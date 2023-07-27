Как загадать желание на Новый год-2023, чтобы оно сбылось

Как загадывать желание, чтоб оно сбылось. Пошаговые инструкции, рабочие методы на Новый год 2023
Новый год всегда приносит сказочную атмосферу. Многие ждут чудес в ночь праздника, и это не заканчивается вместе с детством. Самые яркие и сказочные воспоминания у многих связаны с Новым годом. Чтобы ваш праздник прошёл сказочно, мы расскажем, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось в 2023.
Как правильно загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось
Есть несколько рекомендаций, которые помогут создать нужный нам ход событий:
- Психологи советуют при загадывании произносить желания исключительно в настоящем времени.
- При формулировке желания ни в коем случае не употреблять отрицательных частиц.
- Следует загадывать желание, будто оно уже случилось, то есть в утвердительной форме, здесь и сейчас.
- Загадывайте доброе и счастливое будущее, не желая никому зла, иначе рано или поздно оно может вернуться рикошетом.
Способы загадывания желаний
Всем хочется всё старое и плохое оставить в уходящем году, а в следующий войти с новым и положительным. Загаданное желание в новогоднюю ночь непременно сбудется, если вы будете пользоваться следующими методами.
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Сжигание листочка
Наверняка каждый человек хоть раз в своей жизни пробовал данный способ загадывания желания под Новый год, ведь он считается самым распространённым.
Последовательность действий:
- До боя курантов подготовьте небольшой кусочек бумаги, спички или зажигалку, ручку и бокал шампанского.
- Как только начали бить куранты, напишите на листочке своё желание.
- Сожгите листочек с желанием.
- Пепел растворите в бокале с шампанским.
- Выпейте содержимое до дна.
Записки под подушкой
Если у вас не одно желание и вы не можете определиться, какое именно загадать, этот метод точно для вас:
- Под бой курантов напишите все ваши желания на бумажках.
- Сверните их и спрячьте под подушкой.
- То желание, которое вы достали из-под подушки утром 1 января, должно исполниться.
Ёлочная игрушка с желанием
Этот способ чуть сложнее, потому что все действия нужно выполнить очень быстро — примерно за 15 секунд:
- На небольшом листке напишите желание и скрутите его в трубочку.
- Внутрь игрушки поместите трубочку с желанием, предварительно сняв петельку. Повесьте её на ёлку.
- Ежедневно, пока не уберёте ёлку, берите в руки ту самую игрушку и тихо проговаривайте написанное. А после того как уберёте ель, храните игрушку отдельно от других.
Сосуд с желаниями
Очень интересный и увлекательный метод загадывания, похож на карту желаний и более масштабный по сравнению с предыдущими. По утверждению многих, этот способ отлично работает для достижения поставленной цели, помогает в определении наилучшего пути к успеху.
Последовательность действий:
- Напишите ваши желания на листках бумаги.
- Под каждый удар курантов сворачивайте по одной бумажке и бросайте в заранее подготовленную банку. После этого доверху заполните ее любыми зёрнами или конфетами.
- Закройте банку со словами «Все желания исполнятся на благо мне и моей семье».
- Разместите баночку сначала под елкой, а после праздников поставьте на видное место. До конца года она должна быть на выбранном месте.
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Письмо Деду Морозу
Довольно простой способ, но несмотря на это, он считается действенным:
- Под бой курантов напишите желаемое и спрячьте листок.
- После новогодних праздников сожгите листок, думая о написанном.
Загадывание-гадание
Если под Новый год вы собираетесь компанией, у вас точно получится загадать желание по данному способу:
- Вся компания должна написать свои желания на листочках.
- Их нужно свернуть и поместить в любой сосуд.
- Затем все вытягивают бумажки и читают написанное. Это и будет им уготовано в новом году.
Рисунки
Если у вас есть мечта, но вы не знаете, как её выразить в письменном виде, ее всегда можно нарисовать. Но лучше придерживаться некоторых правил:
- В первую очередь нарисуйте то, чего вы хотели долгое время.
- Представьте, что нарисованное уже осуществилось.
- В ночь праздника скрутите лист с рисунком в трубочку и повесьте на елку. Когда будете убирать украшения с ёлки, сожгите лист.
Бенгальские огни
Зажигать бенгальские огни можно не только для красоты или торжественной встречи Нового года, но и для того, чтобы ваша самая заветная мечта осуществилась.
Порядок действий:
- Зажгите бенгальский огонёк с первым боем курантов и загадайте желание.
- Сгоревший огонек сохраните до той поры, пока ваше желание не исполнится.
Бутылка с запиской
Если под Новый год у вас остаётся пустая бутылка от шампанского, не спешите выкидывать её в мусор. Лучше загадайте желание:
- В пустую бутылку опустите листок со своими пожеланиями.
- Для лучшего результата повторите про себя желаемое.
- Дуньте в горлышко бутылки.
- Закройте бутылку пробкой и спрячьте в таком месте, где никто почти не бывает (чердак, гараж и т. д.).
Итоги
Все известные способы сразу применять не стоит: некоторые из них могут не просто быть обманом, но и притягивать нехорошее. Но мы описали, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось в 2023, такими путями, которыми неоднократно пользовались другие люди.