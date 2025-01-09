5 неожиданных мест в квартире, которые всегда портят общий вид

Когда кажется, что с интерьером все в порядке, но что-то все же "не так", скорее всего, дело в деталях. Есть элементы, на которые мы перестаем обращать внимание со временем, но которые серьезно влияют на восприятие пространства. Вот пять скрытых виновников, способных испортить вид даже самой стильной квартиры, и идеи, как их привести в порядок.

1. Двери

Двери часто воспринимаются исключительно как функциональная вещь, и зря. Потертая краска, устаревшая фурнитура или просто неудачный цвет могут "убить" весь вайб комнаты. Решение : обновите покрытие дверей – перекрасьте в нейтральный или трендовый цвет, замените ручки на стильные современные модели. Если хотите экспериментов – попробуйте отделку дверей декоративными молдингами.

2. Плинтусы



Плинтусы – элемент, который почти никогда не обновляют, хотя на них регулярно оседает пыль, а краска облупливается. Старые плинтусы могут выдать возраст ремонта даже в самой современной квартире. Решение : перекрасить их в тон стен (это визуально увеличит пространство) или заменить на высокие и контрастные для создания акцента.



3. Выключатели и розетки

Устаревшие или пожелтевшие выключатели и розетки портят общий вид даже в минималистичном интерьере. А если они еще и разного цвета в одной комнате – это сразу минус к стилю. Решение : замените их на современные, например, матовые или с металлической отделкой. А если хочется креатива, подберите модели с узорами или необычной текстурой.

4. Потолок





Трещины, пятна или слишком желтый свет от старых потолочных светильников могут испортить весь облик комнаты. Даже самый стильный декор меркнет, если потолок выглядит неряшливо. Решение : перекрасьте потолок в свежий белый цвет (или используйте легкие оттенки бежевого или серого, если хочется чего-то необычного). Замените светильники на современные модели с регулируемым освещением.

5. Входная зона

Зона у входной двери – место, которое часто недооценивают. Пыльный коврик, перегруженная вешалка или потертая отделка двери создают ощущение неухоженности. Решение: замените коврик на стильный минималистичный, добавьте органайзер для ключей и небольшую консоль. А если дверь нуждается в обновлении, краска или накладки на внешнюю панель легко спасут ситуацию.

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