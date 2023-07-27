Недостаток сна и его влияние на похудение

Недостаток здорового сна может может перечеркнуть все попытки достижения желаемого веса к лету. Чтобы успешно похудеть, необходимо уделить внимание не только рациону и физической активности, но и качеству и количеству сна. Недосып ухудшает метаболизм, приводит к повышению аппетита и затрудняет эффективные занятия спортом. Какие механизмы стоят за этими процессами?

Гормональный дисбаланс

При недостатке сна вырабатывается больше гормона стресса - кортизола, который приводит к накоплению жира в организме, особенно в области живота. Кроме того, недосып оказывает негативное влияние на выработку инсулина, который необходим для утилизации сахара в крови. В результате нерасходуемый сахар откладывается в виде жира и способствует набору лишнего веса.

Аппетит и пищевые привычки

Недостаток сна приводит к снижению выработки гормона лептина, который участвует в регуляции аппетита, и повышению выработки грелина, который стимулирует чувство голода. Переутомленный мозг начинает работать на стимуляцию удовольствия, а еда становится самым доступным и быстрым способом достичь этой цели. В результате мы начинаем насыпать большие порции и питаться высококалорийной пищей.

Тренировки и восстановление организма

Недостаток сна затрудняет тренировки и восстановление организма после них. Если мышечная ткань не успевает восстановиться, то физические нагрузки становятся менее эффективными. На восстановление организма в ночное время требуется дополнительная энергия.

Чтобы добиться максимальных результатов в похудении, стоит обратить свое внимание на качественные предметы для сна. Правильные матрасы, подушки и кровати - это то, что вам поможет достичь хорошего сна.

Хороший матрас - это 70% качественного сна. Новинка у компании Askona - это матрас Ortho, который бал разработан совместно с врачами и специалистами в области ортопедии и физиотерапии. Все матрасы Askona Ortho имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Ортопедический матрас Ortho Medium от Askona

Не стоит забывать и про эстетику - она тоже играет важную роль при сне. Стильная кровать, приятные тактильные ощущения от постельного белья и одеяла - все это поможет достичь здорового сна.

Кровать Oliver обладает компактным мягким изголовьем и оригинальными мягкими боковыми частям. С ней сон будет крепким, а в спальне прибавится уюта и гармонии.

Кровать Oliver от Askona

Cloud Duo - это одеяло, выполненное из натуральных материалов, которое идеально подходит для создания уюта и комфорта во время сна в любое время года. Специальный материал для наполнителя под названием Tencel обеспечивает идеальный микроклимат и сохраняет комфортную температуру во время сна. Одеяло двухстороннее - одна сторона из сатина, а вторая из полисатина. Полисатин - это очень мягкий и приятный на ощупь материал, при этом обладающий повышенной износостойкостью.

Одеяло Cloud Duo от Askona

Комплект постельного белья Solid Tencel от Askona изготовлен из 100% эвкалиптового волокна Tencel. Не мнется, обладает отличными дышащими свойствами и легко отводит влагу. Этот материал имеет антибактериальный эффект и подходит для самых чувствительных типов кожи. Специальная обработка нитей обеспечивает высокую прочность ткани, защищает ее от деформации и образования катышков.

Комплект постельного белья Solid Tencel от Askona

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