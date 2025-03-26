Тропики прямо в квартире: 5 растений, которые идеально уживутся в ванной комнате

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Высокая влажность и перепады температур — не повод отказываться от зелени в интерьере. Главное — выбрать неприхотливые растения для ванной комнаты.

Растения в ванной – не просто декор, а способ сделать пространство уютнее и современнее. Они создают эффект спа, очищают воздух и радуют глаз. Главное – выбрать те, кто сможет выжить в условиях повышенной влажности и нехватки света. Разбираемся, какие зелёные друзья выдержат такие испытания.

Папоротник

Если в ванной темно, но хочется зелени – выбирай папоротник. Он любит влажность, не страдает без яркого солнца и отлично очищает воздух. Достаточно регулярно опрыскивать листья и следить, чтобы почва не пересыхала. В стильном подвесном кашпо папоротник будет выглядеть ещё эффектнее.

Сансевиерия

Фото: unsplash.com
Если полив раз в две недели – твой предел заботы о растениях, бери сансевиерию. Она переживёт и засуху, и повышенную влажность. Света ей нужно немного, поэтому она справится даже в ванной без окон. Бонус – очищает воздух от вредных примесей и выглядит минималистично.

Орхидея

Для тех, кто хочет добавить в ванную немного элегантности, подойдёт орхидея. Она любит влажность, но требует рассеянного света. Если в ванной есть окно, это идеальный вариант. Главное – не заливать корни, иначе капризная красавица быстро зачахнет.

Монстера

Монстера – не просто растение, а полноценный арт-объект. Её большие резные листья моментально делают интерьер дорогим и стильным. Ванная ей подходит, но нужен рассеянный свет, поэтому без окна придётся использовать фитолампу. Полив умеренный, но влажность она любит, так что периодические опрыскивания не повредят.

Бамбук

Фото: freepik.com
Это растение не требует почвы, растёт прямо в воде и идеально вписывается в современные интерьеры. Света нужно немного, влажность ему на пользу, а ухаживать проще простого. Главное – менять воду раз в неделю, и тогда бамбук долго будет радовать глаз.

Зелень в ванной – это красиво и полезно. Главное – учитывать условия: есть ли окно, насколько влажно и сколько ты готова уделять времени уходу. Правильные растения создадут атмосферу уюта, не требуя при этом чрезмерного внимания.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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