомца, так как оба прекрасно подойдут для использования в квартире.

Специальные средства

Для приучения котенка к туалету, можно использовать и специальные средства. Спрей - в его состав включены умные препараты, при помощи которых малыш чувствует место, где находится его туалет.

Усердствовать с его применением не стоит, так как сильный, насыщенный запах спрея, наоборот может отпугнуть от места.

Советы, чтобы отучить котенка гадить

Правильный подход к воспитанию котенка, поможет быстро приучить его к месту туалета. Запрещено:

кричать на малыша;

в случае провинности брызгать в него водой;

силой тащить его к лотку.

Приучить котёнка к лотку в квартире можно легко и быстро, но нужно действовать спокойно, чтобы не испугать малыша.