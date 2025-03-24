Что поставить на журнальный столик, чтобы интерьер выглядел как в Pinterest?

Если твой журнальный столик сейчас выполняет роль "куда бы сложить все, что жалко выбросить", пора это исправить. Дизайнеры уверяют: именно он задает стиль всей гостиной. Чтобы пространство выглядело дорого и эффектно, нужно всего несколько правильно выбранных деталей.

Книги, которые хочется листать



Большие арт-буки – это не просто красиво, но еще и полезно. Они задают тон всей композиции, создают ощущение стиля и интересных увлечений. Выбирай книги с плотными обложками и минималистичным дизайном. Отличные варианты – Taschen, Assouline, Phaidon. Если оригиналы слишком дорогие, ищи похожие по стилю издания или покупай винтажные книги с красивыми корешками.



Свечи, которые пахнут не как у всех



Масс-маркет ароматы с ванилью и карамелью – это мило, но интерьер в стиле Pinterest требует другого подхода. Попробуй свечи с древесными, кожаными или пряными нотами, в стильных лаконичных банках. Отлично смотрятся свечи с необычными формами – скульптурные или в виде кубиков, волн и абстрактных фигур.



Ваза, даже если ты не покупаешь цветы



Даже если букеты в твоем доме появляются раз в год, ваза – это must-have. Она добавляет интерьеру легкости и законченности. Лучший вариант – стеклянные, керамические или металлические вазы необычных форм, которые выглядят как арт-объект. И не забывай про сухоцветы или одиночные ветки, которые смотрятся минималистично, но стильно.



Декор, который не превращает стол в склад



Минималистичная скульптура, керамическая подставка или пара стильных подносов – все это делает столик более собранным и гармоничным. Главное правило – избегать хаоса. Вместо множества мелких предметов лучше выбрать несколько эффектных акцентов, которые работают на общий стиль.

