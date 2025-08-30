Мраморные разводы и белая кухня: 7 антитрендов в интерьере, которые точно есть в вашем доме

Еще вчера это считалось модным, а сегодня выглядит устаревшим. Интерьерные тренды меняются не менее стремительно, чем мода на подиумах. Те приемы, которые еще недавно казались свежими и стильными, теперь превращают квартиры в "музей моды прошлого десятилетия". Разбираем главные антитренды, которые пора оставить позади.

Потолочные ниши с подсветкой

Когда-то такие конструкции считались вершиной стиля, но сегодня они выглядят устаревшими и перегруженными. Сложные многоуровневые потолки с "скрытым светом" больше напоминают офисы и торговые центры. Гораздо современнее смотрятся простые одноуровневые потолки с аккуратными встроенными светильниками или трековыми системами.

Белая кухня с золотыми ручками



Да, это была классика Pinterest, но теперь – слишком предсказуемо. Белые фасады с блестящими акцентами смотрятся холодно и безлико, особенно если вся кухня выполнена "под кальку". Сейчас в моде натуральные текстуры, оттенки дерева, приглушенные цвета.



Кирпичная стена в новостройке

В старых лофтах это выглядело аутентично, в новостройках – искусственно и дешево. Грубая кирпичная кладка уже не добавляет интерьеру характера, а скорее выдает желание "сделать модно за дешево".

Минималистичные люстры-кольца





Они были в каждом втором проекте еще несколько лет назад. Сегодня такие светильники больше напоминают мебельный шоурум, чем современный интерьер. На смену им приходят более изысканные формы и авторские решения.

Обои с тропическими листьями

Пальмы, монстеры и банановые листья были в каждой квартире – и в Pinterest, и в шоурумах. Сегодня это слишком банально и громко. Такой принт уже не выглядит освежающе, а скорее устаревшим декором.

Мраморные разводы



Когда-то это был символ новой роскоши, а теперь – штамп. Мраморным узором украшали все: плитку, столешницы, мебель и даже обои. В итоге он потерял ценность и стал выглядеть дешево. Лучше использовать натуральные материалы и фактуры в умеренных дозах.



Мебельный тотал-лук

Гарнитуры "под копирку", где и шкаф, и комод, и кровать сделаны в одном стиле из одной коллекции, делают интерьер стерильным. Вместо уюта получается обстановка "отельного номера". Сейчас в моде микс – сочетание разной мебели и фактур, что делает пространство живым и индивидуальным.