Лунный календарь посадки в августе 2018

Для успеха в любом деле, которым занимается человек, необходимы несколько составляющих: опыт, трудолюбие, удача и верность получаемой информации в данном виде деятельности.

Конечно же, занятие садом и огородом – это трудоемкий и кропотливый процесс. Без знаний и опыта возделывания и выращивания тех или иных культур, ни один дачник и огородник не добьется желаемых результатов. Удача – переменная составляющая в данном процессе.

Может не повезти с погодой, в день, когда садоводы и огородники запланировали потрудиться на своих земельных участках. Зато благоприятные дни для посадки в августе 2018 года по лунному календарю с достоверностью сможет определить любой дачник и огородник.

Зная благоприятные дни для посадки тех или иных растений, приложив опыт и собственное трудолюбие, любители сада и огорода обязательно будут вознаграждены хорошим урожаем.

Лунный календарь – основа органического земледелия

Исторически так сложилось, что наша страна стала просто раем для дачников и огородников. Благодаря обширной территории от Кавказских гор до Баренцева моря, от Калининграда до Владивостока россияне стали обладателями самых разнообразных климатических условий.

Именно поэтому сажать и сеять у нас начинают в самые разные временные сроки начиная с первых месяцев зимы и заканчивая глубокой осенью. Например, посадочные работы в Краснодарском крае начинаются с конца января и заканчиваются в ноябре. А работы в теплицах в отдельных регионах России и вовсе производятся круглогодично.

Однако климатические пояса не всегда становятся залогом успеха в посадке и сборе урожая тех или иных культур. Настоящий дачник и огородник знает, что при выращивании растений нужно обязательно учитывать четыре фазы луны: полнолуние, новолуние, фазу растущей луны и убывающей луны.

Луна оказывает огромное влияние на все живые организмы на нашей земле. В зависимости от фазы луны рекомендуется выполнение тех или иных посадочных и посевных работ.

Такие данные нам предоставит лунный посевной календарь, который можно назвать основой органического земледелия. Календарь помогает дачникам и огородникам выращивать различные культуры в гармонии с природой, опираясь на четыре фазы луны. Лунный календарь дает рекомендации по уходу за растениями, показывает наиболее благоприятные дни для посадки и посева, полива и подкормки, размножения и сбора урожая, борьбы с вредителями.

Лунный календарь универсален, он не привязан к географическим координатам конкретного земледельческого участка. Поэтому пользоваться его таблицами можно как в Краснодаре, так и в Новосибирске.

Благоприятные дни для посадки в августе 2018 года

Август – самая жаркая пора для дачников и огородников. Основные культуры, высаженные в конце зимы в начале весны, уже готовы наградить огородников за проделанную работу щедрым урожаем. Если на юге в августе погода еще благоприятно содействует выращиванию растений в грунте, то в северных регионах России – уже прохладно, поэтому посадки в огороде заканчиваются и начинаются в теплицах.

По количеству благоприятных дней для посадки, август 2018 года будет весьма удачным. Большинство дней в этом месяце по лунному календарю помогут дачникам и огородникам продуктивно выполнить посадочные и посевные работы на своих участках.

Используя таблицу универсального лунного календаря, каждый любитель огородных работ в любой точке нашей страны определит благоприятные дни для посадки в августе 2018 года по лунному календарю.

Таблица благоприятных дней для посадки растений в августе 2018 года по лунному календарю

Исходя из таблицы благоприятных дней для посадки в августе 2018 года по лунному календарю, август не время посадки либо пересадки следующих растений:

разных сортов капусты;

бобовых культур (горох, бобы, фасоль);

тыквенных культур (огурцы, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня);

однолетних цветов;

томатов;

перцев и баклажанов;

ягодных кустарников (малина, земляника, смородина, крыжовник).

Для этих культур – август жаркая пора для сбора урожая. Достигая к концу лета внушительных размеров и наибольшей зрелости тыквенные, бобовые, капустные культуры готовы переместиться с грядок в места своего хранения. А ягодные кустарники, порадовав садовода вкусными и спелыми плодами, готовы к подрезке и прореживанию.

Дни августа, рекомендуемые для посадки

По лунному календарю с 1 по 10 августа Луна находится в фазе убывания.

Убывающая Луна хорошо воздействует на корневую систему растений, поэтому в эти дни рекомендуется высаживать корнеплоды, клубни и луковицы цветов. Благоприятными днями для посадки в августе 2018 года по лунному календарю с 1 по 10 число будут следующие периоды:

с 1 по 6 августа – для высадки картофеля и всех луковых растений (лук шалот, лук репчатый, чеснок);

с 3 по 6 августа – для посадки всех корнеплодных культур (свекла, морковь, репа) и зеленых растений (шпинат, салат, укроп);

с 8 по 10 августа – благоприятные дни для посадки плодовых деревьев;

с 3 по 8 августа – для посадки двухлетних и многолетних цветов;

с 6 по 8 августа – для посадки оранжерейных и комнатных цветов, луковичных цветов, клубней и клубнелуковицы цветов.

11 августа 2018 года по лунному календарю будет новолуние. В этот день не рекомендуется посев и посадка любых растений. Активность всего живого во время новолуния сводится к минимуму. Поэтому посаженные растения в этот день не порадуют своего возделывателя хорошим урожаем.

с 12 по 25 августа по лунному календарю луна будет в растущей фазе. Растущая Луна оказывает хорошее влияние на надземную часть растений. В этот период лунный календарь рекомендует дачникам заняться посевом, посадкой и пересадкой растений, чье основное развитие сосредоточено над поверхностью земли. Благоприятными днями для посадки в августе 2018 года по лунному календарю с 12 по 25 число будут:

с 12 по 14 августа – для посадки всех корнеплодных культур (свекла, морковь, репа) и зеленых растений (шпинат, салат, укроп);

16-18 августа, с 21 по 23 августа – благоприятные дни для посадки плодовых деревьев;

12-14 августа, с 21 по 23 августа – для высадки двухлетних и многолетних цветов;

14-16 августа, с 21 по 23 – для посадки оранжерейных и комнатных цветов, луковичных цветов.

26 августа 2018 года – полнолуние. В этот день не рекомендуется проводить какие-либо работы на садовом участке. Во время полнолуния жизненные силы растений минимальны, приживаемость низкая. Растения находятся в стадии ожидания. Поэтому проводить посадочные и посевные работы в полнолуние не рекоендуется.

с 27 по 31 августа Луна вступит в фазу убывания, что также негативно может сказаться на росте вновь высаженных культур. Поэтому любители сада и огорода могут в эти дни заняться сбором урожая, окучиванием, поливом, подкормкой растений.

Влияние Луны, находящейся в той или иной своей фазе, на живые организмы доказано еще с древних времен. При убывающей Луне соки растений уходят в корни, а при растущей – в надземную часть культур.

Именно поэтому использование знаний лунного календаря может существенно повлиять на конечный результат проделанной работы по посеву и посадке растений. Не все дачники и огородники прислушиваются к лунному календарю, а зря.

Лунный календарь может оказаться хорошим помощником в выращивании растений. Зная благоприятные дни для посадки различных культур, следуя законам земледелия, можно вырастить хороший урожай.