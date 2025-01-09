Шторы для маленькой кухни в 2025 году: обзор трендовых дизайнов и советы по увеличению пространства

При создании стильного интерьера имеет значение каждая деталь, которая должна быть тщательно продуманной и гармонировать с остальными элементами. Это правило в полной мере относится и к кухне, которая для многих является "сердцем" дома. Практичность и красота – условия, которых хотят достичь многие при обустройстве этого помещения. При этом в помещении небольшого размера особенно важно добиться баланса, чтобы интерьер не выглядел тесным и загроможденным. Помогут достичь желаемого эффекта шторы для маленькой кухни, которые в 2025 году предлагаются в разнообразных стильных решениях, а их правильный подбор поможет визуально увеличить пространство и сделать его более привлекательным.

Тренды в дизайне штор для кухни 2025

При обустройстве интерьера многие стремятся не только придать помещению эстетичности и сбалансированности, но и сделать его соответствующим актуальным тенденциям. Если правильно подобрать модные шторы в 2025 году, то можно добиться поистине впечатляющего результата. Дизайнеры представили стильные тренды, среди которых удастся найти вариант, идеально соответствующий тем или иным предпочтениям. Визуальное расширение пространства и добавление света – главные условия, которыми нужно руководствоваться при выборе шторы для маленькой кухни. Предлагаем ознакомиться с актуальными трендами, которые представлены на фото.





Рулонные шторы

Ровное полотно открывается и закрывается с помощью специального пружинного механизма. Такие шторы будут гармонично смотреться как в однотонном исполнении, так и с рисунком в виде полос, подразумевающим сочетание двух оттенков. Чтобы визуально расширить помещение, рекомендуется выбирать шторы, установленные не на всю ширину окна, а на отдельные створки. Такой прием обеспечит дополнительное удобство, если вы часто открываете окна.





Японские панели

Такая система представляет собой прямоугольные натянутые полотна ткани, которые фиксируются специальным способом и открываются по принципу дверей шкафа-купе. Зрительного расширения пространства поможет добиться выбор материалов, создающих просвечивающийся эффект. Допускаются эксперименты с плотностью и оттенками, высотой и формой панелей. Подобные стилистические решения придают интерьеру индивидуальности.





Жалюзи

Несмотря на устоявшееся мнение, что такие "шторы" применяют преимущественно при оформлении офисных помещений, жалюзи будут очень органично смотреться в интерьере маленькой кухни. Минимализм и практичность – главные преимущества таких систем. В дополнение к лаконичному и стильному внешнему виду, дополнительным плюсом будет защита от солнечных лучей в жаркие летние дни. Выбирая жалюзи, стоит остановиться на горизонтальном варианте, поскольку вертикальные системы в 2025 году считаются антитрендами.





Полупрозрачные шторы

Тюлевые занавески создадут эффект легкости и невесомости. При таком выборе помещение будет максимально светлым и просторным. При желании разрешается сочетание с однотонными шторами, более плотными по фактуре, которые используют при необходимости прикрыть окно от солнечных лучей в летнюю жару. При этом стоит учесть, что материал должен быть довольно легким, образующим мягкие складки.





Как визуально увеличить пространство с помощью штор

При необходимости сделать помещение более просторным и добавить в него света подбор деталей интерьера имеет огромное значение. Одним из самых важных моментов в этом вопросе является выбор штор для маленькой кухни. В этом помогут такие стилистические приемы, которыми советуют руководствоваться дизайнеры:

Цвет . Главное табу при оформлении небольшого по размеру помещения – темные оттенки. Такие шторы зрительно "крадут" место и перекрывают доступ света в комнату. Лучший выбор – светлые тона. Можно остановиться как на монохромном варианте, так и прибегнуть к сочетанию двух светлых оттенков. Идеальной признана комбинация белого и пастели. Также удачно смотрится совмещение бежевого и светло-коричневого, нежно-розового и лилового. Если стены помещения окрашены в насыщенный цвет, то допускается подобрать шторы в аналогичной тональности, но несколько светлее по оттенку.

. Главное табу при оформлении небольшого по размеру помещения – темные оттенки. Такие шторы зрительно "крадут" место и перекрывают доступ света в комнату. Лучший выбор – светлые тона. Можно остановиться как на монохромном варианте, так и прибегнуть к сочетанию двух светлых оттенков. Идеальной признана комбинация белого и пастели. Также удачно смотрится совмещение бежевого и светло-коричневого, нежно-розового и лилового. Если стены помещения окрашены в насыщенный цвет, то допускается подобрать шторы в аналогичной тональности, но несколько светлее по оттенку. Принты . При обустройстве компактной кухни единственно допустимые орнаменты – это полоски, которые могут быть вертикальными, горизонтальными либо диагональными. Такой рисунок зрительно расширит площадь. При этом стоит продумать направление полос в зависимости от того эффекта, который вы хотите достичь. Продольный рисунок визуально поднимет потолок, а поперечный "раздвинет" стены. От абстрактных орнаментов или изображений цветов стоит отказаться. Такие рисунки перегружают помещение и делают пространство излишне заполненным.

. При обустройстве компактной кухни единственно допустимые орнаменты – это полоски, которые могут быть вертикальными, горизонтальными либо диагональными. Такой рисунок зрительно расширит площадь. При этом стоит продумать направление полос в зависимости от того эффекта, который вы хотите достичь. Продольный рисунок визуально поднимет потолок, а поперечный "раздвинет" стены. От абстрактных орнаментов или изображений цветов стоит отказаться. Такие рисунки перегружают помещение и делают пространство излишне заполненным. Ткань . Материал для штор должен быть легким или средней плотности. Недопустимы тяжелые плотные занавески. При выборе штор для маленькой кухни лучшим вариантом станет шелк, как искусственный, так и натуральный, батист, вуаль, тюль, кисея. Любители экостиля могут остановиться на легких хлопчатобумажных материалах, идеально вписывающихся в интерьер "кантри".

. Материал для штор должен быть легким или средней плотности. Недопустимы тяжелые плотные занавески. При выборе штор для маленькой кухни лучшим вариантом станет шелк, как искусственный, так и натуральный, батист, вуаль, тюль, кисея. Любители экостиля могут остановиться на легких хлопчатобумажных материалах, идеально вписывающихся в интерьер "кантри". Декор. Модные шторы в 2025 году, подбираемые для маленькой кухни, должны быть максимально простыми и лаконичными. От обилия декора, сложных конструкций, дополнения ламбрекенами и многослойности следует отказаться.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как выбрать шторы для маленькой кухни в 2025 году, чтобы ваше помещение выглядело светлым и просторным. Соблюдение основных правил, касающихся подбора материала, цвета, декора, поможет сделать вашу кухню гармоничной и добиться максимального баланса при ее оформлении.