Невидимки, цветовые акценты и дерево: какие межкомнатные двери сейчас в моде и как их выбрать

В интерьере не бывает мелочей – даже дверь может или “сделать” пространство, или испортить его, как плохо подобранная обувь к классному образу. Сегодня межкомнатные двери перестали быть просто перегородками: они стали частью дизайна, и с их помощью можно задать тон всей квартире.

Так какие двери в моде сейчас, какие решения выглядят дорого, а какие устарели? Разбираемся.

Скрытые двери: абсолютный тренд

Если вы хотите создать ощущение дороговизны и чистоты пространства – ваш вариант скрытая дверь в цвет стены. Без наличников, с ровным полотном и почти невидимым контуром – такая дверь буквально растворяется в интерьере. Особенно хорошо смотрится в минимализме, сканди и японском стиле.

Цвет: подбирается тон в тон к стене – красят тем же составом или облицовывают. Идеально для однотонных интерьеров без визуального шума.

Фурнитура: почти всегда – ручки-щелчки или накладные в цвет полотна.

Контрастные двери





Если интерьер спокойный – светлый, нейтральный – дверь может быть как раз тем, что даст глубину. Особенно актуальны темные двери: графит, черный, венге, антрацит. Но при этом важно, чтобы они перекликались с чем-то еще – тумбочкой, плинтусом, ножками стула или даже рамками картин.

Важно: такие двери лучше делать матовыми и сдержанными, никаких глянцевых покрытий – это уже устарело.

Натуральное дерево или его хорошая имитация

Деревянные двери – классика, которая возвращается, но в современной интерпретации. В моде светлые оттенки: беленый дуб, ясень, клен. Они смотрятся естественно, тепло и не утяжеляют пространство. Отличный выбор для интерьеров в стиле japandi, эко и современная классика.

Если бюджет ограничен – не страшно. Сейчас есть отличные шпоновые и ламинатные двери, которые не отличить от массива, но они легче и практичнее.

Что еще важно при выборе двери?





1. Ручки и фурнитура

Сейчас в топе – минималистичные ручки без лишнего блеска: матовый черный, латунь, сатинированный хром. Важно, чтобы ручки перекликались с мебельной фурнитурой – это создает ощущение продуманности.

2. Высота двери

Если позволяет потолок, делайте двери под потолок – это визуально вытягивает помещение и делает его "дороже". Стандартные 2 метра – ок, но если хочется вау-эффекта, берите выше.

3. Материал

Самый бюджетный вариант – МДФ с покрытием, которое имитирует дерево. Более премиальные – массив дерева или шпон. Главное – не выбирать ультрабюджетные двери с пустотами внутри: они быстро портятся и "гремят".

Что точно устарело

Двери с "окошками" из матового стекла (особенно с рисунком).

Глянец и пластиковый блеск.

Декоративные фрезеровки и псевдоклассика.

Цвет "орех" или "вишня" с желтым подтоном – это из интерьеров начала 2000-х.

Межкомнатные двери – это не просто технический элемент, а полноценная часть стиля. И чем гармоничнее они вписаны в интерьер, тем более завершенной кажется вся квартира.