Цветок астильба: посадка и уход

Растения из Северной Америки и Азии активно популяризируют в других странах. Отечественные цветоводы среди зарубежных «звездных» многолетников чаще выбирают травянистую декоративную астильбу, посадка и уход, за которой в открытом грунте не доставляет хлопот.

Астильба бывает разных сортов, некоторые достигают 20 см, другие вытягиваются до рекордных двух метров. Но для каждой характерно наличие мелкого, яркого и пышного соцветия, главной особенности растения.

Выращивание

Цветоводы экспериментируют с астильбой разных сортов, украшая сад пышными облаками сиренево-белых, красно-пурпурных цветов (фото). До того как растение входит в фазу цветения, радуют декоративные листья экзотического цветка.

Рассеченная форма, уникальные оттенки листьев развиваются у здоровой астильбы, если посадка и уход на протяжении вегетационного периода в открытом грунте осуществлялась согласно рекомендациям профессионалов.

Благородная культура цветет в июне и отцветает в августе, если:

цветовод выберет для посадки лучший материал;

найдет идеальное место в саду;

предоставит комплексный уход, учитывая особенности цветка.

Важно! Астильба предпочитает полузатененные участки. Влияние умеренного количества солнечного света дает возможность растению правильно распределить силы, укрепить корневую систему.

Сажать осенью или весной

В зимний сезон астильба уходит в спячку, пробуждается позже других «собратьев». Для своевременного начала (стимуляции) периода вегетации, важное условие – температура воздуха. Оптимальный показатель – 10 градусов.

Специалисты обращают внимание.

На юге активное развитие наблюдается в конце апреля или начале мая. В средней полосе, молодые листья заметны не ранее конца мая, первых чисел июня. Цветовод, который расширяет коллекцию декоративных растений, с посадкой астильбы не торопится, снижая шансы на промерзание. Даже если растение справилось с холодами, шансы на дальнейшую акклиматизацию после изменений температуры снижаются. Учитывая начало вегетационного периода экзотического цветка, дачники без труда определяются с точной датой посадки астильбы весной.

Практикуют посадку по осени опытные цветоводы, способные дать растению время на укоренение, адаптацию к новым условиям. Это необходимо для успешной зимовки.

Где сажать

Решившись на выращивание астильбы, цветоводы обращают внимание на правила посадки и ухода в открытом грунте, изучают доступную информацию о месте для высадки – важном условии успешного роста и развития.

Известно, что декоративный многолетник травянистого типа:

хорошо растет под воздействием рассеянных солнечных лучей;

выживает в тени зданий, под деревьями;

вовремя входит в период цветения при условии посадки в легкой почве, способной сохранять уровень влаги;

плохо реагирует на грунтовые воды, залегающие близко к поверхности. В таком случае корневая система загнивает после посадки;

цветущие многолетники остаются здоровыми и не страдают от засухи при посадке на склонах поблизости водоемов. В этих зонах уровень влажности воздуха повышен.

Выбор посадочного материала

Выращивается при помощи:

семенного материала;

деленок.

Первый вариант редко выбирают даже опытные цветоводы, по причинам:

низкой всхожести семян;

проблем с сохранением сортовых особенностей;

проблем с цветением;

необходимости стратификации, сложной подготовки семенного материала к посевным работам.

Эффективный метод – деление взрослого растения на несколько почек возобновления (деленки):

Сформированный куст делят в весенний сезон или по осени.

Каждая деленка имеет две точки.

Наблюдается большое количество корней.

Области среза обрабатывают древесным углем. Молодые посадки тщательно поливают. Если высаживали астильбу летом, то цветение ожидают в первой половине сезона.

Перспективные почки, позволяющие дать жизнь молодому кусту многолетника, некоторые цветоводы проращивают под пленочным укрытием. Лучшее место для проращивания – отдельный участок на клумбе, влагоемкий рыхлый грунт. Временное укрытие дает возможность следить за показателями температуры, влажности.

В таких условиях деленка со здоровым и правильно обработанным корнем быстро укрепляется. Ростки со временем готовы к трансплантации на новое «место жительства».

Правила посадки

Заводчики астильбы, тщательно изучают данные о правилах посадки и ухода за цветком в открытом грунте, уделяя внимание схеме высадки.

Клумбу распределяют так, чтобы один куст находился на расстоянии 40 см от другого.

Глубина одной лунки – не более 20 см, ширина максимально 30 см.

В посадочное место закладывают:

35 грамм универсального удобрения, разработанного для декоративных многолетников;

стакан костной муки;

горсть перегноя.

На удачную посадку рассчитывают при тщательном орошении грунта. По окончании посадочной работы, поверх грунта выкладывают мульчу, слоем от 3 до 5 см.

Высаженным деленкам мульча необходим для:

поддержания уровня влаги;

защиты растения от холода;

устранения активного роста сорной травы.

Лучший материал для мульчирования:

низинный торф;

галька;

кора;

керамзит;

солома;

крупная щепа.

Мульчу можно убирать в средине июня или оставлять на лето, периодически обновляя.

При осенней посадке использование слоя мульчи – обязательное условие, необходимое для перезимовки растения. Несвоевременная и без использования мульчи посадка приводит к проблемам:

Нарастанию корневой системы (становится заметным уплотнение на поверхности грунта). Это приводит к частой пересадке многолетника. Количества образовавшихся почек недостаточно для возобновления периода вегетации весной. Астильба цветет быстро, листва становится мелкой, растение короче тех, что посажены весной.

Исправить ситуацию помогает деление куста через год с момента осенних посадочных работ.

Правила ухода

Астильба – растение, которое в плане посадки и ухода в открытом грунте, не прихотливо. Занятые дачники, используя советы профессионалов, тратят на создание условий развития травянистого многолетника, минимум времени:

Регулярный полив, снижающий образование на поверхности плотной корки, ведущей к вялости листвы, осыпанию соцветия. Регулярное рыхление грунта для циркуляции воздуха. Это способствует активному развитию корневой системы. Прополка сорной травы, поглощающей питательные вещества, необходимые для роста и развития декоративного растения. В жару или в холодную погоду, землю мульчируют. Растение стимулируют к образованию новых соцветий за счет удаления старых. Обрезают увядающие соцветия, захватывая цветоносы. Процедура дарит астильбе силы для активного роста. Дополнительная обрезка необходима при наступлении первых холодов. От пышного куста многолетника остается от 5 до 10 сантиметров стебля (в зависимости от сорта). Грамотная подкормка по стандартному плану. Весной растение подкармливают азотсодержащим материалом. Ориентировочно в июне, вторая декаде месяца, вносят калийный материал (микс воды, калийной селитры) в количестве 0,5 л под куст. По завершении цветения используют фосфорсодержащий материал (до 20 грамм суперфосфата под куст). Подкормка сопровождается рыхлением и поливом. Для профилактики заболеваний астилбу высаживают рядом с ирисами, ландышами поздними тюльпанами.

Цветок, который выращивают по правилам, на одном месте растет до 20 лет. Но опытные цветоводы рекомендуют пересаживать многолетник на новое место каждые 5 -7 лет, в зависимости от состояния корневой системы и цветения.