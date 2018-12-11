Украшения на Новый 2019 год своими руками: лучшие идеи

Украшения, сделанные своими руками на Новый 2019 год, способны наполнить дом волшебной атмосферой. Готовиться к празднику необходимо заранее. Игрушки, гирлянды, банты отлично впишутся в праздничный декор. Нельзя забывать о сувенирах с изображением символа года. Свинка наверняка оценит старания хозяев, и подарит всем домочадцам хорошее настроение.

Счастливые оттенки торжества

Поскольку новым символом станет Желтый Кабан, выбирать украшения для дома необходимо внимательно. Прежде всего стоит обратить внимание на цветовую гамму декораций. Следующие оттенки специалисты называют счастливыми:

желтый;

коричневый;

салатовый;

золотой;

серый.

Эти цвета обязательно должны присутствовать в одежде, в оформлении квартиры. Это позволит заручиться поддержкой нового символа, и провести праздники весело и с размахом. Кроме того, дом наполнится положительной энергетикой, удача и успех во всех делах гарантирован.

Если же солнечные тона не нравятся, можно рассмотреть следующие оттенки:

красный;

зеленый.

Строгих ограничений по оформлению жилища нет. Но специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Цвета должны смотреться гармонично, и при этом радовать хозяев дома. Предпочтение следует отдавать ярким оттенкам. Можно создавать контрастные сочетания.

Задобрить Желтую Свинью будет несложно. Во всем нужно соблюдать меру. Не стоит развешивать по всему дому украшения. Желательно выбрать один стиль, и ему придерживаться.

Как украсить гостиную

Главное украшение комнаты – это ель. Если помещение небольшое, можно сделать панно на стене.

Свинка обрадуется, если элементы декора будут с ее изображением. Подушки с забавными поросятами добавят интерьеру уюта. Они прекрасно впишутся в новогодние декорации. Подушки можно разложить везде: диван, кресло, стул. Это поможет поднять настроение, и зарядиться положительными эмоциями перед праздником.

Нельзя забывать о гирляндах. Они могут не только украшать ель, но и гостиную. Почему бы не смастерить панно, и не повесить на него яркие огни. Гирлянда интересно смотрится и в одиночных композициях. Ее достаточно положить в угол гостиной, и помещение наполнится волшебной атмосферой.

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Детская комната

Занимаясь украшением дома на Новый год 2019, нельзя забывать и о комнате ребенка. При этом следует соблюдать некоторые правила. Для маленьких детей существуют некоторые ограничения при выборе декораций.

Не стоит использовать маленькие игрушки. От стеклянных шаров также придется отказаться. Если хочется установить ель, ее придется закрепить как можно прочнее. В качестве декораций отлично подойдут мягкие игрушки. Декоративные элементы необходимо вешать как можно выше.

Украсить комнату ребенка постарше помогут следующие идеи:

Стены. Новогодняя аппликация станет отличным элементом декором. К тому же дети смогут сами ее наклеить, а потом и снять. Предпочтение следует отдавать пластиковым игрушкам. От электрической гирлянды придется отказаться. Это может быть опасным для здоровья малыша. Лучше всего украсить помещение дождиком или бумажными изделиями. Новогодний комплект постельного белья также поможет поднять настроение. Нельзя забывать про рождественские носки. Они станут прекрасным элементом декора, и подскажут родителям, где нужно оставить подарок.

Лучше всего украшать детскую комнату вместе с ребенком. Он предложит оригинальные идеи по оформлению помещения, сделает сам украшения, и с радостью их развесит.

Как украсить стены

На Новый год 2019 своими руками можно создать декор для стен. Идеи довольно разнообразные, и заслуживают внимания.

