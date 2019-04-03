Куда поехать в сентябре 2019 года за границу на море

Сентябрь на многих курортах мира – бархатный сезон. Куда можно будет поехать отдыхать в сентябре 2019 за границу на море, чтобы обошлось недорого, и было без визы?

Пляжный отдых в сентябре без визы в 2019 году

Россия имеет почти со всеми странами Европы визовый режим. Но есть и такие страны с морскими побережьями, где визовый режим не нужен. Среди всех Турция остается самой популярной. Поэтому, если еще не решили, куда поехать отдыхать в сентябре 2019 за границу на море, то эта страна всегда ждет своих гостей.

Турция

Для российских туристов въезд в страну безвизовый. Большим плюсом для многих является программа «все включено», действующая практически во всех отелях. Она позволяет осуществить комфортный отдых за умеренную плату.

Сентябрь самый отличный месяц для посещения этой страны, средняя температура воздуха +28⁰, при этом и море еще остается теплым + 25⁰С.

Цена путевки в 2019 году будет стоить на двоих от 55 000 рублей на двоих за недельный отдых.

Преимуществ отдыха на курортах Турции много, среди них:

отличный сервис;

доступная цена путевки;

отсутствие визового режима;

быстрый перелет.

Недостатки, которые могут броситься в глаза:

приставучесть и навязчивость торговцев;

непонятный менталитет местных жителей.

Но хозяева курортных зон и отелей, делают все, чтобы гости чувствовали себя комфортно, поэтому места для отдыха находятся под круглосуточной охраной.

Тунис

Тунис – это страна, куда можно поехать в 2019 году отдыхать за границу недорого. Очень красивая страна и плюс в том, что готова принимать российских отдыхающих без визы и очень дешево. Тунис – африканская страна, в летние месяцы дуют постоянно горячие пустынные ветры, но осенью здесь можно отдохнуть с комфортом.

Температура воздух в сентябре не превышает 30⁰ С, вода в море тоже очень теплая +27⁰ С. Имеется еще один существенный плюс сентябрьского отдыха – сравнительно низкий поток туристов, и соответственно цен жилье и конечно услуги.

Цена тура на 7 дней обойдется от 55 000 рублей на двоих, последнюю цену необходимо уточнять у туроператоров, так как она будет варьироваться в зависимости от категории выбранного отеля.

Вьетнам и Таиланд

Особой популярностью в 2019 году пользуются в сентябре азиатские направления за границу на море. Когда в Европе наступает конец пляжных сезонов, то азиатские курорты только начинают принимать гостей.

Для Вьетнама и Таиланда осень – самое благоприятное время для комфортного отпуска, температура воздуха примерно +30 ⁰ С, воды в море +28-29⁰ С. Если еще не выбрали, куда поехать отдыхать, что бы было комфортно и дешево – это вариант для вас.

Но в сентябре желательно выбирать южные курорты этих стран, так как на севере уже наступают сезонные дожди. Цены на путевки в 2019 году на сентябрь обойдутся на двоих человек от 60 тыс. рублей, в зависимости от выбранных отелей.

Таиланд и Вьетнам – экзотические страны для нас, имеющие массу преимуществ:

достаточно развитая туристическая индустрия;

добродушное население;

обилие разных фруктов;

высокий сервис;

множество развлечений;

чистейшие пляжи;

низкие цены;

возможность отдыха с детьми.

Лучшие варианты с визой в сентябре 2019 года

Индонезия

Даже самый заядлый путешественник найдет то, чему можно удивиться в Индонезии. Это экзотическое направление оставит неизгладимые впечатления у любителей природы и пляжей. Здесь практически каждый день проходят фестивали, праздники, островитяне их очень любят.

Дневная температура воздуха на островах редко поднимается выше +30⁰ С, ночью не понижается ниже +20⁰ С. Вода у побережья океана очень теплая и комфортная - +30⁰ С.

Отдых на островах Индонезии на двоих обойдется 135 тыс. рублей.

Из плюсов можно выделить:

30-ти дневная виза бесплатно для граждан РФ;

отличный и мягкий климат;

дружелюбно настроенные местные жители;

сравнительно дешево обойдется проживание.

Минусы:

очень длительный перелет, да и еще с несколькими пересадками;

дорогие авиабилеты.

Греция в сентябре 2019 года

Как говорят, «В Греции есть все!» и отчасти это правда. Замечательный климат, широкие песчаные пляжи, множество памятников древней архитектуры, удобные и комфортабельные условия проживания в отелях, просто потрясающая природа, местное вино и вкуснейшая средиземноморская кухня – все это только здесь.

Любители острых ощущений выбирают отдых на побережье Эгейского моря, семьи в основном отправляются на о. Крит.

Морская вода в сентябре очень теплая и чистая +25⁰, температура воздуха +32⁰ С. Недельный отдых обойдется в 40-45 тыс. рублей.

Плюсы отдыха в Греции:

скорый перелет;

очень высокий сервис;

множество интересных экскурсий;

и конечно шопинг.

Минусы:

наличие визы;

отсутствует программа «все включено».

4 места за границей для отдыха с семьей с детьми

Если вы не знаете, куда поехать отдыхать в сентябре 2019 за границу на море с семьей и детьми, предлагаем 4 лучших места.

Для отдыхающих семьями в заграничных странах отводятся определенные места, где родители смогут отдохнуть без своих детей. К тому же, за дополнительную сумму можно найти любую услугу со стороны, к примеру, няню, которая будет присматривать за малышом, пока взрослые решатся провести свое время за романтическим ужином в одном из престижных ресторанов.

