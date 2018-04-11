Как сделать отличные фотографии в отпуске: советы

Майские праздники не за горами, а это значит, что впереди горячая пора отпусков. Вне зависимости от того, куда вы планируете отправиться в этом году – отдохнуть у моря, совершить вылазку в горы или любоваться архитектурными шедеврами старой Европы, вам обязательно захочется запечатлеть как можно больше мгновений, чтобы было, что вспомнить суровыми зимними вечерами.

Чтобы фотоотчет был максимально полным и навевал самые приятные воспоминания, мы составили несколько советов для будущих путешественников.

Фотографируйте себя!

Пролистайте фотографии из последнего отпуска. Какую часть занимают повторяющиеся снимки красивых ландшафтов или попытки уместить в кадре огромный готический собор? Гораздо чаще спустя несколько лет, вы будете обращаться не к тем объектам, которые можно просто «погуглить», а к своим старым селфи, особенно к смешным и забавным.

Главное – забудьте о шаблонах, и уж если оказались в Пизе – будьте изобретательны!

Пользуйтесь панорамной съемкой

Но не так, как вы подумали – на горизонтальных панорамных фотографиях невозможно разглядеть детали, и вы вряд ли будете разглядывать их в приступе ностальгии. А вот вертикальная панорама – это способ запечатлеть тот самый готический собор из предыдущего пункта так, чтобы он точно вошел в кадр целиком, или даже придумать что-то поинтереснее и поиграть с перспективой, как в фильме «Начало» Кристофера Нолана.

Используйте аксессуары

Как бы банально это ни звучало, но селфи-палка, небольшой штатив и светодиодное кольцо должны быть вашими верными спутниками в любой поездке. Программы для смартфонов способны превратить получасовое утомительное видео с закатом, снятое со штативом, в 15-секундный умопомрачительный ролик, а вы при этом сможете спокойно наслаждаться закатом с бокалом вина.

Светодиодное кольцо для снимков позволит запечатлеть ваши веселые лица даже с самой ночной вечеринки – и уж если это и не попадет в соцсети, то, по крайней мере, будет, что внукам рассказать и показать.

Снимайте на смартфон

Вспомните, как часто случаются удивительные внезапности, которые иногда и являются самыми яркими впечатлениями из отпуска: обезьяна, которая пытается украсть вашу еду; уличное представление, на которое вы случайно наткнулись, заблудившись в узких улочках какого-нибудь европейского города; радуга над огромным горным озером, которая уже начинает таять… Пока вы будете настраивать свой фотоаппарат – мгновение уже улетучится! А так у вас под рукой всегда есть отличный инструмент – объединяющий фотоаппарат и камеру на все случаи жизни.

Чтобы фотографии получились действительно качественными и были похожими на профессиональные, используйте телефон с двойной камерой. Она позволяет достичь эффекта «боке» — размытого заднего фона на фотографиях, что делает фотографии более глубокими, выразительными и привлекательными.

Лучший выбор для путешественника – новый смартфон Honor 9 Lite с двумя двойными камерами 13МП и 2МП, который позволяет снимать на обе камеры так, словно у вас в руках фотоаппарат с портретным объективом. Более того, используя на смартфоне режим широкой диафрагмы, вы сможете менять фокус на готовых фотографиях, добиваясь необходимого эффекта.

Чтобы сделать селфи из отпуска всей компанией вы также можете управлять фронтальной камерой при помощи жеста, что позволит подготовиться и смотреть прямо в камеру и не задумываться о том, куда же нужно нажать.

Телефон также получил HD-экран FullView с диагональю 5,65, который обеспечивает комфортную работу с информацией, стильный дизайн с зеркальной задней панелью, и функцию распознавания лица Face Unlock для разблокировки смартфона.