Особенно популярны следующие варианты:

Елка. Если комната маленькая, а лесную красавицу все же хочется вписать в праздничный декор, ее можно изобразить на стене. Для этого потребуются любые природные материалы и немного фантазии. Интересно смотрятся ветки, выложенные в форме елки. Кроме того, можно воспользоваться наклейками и гирляндами. С их помощью также удастся изобразить лесную красавицу. Яркие огни. Электрическую гирлянду достаточно повесить вдоль стены. Можно придать ей зигзагообразную форму, волнистые линии. В любом случае комната наполнится волшебством. Венок. Украшение встречается практически в каждом доме. Это может быть венок из шишек, еловых ветвей. Любые эксперименты приветствуются. Каждая рукодельница сможет создать оригинальное изделие, и использовать его в качестве декоративного элемента. Фотографии. Почему бы не смастерить ленту из любимых фото. Тем более что сделать это очень просто. Достаточно выбрать снимки и прикрепить их к ленте. Такая декорация не затеряется на празднике, сделает атмосферу уютной и по-настоящему домашней.

К декорированию стен предъявляются особенные требования. Не стоит их сильно загромождать. Достаточно выбрать одну понравившуюся идею, и воплотить ее в жизнь.

Как украсить окна

В преддверии новогодних праздников окна во многих квартирах преображаются. Каких только декораций в это время не встретишь. Это елки, любимые персонажи, снежинки. С помощью вытынанок можно создавать целые картины. Немного фантазии, и удастся даже невероятные идеи перенести на стекла.

Самые популярные варианты по украшению окон:

Наклейки, трафареты. Достаточно в магазине приобрести готовые наклейки и прикрепить их к окну. Красочные рисунки не оставят никого равнодушным, помогут поднять настроение перед праздниками. Если хочется немного поэкспериментировать, можно использовать трафареты. Чтобы прикрепить их на стекло, потребуется мыльный раствор. После праздников трафареты легко снять. Рисунки акриловыми красками. Если в доме есть художник, на стекла можно перенести зимние картины. Окна мгновенно преобразятся, и вызовут интерес у мимо проходящих людей. Искусственный снег. Как же порой хочется, чтобы на стеклах появились морозные узоры. Если есть желание, их можно нарисовать. Для этого необходимо приобрести баллончик с краской, и приклеить на окно понравившиеся трафареты. На стеклах мгновенно появятся узоры, которые напомнят о приближающемся торжестве. Шторы. Занимаясь украшением окон, нельзя забывать про шторы. На Новый год 2019 своими руками можно сделать потрясающие декорации. Огоньки, гирлянды, шары прекрасно впишутся в новогоднюю тематику. Они будут гармонично смотреться с остальным интерьером. Карниз. Еще один элемент, который нельзя оставлять без внимания. К карнизу можно прикрепить елочные игрушки, мишуру, гирлянду. Дом мгновенно наполнится волшебством, а окно станет более нарядным.

К украшению окон стоит подходить ответственно. Идей по декорированию очень много. Каждая рукодельница сможет выбрать понравившийся вариант, и с радостью им воспользуется.

Как украсить двери

К декорированию дверей следует отнестись ответственно. Гости уже с порога поймут, что попали в настоящую сказку. Украшения должны гармонично смотреться с общим оформлением дома, и быть его дополнением.

Популярные идеи для украшения двери:

Елка из мишуры. Самый простой вариант, чтобы сделать дверь более нарядной. Нельзя забывать о елочных украшениях, они помогут разнообразить композицию. Новогодний плакат. Поскольку символом года станет Желтая Свинья, ее можно изобразить на ватмане. Для этого не потребуются специальные навыки рисования. Можно перенести любой шаблон на бумагу и его разрисовать. Венок. Самое популярное украшение, без которого невозможно представить Новый год. Изделие можно делать из чего угодно, в этом вопросе эксперименты приветствуются. Оригинально смотрятся венки из шишек, елочных игрушек, конфет. Идеи довольно разные и интересные. Елка из природных материалов. Лесную красавицу получится смастерить из любых предметов, которые найдутся под рукой. Это могут быть ветки, проволока, бумага.

Дверные декорации смотрятся оригинально. Они поднимают настроение всем домочадцам и присутствующим гостям. Атмосфера в доме становится по-настоящему праздничной.

Как украсить потолок

Если показалось, что дом недостаточно украшен, стоит задекорировать потолок. Для этого можно воспользоваться шарами, снежинками. Элементы прекрасно впишутся в общую композицию, напомнят о приближающемся торжестве.

Игрушки из фетра также подойдут для украшения потолка. Дети с радостью их смастерят, а затем и развесят по комнате.