Но, а для более взрослых детей есть свои игровые комнаты. Но и это не все! В любом туре можно найти что-то особенное и для себя, и для своих любимых деток. Так, например, в некоторых из них в сентябре предлагается посетить аквапарк, а также поплавать с дельфинами.

Болгария

Итак, при поездке в Болгарию за одного человека вам придется оставить от 17 тыс. рублей за одного человека. И этот вариант считается самым недорогим. Именно здесь в сентябре собираются семьи с детьми, так как погодные условия позволяют раслабиться.

Туры самые дешевые:

68 000 рублей за 7 ночей за 4 членов семей;

от 80 000 рублей потребуется, если захотите отдохнуть 11 дней;

от 84 000 рублей понадобится, чтобы заполнить свои дни до двух недель.

Радует то, что за услугу «все включено» необходимо будет доплатить всего от 8 тыс. до 20 тыс. рублей. Температура воды в море нагревается до 25⁰ С, а воздуха может достигнуть 40⁰ С.

Испания

Курорты Испании просто предназначены для семьи с ребенком, которые не любят жару, но при этом предпочитают теплое море. Именно из-за мягкого климата в сентябре средиземноморское побережье Испании пользуется огромной популярностью у любителей отдыхать на море за границей. Это страна, куда можно смело поехать отдыхать в 2019 году.

Средняя температура воздуха на курортах примерно 26-25⁰ С, но и море успевает прогреваться до 24-26⁰ С.

Множество национальных парков, музеев и памятников входят в экскурсионную программу для детей и взрослых. Испания в основном предназначена для отдыха с детьми, многие семьи выбирают: Салоу, Валенсию, Аликанте, Бенидорм или остров Тенерифе.

Цена тура на троих будет от 90 тыс. рублей, стоимость будет зависеть от категории отеля. Необходимо учитывать, что испанские отели очень редко предлагают услугу «все включено».

Китай

Превосходный альтернативный вариант пляжам Европы в сентябре 2019 года – морской пляжный отдых с ребенком в Китае. Страна имеет огромную по своему масштабу границу с морем с разными климатическими поясами. Поэтому выбирая отдых в Китае необходимо учитывать, что погодные условия в разных частях страны не одинаковы.

В начале осени, лето продолжается только в южной части. Желтое море нагревается до 27-28⁰ С, а воздух до 33-35⁰. Сентябрь – период муссонов в Китае и потому небо часто бывает затянутым облаками. Не стоит расстраиваться, так как тропические ливни проходят обычно ночью, а днем обычная теплая погода.

Кроме теплого моря и интересных экскурсий детям будет интересны китайские праздники, в сентябре их достаточно много:

День учителя;

Шаолиньский фестиваль боевых искусств;

Фестиваль древних искусств;

Международный фестиваль туризма и культуры.

Италия

Бархатный сезон в Италии – самое замечательное место для отдыха с детьми на море. Сентябрь в Италии довольно жаркий месяц днем температура воздуха около +27⁰ С, а море - +24⁰ С. В этом месяце нормализуется влажность, поэтому итальянские пляжи являются настоящим раем, особенно для тех, кто не может позволить отдых на море летом по состоянию здоровья.

Италия очень интересная страна не только для взрослых, но и для детей. Здесь множество старинных достопримечательностей, красивейшая природа, множество парков и развлечений, аквапарков, что стоит только одна экскурсия по водяным улицам Венеции.

Недельный тур на троих в сентябре обойдется от 90 тыс. рублей.

4 направления для отдыха вдвоем в сентябре

Израиль

Самым романтичным местом для отдыха вдвоем Израиль. Отсутствие сильной жары, песчаных бурь и дождей привлекает туристов именно в бархатный сезон. Средняя температура в стране чуть более +30⁰ С, Средиземное море прогревается у побережья до +27⁰ С.

Кроме отдыха за границей на Средиземном море, можно подкрепить здоровье солеными водами грязелечением на Мертвом море, а заодно сделать классные фото типа «сон на воде» или «чтение газеты на воде».

Цена недельного тура на два человека обойдется от 65 тыс. рублей, цена авиабилетов будет стоить от 10 тыс. рублей за одного человека, а номер на двоих за ночь обойдется от 9 500 рублей за сутки.

Марокко

Страну омывает с одной стороны Атлантический океан, а с другой Средиземное море, поэтому погода на побережьях будет отличаться. Погода на пляжах от 25⁰ до 30⁰ С, температура воды 21-23⁰ С.

Цена семидневного тура на двоих – от 21 тыс. рублей, но очень дорого обойдется перелет – 41 700 минимум за 1 человека.

Черногория

Актуальных в последнее время мест считается Черногория, куда можно поехать за 38 000 рублей на неделю. Вода в Черногории нагревается до +23⁰ С, при температуре воздуха до +28⁰ С.

Черногория богата природой и архитектурными достопримечательностями. Страна не большая, поэтому на культурную программу будет достаточно 3-4 дней.

Черногория – отличный выбор, куда нужно поехать отдыхать в сентябре 2019 года, особенно если вы предпочитаете отдых за границей на море и без визы.

Бразилия

Побывать в Бразильских джунглях, погулять по широченным пляжам с золотым песком – мечта каждого туриста. Цена тура на двоих – от 85 тыс. рублей. Сентябрьская погода будет только радовать, по сути это настоящая весна. Температура колеблется от +24⁰ до +27⁰ С, морская вода очень комфортная, +26⁰С.

В Бразилии кроме пляжей отличная экскурсионная программа: сплав по рекам, восхождение на горные вершины, походы в джунгли, водопады.

В статье были предложены самые популярные варианты отдыха за границей на море в 2019 году, недорого, с визой и без визы.