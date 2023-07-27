Выбор холодильников достаточно разнообразный, моделей много и выбрать подходящий вариант не так уж и просто. И возникает вопрос, какой холодильник выбрать, чтобы с ним не было никаких хлопот. Перед покупкой следует учитывать множество существующих моделей и функций.

В этой статье авторы новостного портала Kostanews.kz расскажут, на что нужно обращать внимание при выборе холодильника.

Размер и объем холодильника

Первый и самый важный фактор при выборе холодильника - это его размер. Холодильник должен соответствовать вашим нуждам и находиться в соответствующем месте. Обычно, холодильники имеют маркировку производителя, которая указывает на размер. Обычно модель семейного типа имеет объем от 200 до 500 литров.

Раздельное охлаждение

Это отдельный компрессор для морозильной и холодильной камеры. Такая функция позволяет вам настраивать отдельно температуру морозильной и холодильной камер и позволяет экономить электроэнергию.

Материал изготовления и функции

Из какого материала изготовлен холодильник - это тоже важный параметр. Вариант из нержавеющей стали, выглядит более стильно и великолепно подходит для современных кухонь, однако цены на такие модели выше. При покупке учитывайте наличие функций автоматического размораживания, которая упрощает жизнь. Благодаря этой функции вы можете не заботиться о размораживании холодильника, все замороженные продукты будут размораживаться автоматически.

Какой холодильник выбрать с учетом энергопотребления?

Энергопотребление холодильника должно быть не очень большим. Модель с классом энергопотребления A или выше - оптимальный выбор. Это поможет снизить ваши расходы на электроэнергию и сделает устройство более экономичным. При покупке нужно обращать внимание на различные факторы, такие как размер, объем, функции, материал изготовления и т.д. Правильный выбор холодильника не только поможет вам сохранить продукты, но и сэкономит ваши деньги и время в долгосрочной перспективе. Ниже мы приведем список популярных холодильников. В итоге вы получите ответы на вопрос, какой холодильник выбрать для дома.

Gorenje NRM 8181 UX, серебристый

Холодильник Gorenje NRM8181UX выполнен в цвете «Нержавеющая сталь». Эта модель идеально сочетается с интерьером в любом помещении. Холодильник Gorenje NRM8181UX является надежным и функциональным устройством, которое подойдет для любого дома. Его основное преимущество - это система No Frost Plus, которая предотвращает образование льда и инея, сохраняя продукты свежими на долгий период времени.

Вентиляционная система Dual MultiFlow 360° обеспечивает равномерное распределение холода внутри холодильника, сохраняя качество и свежесть продуктов. Высокий класс энергопотребления позволит значительно снизить затраты на электроэнергию. Для настройки параметров используйте сенсорное управление.

Mitsubishi Electric MR-CXR46EN-PS

Это стильное и функциональное решение для любого дома. Он выполнен в элегантном бежевом цвете, который идеально подойдет для любого интерьера. Этот холодильник имеет большой объем в 299 литров, что позволяет хранить большое количество продуктов и напитков. Он оснащен различными полками и выдвижными ящиками, которые обеспечивают эффективную организацию и удобный доступ к продуктам. Технология двойного охлаждения сохраняет свежесть продуктов и предотвращает размножение бактерий и запахов.

Пользователи могут контролировать настройки холодильника и управлять им через сенсорный дисплей, который расположен на передней панели. Изготовитель гарантирует, что холодильник Mitsubishi Electric MR-CXR46EN-PS будет работать бесшумно, а также имеет систему энергосбережения, которая помогает сократить расходы на электричество.

LG GA-B419 SWJL

Холодильник LG GA-B419 SWJL - это стильный и просторный холодильник с удобной организацией пространства и улучшенной технологией холодильных систем. Он снабжен инновационной системой No Frost, которая предотвращает образование льда и обеспечивает постоянную температуру внутри холодильника.

Холодильник имеет общую вместимость 302 литра, разделенных между двумя отдельными отделениями - холодильником и морозильной камерой. В холодильной камере оптимально организовано хранение продуктов благодаря четырем выдвижным полкам, двум ящикам для овощей и фруктов и нескольким дверным полкам. А в морозильной камере есть три прочных ящика, где можно хранить замороженные продукты.

MAUNFELD MFF181NFSB

Холодильник MAUNFELD MFF181NFSB - это качественное и надежное устройство, которое создано для сохранения свежести продуктов и напитков. Он имеет вместительный объем 333 литра, что позволяет хранить большое количество продуктов, а также удобное расположение полок и ящиков, которые обеспечивают комфортное размещение товаров.

Черный цвет придает ему элегантный и стильный вид, что позволяет его легко вписать в любой интерьер. Холодильник оснащен инновационной технологией No Frost, что препятствует образованию льда внутри холодильника. Есть множество дополнительных функций, таких как: Super Freeze, для быстрого замораживания продуктов; Holiday, чтобы сохранить максимальную свежесть продуктов в период отсутствия хозяев дома; Child Lock, защищающий от случайного изменения температуры. Таким образом, холодильник MAUNFELD MFF181NFSB является идеальным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и комфорт использования в своем доме.

Фото: Клео.ру