Топ 6 советов при выборе межкомнатных дверей

От того, насколько правильно выбраны межкомнатные двери, зависит не только интерьер дома. Важно ориентироваться и на качество изделия. Если красивая дверь не будет выполнять свои функции, то ее покупка приведет к вспышкам раздражения каждый раз, когда отвалится очередная деталь или дверь не закроется до конца.

Советы экспертов

Профессионалы в сегменте производства дверей рекомендуют обращать внимание на дизайн в последнюю очередь. И не всегда все то, что дорого - значит качественно. Например, можно купить недорогие межкомнатные двери здесь!

Прежде чем принять решение, важно уточнить некоторые детали:

Качество. Лучшие двери делают в Финляндии, Израиле и Беларуссии. Но и в других странах есть качественные производители. Лучше заранее узнать информацию о конкретной фирме, ее опыте, прежде чем делать покупку. Материал. Этот параметр влияет не только на цену, но и на износостойкость двери. Массив дерева считается лучшим выбором, но его цена сразу выводит товар в категорию элитного. Шпонированные и ламинированные варианты красивы, но плохо переносят удары и воздействие солнечного света. Стекло, в свою очередь – довольно хрупкий и тяжелый материал, который проблематично установить. Важно следить, чтобы дверь и коробка были сделаны из одного материала. Фурнитура. Все крепления должны быть только металлическими и наиболее высокого качества. Тест очень прост: если металл получается согнуть руками, то лучше выбрать другого производителя. Также в хорошую дверь замок и ручки врезает производитель, обеспечивая качество. Размеры. Прямоугольные проемы – идеал, который встречается редко. Необходимо сверять размеры по нескольким точкам, чтобы не столкнуться с тем, что дверь не помещается в одном углу и оставляет зазор в другом. Детали. Перед покупкой необходимо самостоятельно все перепроверить, не доверяя продавцу. Потратив полчаса на измерение полотна рулеткой, ощупывание всех креплений и фурнитуры, можно избежать многих неприятных сюрпризов и ссор с фирмой. Время. Покупать межкомнатные двери надо в последнюю очередь, лучше даже после установки мебели. Так проще рассчитать свой бюджет. Можно проконтролировать соответствие стиля двери общему дизайну помещения. К тому же будет проще выбрать конструкцию, чтобы открытая дверь не мешала свободному передвижению по комнатам и не билась о мебель.

У каждого свои представления о красоте. Но качество можно выбрать по вполне объективным критериям, если следовать простым советам от профессионалов.