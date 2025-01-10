От праздника к повседневности: как оставить новогодний декор в интерьере

После завершения праздничной суеты и снятия елки многие задумываются: что делать с новогодними украшениями? Не спешите убирать их до следующего года! Некоторые из этих декоративных элементов могут отлично вписаться в ваш интерьер и радовать глаз круглый год. Вот несколько идей, как превратить новогодний декор в постоянные стильные акценты вашего дома.





1. Гирлянды и светодиодные ленты

Создайте атмосферу уюта и тепла. Светящиеся гирлянды могут преобразить любое пространство. Разместите их под потолком, вокруг зеркал или над изголовьем кровати. Выбирайте гирлянды с мягким белым светом или в нейтральных тонах, чтобы они не ассоциировались исключительно с Новым годом.

2. Декоративные свечи и подсвечники

Добавьте романтики и тепла. Свечи всегда актуальны в интерьере. Используйте красивые подсвечники, которые вы использовали во время праздников, для создания уютной атмосферы в гостиной или спальне. Металлические или стеклянные подсвечники без явной новогодней символики будут выглядеть стильно и уместно.

3. Венки из натуральных материалов

Украсьте двери и стены. Венки из сухоцветов, лаванды или эвкалипта могут стать прекрасным декором на круглый год. Они придают интерьеру природную нотку и выглядят очень элегантно. Если ваш новогодний венок выполнен из натуральных материалов и не перегружен праздничными элементами, оставьте его на двери или перенесите на стену.





4. Декоративные шары и подвески

Создайте оригинальные композиции. Стеклянные или керамические шары нейтральных оттенков можно использовать для декора полок или комодов. Разместите их в красивой вазе или на подносе вместе с другими декоративными элементами – ракушками, камнями, сухими ветками.

5. Текстиль с блеском

Добавьте роскоши и шика. Подушки, пледы или шторы с блестящими элементами или металлизированной нитью могут придать интерьеру изысканный вид. Главное, чтобы рисунок не был сугубо новогодним – выберите геометрические или абстрактные узоры.

6. Посуда и сервировка стола

Создайте изысканные приемы пищи. Красивую праздничную посуду не обязательно убирать далеко. Используйте ее для особенных случаев или даже в повседневной жизни. Золотые или серебряные приборы, стильные бокалы и тарелки добавят элегантности любой трапезе.





7. Натуральные элементы декора

Привнесите природу в дом. Деревянные украшения, шишки, сухие ветки – все это может стать частью вашего постоянного декора. Создайте композиции в вазах, украсьте ими полки или подоконники.

8. Зеркала и стеклянные элементы

Расширьте пространство и добавьте света. Зеркала в красивых рамах, стеклянные вазы и статуэтки, используемые в новогоднем оформлении, отлично смотрятся и в обычной обстановке. Они отражают свет и визуально делают комнату просторнее.