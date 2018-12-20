Кто-то верит в приметы, а кто-то нет, но несмотря на это в новогоднюю ночь всем хочется поверить в чудеса. С древних времен праздничная ночь считалась волшебной, поэтому вероятность того, что все загаданные желания сбудутся очень велика. Конечно же, для этого нужно приложить определенные усилия. Но добиться поставленных целей легче, если вы знаете, какие нужно соблюдать приметы на Новый год 2019, чтобы быть счастливым и богатым.

Приметы для привлечения денег

Иметь хороший достаток очень важно в современном мире, поэтому многие в числе своих главных целей имеют задачу обрести финансовое благополучие.

Безусловно, если вы будете пользоваться приметами, а сами сидеть сложа руки, то ничего из этого не выйдет, но если вы действительно много работаете для достижения цели, то приметы способны упростить вам задачу.

Итак, вот самые действенные и важные новогодние ритуалы для улучшения финансового положения:

Часто говорят, что все долги нужно отдать до наступления Нового года. И это правильно, но, согласно приметам, нельзя отдавать долги в последний день уходящего года. Лучше отложить этот ритуал на первые дни января или же разобраться с долгами заранее. Когда бьют куранты, зажмите в левой ладони монетку и скажите про себя «У меня много денег», затем бросьте эту монету в бокал с алкоголем и выпейте его до дна. Эту монетку ни в коем случае нельзя никому отдавать или выбрасывать. Чтобы примета сбылась, ее нужно положить в свой кошелек. 1 января приметы не рекомендуют заниматься мытьем посуды до 12 часов дня, так как это может спугнуть достаток. Говорят, что если утром «умыться» монетками, а не мылом, то деньги будут сами «липнуть» к рукам в течение всего года. Еще один интересный новогодний ритуал. В последний день 2018 года напишите письмо с самыми лучшими пожеланиями самому себе и вложите в него купюру. На следующий день перечитайте письмо, а купюру вложите себе в кошелек и весь год носите с собой в качестве талисмана. Если ваша деятельность связана с продажами, и вы имеете собственное дело, продайте товар первому в 2019 году покупателю с большой скидкой. Это обеспечит вашему товару успех в продажах, а вам финансовое благополучие. Перед Новым годом избавьтесь от посуды с трещинами и отколотыми краями, так как такие вещи приносят в дом бедность. Встречайте Новый год большим застольем. Это предрасположит к вам символ наступающего года, что поможет вам во всех начинаниях и принесет финансовое благополучие.

Скудное застолье же, наоборот, принесет в вашу жизнь бедность.

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Приметы на счастье

С тем, какие приметы нужно знать на Новый год 2019, чтобы быть богатыми, мы уже разобрались. Теперь перейдем к приметам, чтобы быть счастливыми, ведь счастье играет далеко не последнюю роль в жизни каждого человека:

Крайне плохой приметой считается пролитое на себя вино. Говорят, что это может привести к разочарованиям и невзгодам. Если кто-то из гостей часто чихает во время празднования, то это приведет, к счастью, всех присутствующих в наступающем году. Если за несколько дней или даже за один в доме разбились 3 елочных игрушки, то у хозяев дома в наступающем году родится долгожданный ребенок. Проследите за тем, куда упадет пробка от шампанского во время его открывания. На праздничный стол – всем гостям праздника в 2019 году будет сопутствовать счастье и удача. Если же пробка упала под стол, то вы и ваши родные будете часто собираться вместе в следующем году. Символ 2019 года крайне не любит ссоры и разногласия между близкими людьми, поэтому ни в коем случае не стоит устраивать разборки в новогоднюю ночь, иначе в грядущем году вы вряд ли будете счастливы. Чтобы весь год в доме царило спокойствие, елку в год Свиньи следует наряжать игрушками круглой формы. Важно, чтобы у игрушек не было острых углов. Если вы разбили елочную игрушку – не беда. Соберите осколки и перед тем, как выбросить их, загадайте желание. Оно обязательно сбудется! Когда будете наряжать елку, обратите внимание на последовательность ее украшения. В первую очередь лучше всего украсить верхушку. Считается, что, таким образом, можно избавиться от сглаза и завистников. Если вы расстались со своей второй половинкой и не можете забыть этого человека, не одевайте в новогоднюю ночь вещи и украшения, подаренные им. Вместе с ними в Новый год может прийти тоска по былому и грусть. Обмотайте ножки стола, за которым будете отмечать, тонкой веревкой. Это избавит вас от ссор в семье и долгих разлук с любимыми. Встречаете Новый год со своей второй половинкой? Под бой курантов обязательно крепко возьмитесь за руки, тогда любовь не покинет вас весь следующий год.

И помните, что то, какие приметы вы будете применять на Новый год 2019, вовсе не главное. Чтобы быть счастливым и богатым, важно самим захотеть это и стремиться к этому. С наступающим Новым годом!