Денежное дерево: уход в домашних условиях

Наверное, каждому из нас известно такое домашнее растение как толстянка, которое в народе распространено под названием «денежное дерево». С ним связана популярная примета: считается, что растение приносит в дом благополучие и достаток. Возможно, это одна из причин, по которой уход за денежным деревом в домашних условиях для многих имеет особо важное значение. Это подразумевает множество процессов: полив, обрезку, пересадку растения, подбор горшка и грунта для него. В этой статье Клео.ру предлагает разобраться с основными нюансами по уходу за денежным деревом.

Условия для выращивания денежного дерева

Преимуществом данной разновидности растения является неприхотливость в уходе за ним. Денежное дерево легко размножается, при создании должных условий оно даже способно зацвести. Основные условия по уходу за толстянкой – обеспечение комфортного микроклимата и регулярность полива в нужных количествах. Также стоит уделить внимание таким моментам, как освещение, выбор горшка и грунта для посадки растения. Обо всех этих моментах Клео.ру расскажет ниже.





Освещение

Если вы хотите знать, как ухаживать за денежным деревом, чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, начните с того, что выберите место, где будет стоять горшок. Толстянка очень любит свет, поэтому нужно подобрать окно, где растение будет получать достаточно освещения. Идеальным решением станет подоконник, выходящий на южную, юго-восточную либо юго-западную сторону. При этом стоит учитывать, что денежное дерево не любит, когда его переставляют. Место должно быть таким, где ему будет комфортно как летом, так и зимой. Чтобы защитить его в жаркий сезон от палящих солнечных лучей, можно просто притенить растение с помощью полупрозрачной занавески.





Температура

Уход за толстянкой включает, в том числе, обеспечение надлежащего температурного режима. Летом комфортным показателем для растения будет 20-28 градусов в помещении. При этом денежное дерево не должно находиться под прямыми солнечными лучами. В холодный сезон растение вступает в период покоя. В это время будет достаточно обеспечивать для него температуру на уровне 10-15 градусов. Важно регулярно проветривать помещение, чтобы к толстянке было обеспечено поступление свежего воздуха.





Полив и влажность

Один из основных моментов по уходу за денежным деревом – обеспечение полива, который должен быть умеренным, но регулярным. Для молодого растения требуется чуть больше жидкости, чем для взрослого, его следует поливать раз в неделю. Воду нужно заранее отстоять и предусмотреть, чтобы она была комнатной температуры.

Взрослое денежное дерево обладает свойством удерживать влагу в своих стеблях и листьях. Его можно поливать раз в две-три недели. Однако в жаркий летний сезон частота полива увеличивается и должна составлять раз в неделю.

Растение характеризуется тем, что неприхотливо к уровню влажности. Оно будет хорошо себя чувствовать даже при сухом воздухе. Однако толстянка негативно реагирует на духоту, поэтому помещение необходимо регулярно проветривать. В жару листья растения можно опрыскивать или протирать.





Почва и удобрения

Чтобы к корням растения равномерно поступала влага, но при этом не застаивалась в этой области, важное значение имеет выбор грунта для посадки. Почва должна иметь рыхлую структуру и не быть слишком жирной. Идеальным решением будет выбор почвы с таким составом: по две части дерновой и листовой земли. В качестве дополнения берется одна часть мелкой гальки или крупного песка.

Подкормка растения осуществляется с весны по середину осени. Для удобрения применяется такое сочетание минеральных веществ: три части калия, две части фосфора, по одной части азота и кальция.





Пересадка и размножение

При уходе за растением одним из моментов является пересадка денежного дерева. Молодую толстянку пересаживают каждую весну. Для взрослого денежного дерева процесс будет достаточно осуществлять раз в два-три года. Это становится необходимым, когда растение разрастается, и ему может быть тесно в горшке. Новую емкость будет достаточно выбрать с диаметром, превышающим предыдущую всего на пару сантиметров. Идеальным выбором станет керамический горшок, такая посуда хорошо пропускает воздух, поэтому выигрывает по сравнению со стеклянными емкостями.

Размножение растения происходит очень простым способом. Для этого достаточно отломить отросшую небольшую веточку, поместить в пластиковый стаканчик с водой и дождаться, пока прорастут корни. После этого денежное дерево высаживают в грунт. Другой вариант – взять мясистый лист, завернуть в бумажную салфетку и дать полежать два-три дня для образования защитной пленки. После этого нужно положить лист в горшок с грунтом, слегка вдавить и дождаться укоренения. Процесс займет 1,5-2 месяца. Горшок должен находиться в спокойном месте без сквозняков.





Проблемы и решения

Хотя толстянка неприхотлива в уходе, это не является гарантией, что удастся избежать возможных проблем. Если ухаживать за растением неправильно, могут проявиться определенные заболевания. Клео.ру расскажет о самых распространенных из них и о методах борьбы с ними:

Опадение листьев – может возникнуть из-за переувлажнения корней. В этом случае полив следует сократить, а растение пересадить, чтобы проветрить корень.

Загнивание корней – следствие избытка влаги, с которым бывает справиться весьма трудно. Единственный метод – пересадка растения с обеспечением хорошего дренажа и рыхлой почвы.

Вредители, от которых не застрахован ни один домашний цветок: мучной червец, паутинный клещ, щитовка. Если вы обнаружили их на листочках растения, необходимо производить своевременное лечение.

Появление желтых пятен на листочках – следствие недостатка калия, в этом случае требуется подкормка. Если желтеют нижние листочки, нужно азотное удобрение.

Слабые и вялые побеги говорят о недостатке фосфора.

Трещины на листиках – возникают из-за переизбытка азота. В этом случае количество этого вещества в удобрении необходимо сократить.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какой уход за денежным деревом требуется в домашних условиях. Своевременно проведенные меры помогут вам вырастить красивое здоровое растение, которое долгое время будет вас радовать своим видом. При хорошем уходе вы даже сможете рассчитывать на цветение толстянки, что в народе считается очень доброй приметой.