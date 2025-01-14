Открытая кухня: как соединить стиль и практичность

Открытые кухни с полками вместо привычных верхних шкафов выглядят невероятно стильно, но могут пугать своим минимализмом. "Куда же я уберу все эти тарелки и баночки?" – думают многие. На самом деле, грамотно организовать пространство можно даже на маленькой кухне, и без ущерба для эстетики. Делимся лайфхаками, как превратить открытую кухню в удобное и красивое место для готовки и хранения.

Минимализм ≠ мало места

Секрет успешной открытой кухни – грамотное распределение пространства. Вместо верхних шкафов используйте стильные полки из дерева или металла. Но важно не перегружать их: посуда, которую вы часто используете, или пара дизайнерских баночек с крупами будут выглядеть уместно, а вот десяток громоздких кастрюль – не совсем.

Для всего остального есть нижние шкафы. Сделайте ставку на выдвижные ящики: в них умещается больше, чем вы думаете, а найти нужную вещь проще, чем в традиционных шкафах.

Организация





Чтобы полки выглядели опрятно, обзаведитесь однотипной посудой и емкостями для хранения. Прозрачные стеклянные банки для круп или специй выглядят стильно и упрощают поиск нужного. А вот разношерстные упаковки только добавят хаоса.



Еще один лайфхак – если позволяет высота, повесьте дополнительную рейлинговую систему к потолку. Выглядит такая система как квадратная рама или просто штанга на цепочках или канатах, свисающая над рабочей зоной. На нее можно крепить половники, ножи и даже кружки.



Умные решения для всего необходимого

Вместо привычной сушилки для посуды можно выбрать встроенную модель в ящике под раковиной. А если не представляете жизни без кофемашины или блендера, подумайте о специальных нишах в нижних шкафах, где техника будет на виду, но не будет занимать рабочую поверхность.

Чистота важна



На открытой кухне порядок – это не просто привычка, а необходимость. Здесь не спрячешь беспорядок за дверцами шкафов. Регулярно убирайте полки, протирайте пыль и не храните ничего лишнего.



Финальный штрих

Не забывайте о декоре: стильная лампа, вазочка с цветами или даже аккуратно сложенные полотенца добавят уюта. Главное – не переборщить, открытая кухня требует лаконичности.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как декорировать полки, чтобы они выглядели словно из Pinterest.