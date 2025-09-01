5 мест в доме, которые все забывают убирать — и зря

Мыть полы и протирать пыль – это еще не уборка. Даже если кажется, что в доме чисто, пыль все равно находит способ задержаться – особенно в тех местах, на которые мы почему-то стабильно "закрываем глаза". И дело не только в эстетике: мелкодисперсная пыль вредна для дыхательной системы, а если в доме есть дети, аллергики или домашние животные – она и вовсе становится риском для здоровья.

Вот 5 зон, которые мы чаще всего игнорируем.

1. Задние стенки и нижняя часть мебели





Область за диваном, под шкафами или за комодом – идеальная ловушка для пыли. Эти места редко доступны обычной тряпке или даже щетке. Пыль, скопившаяся там, годами никуда не девается и постепенно разносится по дому.

Совет: если постоянно двигать мебель по квартире ради уборки – не ваш вариант, обзаведитесь гаджетом, который позволит легко достать до труднодоступных мест. И не забывайте о регулярности.

2. Рамы картин и верхние кромки шкафов

Эти места не попадают в поле зрения при обычной уборке, но именно на них оседает пыльный налет. Особенно обидно, если в доме светлая мебель – на ней грязь становится заметна, когда уже поздно.

Совет: протирайте такие поверхности хотя бы раз в две недели – иначе пыль будет летать по комнате каждый раз, когда вы откроете дверцу шкафа.

3. Плинтусы и участки у пола вдоль стен

Вроде бы и пол недавно помыт, и окна плотно закрыты, а носки все равно остаются грязными. Причина – тонкий, почти невидимый слой пыли, который скапливается на полу, у плинтусов и на границе пола и стены. Он незаметен глазу, особенно если покрытие пола темное или текстурное.

В такой ситуации придется либо вручную выметать всю пыль из стыков и плинтусов, либо обзавестись умной техникой, которая облегчит эту задачу. Причем не обязательно покупать сразу много гаджетов для уборки, достаточно одного компактного пылесоса, который обладает функцией подсветки пыли. Например, у Dreame Z20 Essential встроена технология CelesTect™, которая позволяет видеть то, что обычно скрыто. Небесно-голубая LED-подсветка на щетке буквально подсвечивает пыль даже на темных и неровных поверхностях.





Особенно удобно, что к пылесосу идут разные насадки – можно одной техникой закрыть почти всю уборку. Щетка с регулируемым отверстием справляется с коврами разной плотности и не наматывает волосы. Мягкий ролик удобно чистит пол и плинтусы почти вплотную прилегая к ним, мини-щетка – деликатные поверхности и шерсть. А с удлиненной вращающейся щеткой легко дотянуться до верхних полок и люстр или за диван.





Тем, кто бережет свое время и силы, придется по душе функция интеллектуального обнаружения загрязнений и регулировка мощности всасывания. То есть пылесос без вашего вмешательства увеличит мощность всасывания, как только щетка попадет на участок, где требуется более тщательная уборка.

Система фильтрации HEPA улавливает даже мельчайшие частицы и вирусы – особенно актуально, если в доме дети или аллергики.

4. Вентиляционные решетки и воздуховоды

Эти зоны буквально втягивают пыль из воздуха. А потом – возвращают ее обратно в помещение. В результате вы вроде бы убираетесь, а дышите все тем же воздухом с пылью и аллергенами.

Совет: протирайте решетки и проверяйте фильтры кондиционеров и очистителей воздуха. Глубокую очистку делайте хотя бы раз в сезон.



5. Поверхности за техникой





Зона за холодильником, под стиральной машиной и рядом с телевизором – пыль там не просто скапливается, а смешивается с жиром, влагой и статикой. В результате – настоящий грязевой "магнит".

Совет: используйте мягкие насадки для деликатных поверхностей, чтобы не повредить технику, но при этом тщательно вычистить все лишнее.

