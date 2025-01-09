Шторы для маленькой кухни в 2025 году: обзор трендовых дизайнов и советы по увеличению пространства

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Ищете стильные шторы для маленькой кухни? Узнайте о последних трендах и подберите идеальный вариант для вашего интерьера.

При создании стильного интерьера имеет значение каждая деталь, которая должна быть тщательно продуманной и гармонировать с остальными элементами. Это правило в полной мере относится и к кухне, которая для многих является "сердцем" дома. Практичность и красота – условия, которых хотят достичь многие при обустройстве этого помещения. При этом в помещении небольшого размера особенно важно добиться баланса, чтобы интерьер не выглядел тесным и загроможденным. Помогут достичь желаемого эффекта шторы для маленькой кухни, которые в 2025 году предлагаются в разнообразных стильных решениях, а их правильный подбор поможет визуально увеличить пространство и сделать его более привлекательным.

Тренды в дизайне штор для кухни 2025

При обустройстве интерьера многие стремятся не только придать помещению эстетичности и сбалансированности, но и сделать его соответствующим актуальным тенденциям. Если правильно подобрать модные шторы в 2025 году, то можно добиться поистине впечатляющего результата. Дизайнеры представили стильные тренды, среди которых удастся найти вариант, идеально соответствующий тем или иным предпочтениям. Визуальное расширение пространства и добавление света – главные условия, которыми нужно руководствоваться при выборе шторы для маленькой кухни. Предлагаем ознакомиться с актуальными трендами, которые представлены на фото.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рулонные шторы

Ровное полотно открывается и закрывается с помощью специального пружинного механизма. Такие шторы будут гармонично смотреться как в однотонном исполнении, так и с рисунком в виде полос, подразумевающим сочетание двух оттенков. Чтобы визуально расширить помещение, рекомендуется выбирать шторы, установленные не на всю ширину окна, а на отдельные створки. Такой прием обеспечит дополнительное удобство, если вы часто открываете окна.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Японские панели

Такая система представляет собой прямоугольные натянутые полотна ткани, которые фиксируются специальным способом и открываются по принципу дверей шкафа-купе. Зрительного расширения пространства поможет добиться выбор материалов, создающих просвечивающийся эффект. Допускаются эксперименты с плотностью и оттенками, высотой и формой панелей. Подобные стилистические решения придают интерьеру индивидуальности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Жалюзи

Несмотря на устоявшееся мнение, что такие "шторы" применяют преимущественно при оформлении офисных помещений, жалюзи будут очень органично смотреться в интерьере маленькой кухни. Минимализм и практичность – главные преимущества таких систем. В дополнение к лаконичному и стильному внешнему виду, дополнительным плюсом будет защита от солнечных лучей в жаркие летние дни. Выбирая жалюзи, стоит остановиться на горизонтальном варианте, поскольку вертикальные системы в 2025 году считаются антитрендами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полупрозрачные шторы

Тюлевые занавески создадут эффект легкости и невесомости. При таком выборе помещение будет максимально светлым и просторным. При желании разрешается сочетание с однотонными шторами, более плотными по фактуре, которые используют при необходимости прикрыть окно от солнечных лучей в летнюю жару. При этом стоит учесть, что материал должен быть довольно легким, образующим мягкие складки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как визуально увеличить пространство с помощью штор

При необходимости сделать помещение более просторным и добавить в него света подбор деталей интерьера имеет огромное значение. Одним из самых важных моментов в этом вопросе является выбор штор для маленькой кухни. В этом помогут такие стилистические приемы, которыми советуют руководствоваться дизайнеры:

  • Цвет. Главное табу при оформлении небольшого по размеру помещения – темные оттенки. Такие шторы зрительно "крадут" место и перекрывают доступ света в комнату. Лучший выбор – светлые тона. Можно остановиться как на монохромном варианте, так и прибегнуть к сочетанию двух светлых оттенков. Идеальной признана комбинация белого и пастели. Также удачно смотрится совмещение бежевого и светло-коричневого, нежно-розового и лилового. Если стены помещения окрашены в насыщенный цвет, то допускается подобрать шторы в аналогичной тональности, но несколько светлее по оттенку.
  • Принты. При обустройстве компактной кухни единственно допустимые орнаменты – это полоски, которые могут быть вертикальными, горизонтальными либо диагональными. Такой рисунок зрительно расширит площадь. При этом стоит продумать направление полос в зависимости от того эффекта, который вы хотите достичь. Продольный рисунок визуально поднимет потолок, а поперечный "раздвинет" стены. От абстрактных орнаментов или изображений цветов стоит отказаться. Такие рисунки перегружают помещение и делают пространство излишне заполненным.
  • Ткань. Материал для штор должен быть легким или средней плотности. Недопустимы тяжелые плотные занавески. При выборе штор для маленькой кухни лучшим вариантом станет шелк, как искусственный, так и натуральный, батист, вуаль, тюль, кисея. Любители экостиля могут остановиться на легких хлопчатобумажных материалах, идеально вписывающихся в интерьер "кантри".
  • Декор. Модные шторы в 2025 году, подбираемые для маленькой кухни, должны быть максимально простыми и лаконичными. От обилия декора, сложных конструкций, дополнения ламбрекенами и многослойности следует отказаться.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как выбрать шторы для маленькой кухни в 2025 году, чтобы ваше помещение выглядело светлым и просторным. Соблюдение основных правил, касающихся подбора материала, цвета, декора, поможет сделать вашу кухню гармоничной и добиться максимального баланса при ее оформлении.

Марьям Айбазова

Дизайнер ландшафта и интерьера

 

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