Пора их выбросить: 11 вещей на кухне, которые портят даже современный дизайн

Кухня давно перестала быть только пространством для готовки – это место, где мы завтракаем, болтаем с друзьями, делаем кофе "на бегу" и устраиваем длинные вечера за бокалом вина. Поэтому атмосфера здесь играет не меньшую роль, чем функциональность. Красивое и гармоничное пространство напрямую влияет на настроение, а мелкие детали способны либо сделать интерьер стильным, либо полностью его испортить.

Разбираем вещи, которые вроде бы незаметны, но убивают даже самый продуманный дизайн. Пора без сожаления отправить их на заслуженный отдых.

1. Разномастные полотенца

Старые кухонные полотенца с пятнами или нелепыми рисунками создают хаос. Лучше выбрать комплект в единой гамме – это мелочь, но она сразу работает на общий стиль.

2. Засаленные доски для резки





Старые пластиковые или деревянные доски с глубокими царапинами и пятнами выглядят неряшливо. К тому же они небезопасны: в таких повреждениях скапливаются бактерии.

3. Старые коврики у мойки

Потертые или дешевые коврики в зоне мойки мгновенно удешевляют интерьер. Замена на простой однотонный вариант или стильный коврик из натуральных материалов полностью меняет картину.

4. Засаленные подушки на стульях

Когда-то они были уютными, но теперь потеряли форму и цвет. Лучше заменить на стильные чехлы из плотной ткани или аккуратные тонкие сидушки в нейтральных оттенках.

5. Клеенка "повидавшая виды"



Пластиковая клеенка с цветочками моментально удешевляет интерьер. На смену ей стоит выбрать льняную или хлопковую скатерть, а для практичности – современные моющиеся покрытия.



6. Старое ведро для мусора

Металлическое или пластиковое ведро "из девяностых" может испортить впечатление даже от дизайнерской кухни. Сейчас в тренде лаконичные ведра с педалью или стильные контейнеры в едином цвете с гарнитуром.

7. Занавески из "прошлого"

Старые тюлевые занавески с выцветшим рисунком смотрятся устаревшими. Лаконичные рулонные или льняные шторы сразу придают кухне актуальный вид.

8. Сушилка для посуды на виду



Объемные пластиковые сушилки занимают место и создают хаос. Гораздо лучше встроенные системы или минималистичные металлические сушилки, которые не бросаются в глаза.



9. Разномастные баночки и упаковки на столе

Сахар в пластиковом пакете, макароны в разорванной коробке и специи в разномастных баночках убивают эстетику. Решение – одинаковые стеклянные или керамические контейнеры.

10. Старая вытяжка с пожелтевшим пластиком



Если техника морально устарела, она сразу выдает возраст кухни. Новая компактная модель в нейтральном цвете станет частью интерьера, а не его слабым местом.



11. Хаотичный "декор"

Магниты на холодильнике, кружки на полках "для красоты", случайные вазочки – все это загромождает пространство. Минимализм и точечный акцент (одна красивая ваза или постер) выглядят гораздо лучше.