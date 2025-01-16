Ремонт без ремонта: как обновить ванную комнату с минимальными затратами

Порой хочется обновить ванную комнату, но идея глобального ремонта, сверления стен и выбора плитки пугает. Хорошая новость: освежить пространство можно, не тратя половину бюджета и не заказывая строительную бригаду. Все, что нужно, – немного вдохновения, пара лайфхаков и несколько часов времени.

Самоклеющаяся пленка и панели

Самоклеящаяся пленка может спасти устаревший интерьер. Она идеально ложится на мебель, дверцы шкафчиков и даже плитку. Панели с клейким слоем могут удивительно естественно имитировать плитку. Хотите модный эффект бетона, мрамора или дерева? Выбирайте пленку с нужным принтом. Главное – клеить аккуратно и без пузырьков. И да, современные варианты пленок действительно выглядят хорошо и не дешевят пространство.

Текстиль





Смена шторки для душа и коврика может творить чудеса. В тренде нейтральные оттенки: песочный, серый, оливковый. Если хочется яркости, добавьте детали в трендовых цветах – голубом, терракотовом или зеленом. Выбирайте шторки из плотной ткани, чтобы они выглядели стильно и не теряли форму после первой стирки.

Декор и порядок

Добавьте немного уюта: смените старую мыльницу на стильный дозатор, установите органайзеры для мелочей. Прозрачные контейнеры и плетеные корзины помогут держать все под рукой и сохранять ванную в порядке.

Свет и зеркало





Если ванная выглядит мрачной, попробуйте заменить лампочки на более теплые или, наоборот, холодные в зависимости от интерьера. Обновите зеркало: рамка из дерева или металла сделает его центром внимания.



Материалы, которые сейчас в тренде

В 2025 году в тренде натуральные фактуры. Легкие матовые покрытия, камень, плетеные элементы. Если хочется чего-то необычного, попробуйте сочетать бамбук и металл.

Ранее мы рассказывали, как декорировать полки, чтобы они выглядели словно из Pinterest.