Бумажные украшения: интересные идеи

Казалось бы, какие украшения на Новый 2019 год можно сделать своими руками из бумаги. На самом деле вариантов очень много. Каждое изделие особенное и неповторимое. Немного фантазии, и удастся заполнить дом интересными декорациями. А главное, на это уйдет минимум времени.

Популярные бумажные украшения:

Гирлянды. Забавные рисунки можно объединить в гирлянду. Для этого нужно подготовить шаблоны, вырезать их, и прикрепить на ленту. Чтобы изделие смотрелось более аккуратно, его нужно прострочить на швейной машинке. Варежки, звезды, елки, олени смотрятся изумительно. Такие гирлянды не останутся незамеченными. Снежинки. Разве можно представить Новый год без воздушных, объемных, остроконечных снежинок. Они могут быть повсюду. Изделия преображают окна, стены, потолок. Елки. Из гофрированной бумаги удастся с легкостью создать лесную красавицу. Пушистые помпоны помогут дополнить композицию, сделают ее более нарядной. Ангелы. Изделия из цветной бумаги способны оживить комнату, и заполнить ее волшебством. Ангелы оригинально смотрятся в одиночных композициях, и не менее привлекательны в тандеме с гирляндой.

Из бумаги можно создавать работы невероятной красоты. Многие рукодельницы предпочитают работать с этим материалом. Кроме того, и дети с радостью подключаются к мастер-классу. Они могут создавать собственные сувениры, и украшать ими свою комнату.

Елочные игрушки своими руками

Если обычные игрушки надоели, и хочется разнообразия, можно смастерить украшения своими руками. Для этого не придется изобретать что-то новое. Достаточно следовать мастер-классу пошагово, и все идеи удастся воплотить в жизнь. Оригинальные игрушки займут почетное место на елке, и привлекут к себе особое внимание.

Поросенок из помпонов

Если хочется задобрить символ Нового года, стоит сделать елочную игрушку в виде Свиньи. Сувенир из помпонов получается пушистым и мягким. Он поможет поднять настроение перед праздниками, и зарядиться положительными эмоциями.

Материалы:

розовые нитки;

синельная проволока;

розовый фетр;

розовая пуговица;

клеевой пистолет;

глаза для игрушки;

лента;

картон;

ножницы.

Последовательность выполнения:

Из картона вырезаем кольца. Внутренний диаметр должен составлять 5 см, внешний – 7 см. Берем пряжу, нарезаем ее на куски. Длина отрезка должна быть 1 м.

Кольца между собой смыкаем, наматываем на них нитки. Отрезаем пряжу, ножницы при этом должны находиться между кольцами. Кольца слегка раздвигаем. Просовываем нитку для фиксации.

Аккуратно заготовки из картона достаем. Из синельной проволоки делаем ноги, хвост. Детали приклеиваем.

Из фетра вырезаем уши. Прикрепляем их к изделию. Берем ленту, завязываем бант. К голове приклеиваем уши, на шею прикрепляем бант.

Забавный поросенок готов. Чтобы повесить его на елку, сверху необходимо пришить нитку. Такой сувенир можно преподнести в качестве подарка. Получатель оценит презент по достоинству.

Елка из соленого теста

Украшения из соленого теста в последнее время очень популярны. На Новый год 2019 можно сделать своими руками оригинальную поделку. Миниатюрная елка не затеряется среди множества декораций, придаст празднику частичку волшебства.

Материалы:

форма в виде елки;

лимонный сок;

наждачная бумага;

вода;

бесцветный лак;

соль;

мука;

пергамент;

гуашь;

кисть;

бечевка.

Последовательность выполнения:

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Подготовим глубокую миску. В ней соединяем 200 г муки, 100 г соли, 10 мл лимонного сока. В полученную массу водим воду, замешиваем тесто. Оно должно получиться гладким и эластичным. Стол застилаем пергаментом. Берем кусок теста, раскатываем его. Формой вырезаем елки. Сверху делаем отверстие. Выкладываем заготовки на противень, убираем в духовку на 3,5 часа. Устанавливаем температуру 80 градусов. Полученные елки обрабатываем наждачной бумагой. Разрисовываем изделия на свое усмотрение, сверху покрываем лаком. Убираем сувениры в сторону, даем им просохнуть. Бечевку продеваем в отверстие елки, завязываем узел.

