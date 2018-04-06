 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Топ 6 советов при выборе межкомнатных дверей

0 0

От того, насколько правильно выбраны межкомнатные двери, зависит не только интерьер дома. Важно ориентироваться и на качество изделия. Если красивая дверь не будет выполнять свои функции, то ее покупка приведет к вспышкам раздражения каждый раз, когда отвалится очередная деталь или дверь не закроется до конца.

Советы экспертов

Профессионалы в сегменте производства дверей рекомендуют обращать внимание на дизайн в последнюю очередь. И не всегда все то, что дорого - значит качественно. Например, можно купить недорогие межкомнатные двери здесь!

Прежде чем принять решение, важно уточнить некоторые детали:

  1. Качество. Лучшие двери делают в Финляндии, Израиле и Беларуссии. Но и в других странах есть качественные производители. Лучше заранее узнать информацию о конкретной фирме, ее опыте, прежде чем делать покупку.
  2. Материал. Этот параметр влияет не только на цену, но и на износостойкость двери. Массив дерева считается лучшим выбором, но его цена сразу выводит товар в категорию элитного. Шпонированные и ламинированные варианты красивы, но плохо переносят удары и воздействие солнечного света. Стекло, в свою очередь – довольно хрупкий и тяжелый материал, который проблематично установить. Важно следить, чтобы дверь и коробка были сделаны из одного материала.
  3. Фурнитура. Все крепления должны быть только металлическими и наиболее высокого качества. Тест очень прост: если металл получается согнуть руками, то лучше выбрать другого производителя. Также в хорошую дверь замок и ручки врезает производитель, обеспечивая качество.
  4. Размеры. Прямоугольные проемы – идеал, который встречается редко. Необходимо сверять размеры по нескольким точкам, чтобы не столкнуться с тем, что дверь не помещается в одном углу и оставляет зазор в другом.
  5. Детали. Перед покупкой необходимо самостоятельно все перепроверить, не доверяя продавцу. Потратив полчаса на измерение полотна рулеткой, ощупывание всех креплений и фурнитуры, можно избежать многих неприятных сюрпризов и ссор с фирмой.
  6. Время. Покупать межкомнатные двери надо в последнюю очередь, лучше даже после установки мебели. Так проще рассчитать свой бюджет. Можно проконтролировать соответствие стиля двери общему дизайну помещения. К тому же будет проще выбрать конструкцию, чтобы открытая дверь не мешала свободному передвижению по комнатам и не билась о мебель.

У каждого свои представления о красоте. Но качество можно выбрать по вполне объективным критериям, если следовать простым советам от профессионалов.

0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2018 Теги: двери советы интерьер

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору