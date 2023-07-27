Как загадать желание на Новый год-2023, чтобы оно сбылось

Новый год всегда приносит сказочную атмосферу. Многие ждут чудес в ночь праздника, и это не заканчивается вместе с детством. Самые яркие и сказочные воспоминания у многих связаны с Новым годом. Чтобы ваш праздник прошёл сказочно, мы расскажем, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось в 2023.

Как правильно загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Есть несколько рекомендаций, которые помогут создать нужный нам ход событий:

Психологи советуют при загадывании произносить желания исключительно в настоящем времени. При формулировке желания ни в коем случае не употреблять отрицательных частиц. Следует загадывать желание, будто оно уже случилось, то есть в утвердительной форме, здесь и сейчас. Загадывайте доброе и счастливое будущее, не желая никому зла, иначе рано или поздно оно может вернуться рикошетом.

Способы загадывания желаний

Всем хочется всё старое и плохое оставить в уходящем году, а в следующий войти с новым и положительным. Загаданное желание в новогоднюю ночь непременно сбудется, если вы будете пользоваться следующими методами.

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Сжигание листочка

Наверняка каждый человек хоть раз в своей жизни пробовал данный способ загадывания желания под Новый год, ведь он считается самым распространённым.

Последовательность действий:

До боя курантов подготовьте небольшой кусочек бумаги, спички или зажигалку, ручку и бокал шампанского. Как только начали бить куранты, напишите на листочке своё желание. Сожгите листочек с желанием. Пепел растворите в бокале с шампанским. Выпейте содержимое до дна.

Большинство из тех, кто пользовался разными методами загадывания желаний, говорят, что способ с шампанским наиболее успешный.

Записки под подушкой

Если у вас не одно желание и вы не можете определиться, какое именно загадать, этот метод точно для вас:

Под бой курантов напишите все ваши желания на бумажках. Сверните их и спрячьте под подушкой. То желание, которое вы достали из-под подушки утром 1 января, должно исполниться.

Ёлочная игрушка с желанием

Этот способ чуть сложнее, потому что все действия нужно выполнить очень быстро — примерно за 15 секунд:

На небольшом листке напишите желание и скрутите его в трубочку. Внутрь игрушки поместите трубочку с желанием, предварительно сняв петельку. Повесьте её на ёлку. Ежедневно, пока не уберёте ёлку, берите в руки ту самую игрушку и тихо проговаривайте написанное. А после того как уберёте ель, храните игрушку отдельно от других.

Чтобы мечта точно осуществилась, старайтесь использовать в украшении праздничного стола цвет, ассоциирующийся с вашей мечтой (например, деньги — зелёный).

Сосуд с желаниями

Очень интересный и увлекательный метод загадывания, похож на карту желаний и более масштабный по сравнению с предыдущими. По утверждению многих, этот способ отлично работает для достижения поставленной цели, помогает в определении наилучшего пути к успеху.

Последовательность действий:

Напишите ваши желания на листках бумаги. Под каждый удар курантов сворачивайте по одной бумажке и бросайте в заранее подготовленную банку. После этого доверху заполните ее любыми зёрнами или конфетами. Закройте банку со словами «Все желания исполнятся на благо мне и моей семье». Разместите баночку сначала под елкой, а после праздников поставьте на видное место. До конца года она должна быть на выбранном месте.

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Письмо Деду Морозу

Довольно простой способ, но несмотря на это, он считается действенным:

Под бой курантов напишите желаемое и спрячьте листок. После новогодних праздников сожгите листок, думая о написанном.

Загадывание-гадание

Если под Новый год вы собираетесь компанией, у вас точно получится загадать желание по данному способу:

Вся компания должна написать свои желания на листочках. Их нужно свернуть и поместить в любой сосуд. Затем все вытягивают бумажки и читают написанное. Это и будет им уготовано в новом году.

Многие для более эффективного результата готовят блюда в виде их мечты. И это действительно работает.

Рисунки

Если у вас есть мечта, но вы не знаете, как её выразить в письменном виде, ее всегда можно нарисовать. Но лучше придерживаться некоторых правил:

В первую очередь нарисуйте то, чего вы хотели долгое время. Представьте, что нарисованное уже осуществилось. В ночь праздника скрутите лист с рисунком в трубочку и повесьте на елку. Когда будете убирать украшения с ёлки, сожгите лист.

Бенгальские огни

Зажигать бенгальские огни можно не только для красоты или торжественной встречи Нового года, но и для того, чтобы ваша самая заветная мечта осуществилась.

Порядок действий:

Зажгите бенгальский огонёк с первым боем курантов и загадайте желание. Сгоревший огонек сохраните до той поры, пока ваше желание не исполнится.

Бутылка с запиской

Если под Новый год у вас остаётся пустая бутылка от шампанского, не спешите выкидывать её в мусор. Лучше загадайте желание:

В пустую бутылку опустите листок со своими пожеланиями. Для лучшего результата повторите про себя желаемое. Дуньте в горлышко бутылки. Закройте бутылку пробкой и спрячьте в таком месте, где никто почти не бывает (чердак, гараж и т. д.).

Итоги

Все известные способы сразу применять не стоит: некоторые из них могут не просто быть обманом, но и притягивать нехорошее. Но мы описали, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось в 2023, такими путями, которыми неоднократно пользовались другие люди.