Изделие готово. Можно искать для него место в доме. Почему бы не использовать сувенир в качестве елочной игрушки. Он прекрасно впишется в новогодние декорации.

Бумажный шар

Кто бы мог подумать, что из бумаги можно создавать такие интересные и необычные шары. Они смогут украсить не только елку, но и стены, потолок. Если есть желание оформить фотозону, то шары станут отличным фоном для фотосессии. Яркие и красочные снимки напомнят о хорошо проведенном времени.

Материалы:

ножницы;

двусторонняя цветная бумага;

карандаш;

мишура;

белая бумага;

клей.

Последовательность выполнения:

Берем лист бумаги, сгибаем его пополам. Из полученной заготовки вырезаем 2 круга, диаметром 14 см. Круги сгибаем пополам, складываем детали в одну стопку. С округлой стороны отмечаем середину, ножницами делаем небольшой надрез. Круги склеиваем изнутри, капнув на насечку немного клея. Из белой бумаги вырезаем такой же круг, сгибаем его 2 раза пополам. Разворачиваем до первого сгиба, карандашом отмечаем второй загиб. Вновь собираем цветные заготовки, прикладываем полукруг с заметками, отмечаем их. Белый полукруг убираем. Цветную стопку выравниваем, ножницами делаем насечки. В отмеченных местах капаем клей, склеиваем заготовки между собой. Как только изделие высохнет, разворачиваем конструкцию. Склеиваем между собой две половинки. В центр продеваем мишуру, вешаем игрушку на елку.

Яркий шар готов. Он станет отличным декоративным элементом, придаст интерьеру праздничные нотки.

Бумажная гирлянда

Гирлянды привлекают к себе особое внимание. Их можно делать разными способами. Самый простой вариант – это нарезать круги из бумаги и собрать их на нитке. Казалось бы, что в этом сложного. Но процесс довольно долгий и требует усидчивости.

Материалы:

нить;

швейная машинка;

бумага металлического цвета;

панч для скрапбукинга;

ножницы;

двусторонняя бумага нескольких цветов.

Последовательность выполнения:

С помощью панча для скрапбукинга вырезаем круги. Для этого используем бумагу нескольких оттенков.

Выкладываем заготовки в той последовательности, в которой они будут расположены на гирлянде.

Сшиваем круги между собой. В результате получаем яркую композицию.

Изделие готово. Его можно использовать для украшения стен, дверей, окон. Гирлянда не затеряется среди других декораций. Она сможет их выигрышно дополнить.

Снежинки из бумаги

На Новый год 2019 украшения на окна удастся сделать своими руками. Разве можно представить праздник без снежинок. С помощью шаблонов получится воплотить даже безумные идеи в жизнь. Процесс вырезания снежинок занимательный. Лучше всего для работы подключать всю семью. Каждый из домочадцев сможет создать оригинальное изделие, и найдет для него видное место в доме.

Материалы:

бумага;

ножницы.

Последовательность выполнения:

Берем лист бумаги. Верхний угол заворачиваем книзу. Лишнее отрезаем, в результате получаем квадрат. Полученную фигуру складываем пополам, разрезам. Получаем треугольник. Визуально делим фигуру на 3 треугольника, складываем деталь. Сначала заворачиваем бумагу в одну сторону, затем в другую. Нижнюю часть срезаем. В результате получаем ровную заготовку в виде треугольника. Из нее и будем вырезать снежинку. Проявляем фантазию, делаем разрезы и прорези в любых местах. Разворачиваем изделие. Расправляем линии изгиба утюгом, получаем красивую снежинку.

Такие декорации смогут украсить дом, сделают атмосферу по-настоящему праздничной. Разве можно устоять перед такой красотой. Наверняка каждый из домочадцев захочет получить собственное творение, и сразу же вооружится ножницами и бумагой.

Украшения на Новый год 2019 должны быть яркими и интересными. Лучше всего их делать своими руками. Такие изделия выделяются оригинальным дизайном и необычным оформлением. Рукодельницы с радостью приступают к творчеству, и создают работы невероятной красоты.