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Как избавиться от муравьев на огороде

Как избавиться от муравьев на огороде

Как легко и просто избавиться от муравьев на огороде. Советы народных и химических методов для защиты вашего урожая.

Муравьи могут стать настоящей проблемой для дачников. Они появляются на участке незаметно, быстро создают колонию, а вывести их бывает очень непросто. Несмотря на очевидную пользу от этих насекомых, они могут нести вред как растениям, так и самому человеку. Клео.ру предлагает разобраться, почему могут появляться муравьи на огороде, действительно ли опасность несут и как избавиться от них.

Причины появления муравьев на огороде

Главной причиной, почему могут появиться муравьи в огороде, является большая необработанная территория на участке. В таких условиях насекомые находят спокойные условия для создания муравейника и поиска пищи для всей колонии. К тому же, если на необработанных участках сложнее заметить появление новых обитателей и своевременно принять меры, пока муравейник не разросся.

Также распространенной причиной появления муравьев являются большие колонии три. Эти насекомые живут в симбиозе друг с другом. Муравьи способствуют появлению вредителей на деревьях и кустарниках, но верно и обратное – тля привлекает новых муравьев селиться поблизости. Огородникам необходимо держать свой участок в полной чистоте, быстро избавляться от сорняков и выводить вредителей при первой возможности.

Также причиной нежелательные насекомые могут появиться, если их выводили по соседству, и они ищут новое место для размножения.

Какой вред могут нести муравьи для огорода и человека

Представители сельскохозяйственной сферы утверждают, что муравьи – это играют очень важную роль в жизненном цикле природы. Они могут уничтожать различных вредителей на участке, бороться с гусеницами, которые поедают урожай, а также насыщают почву питательными веществами. По мнению экспертов, появление муравьев в огороде свидетельствует об экологической безопасности.

Однако соседство с муравьями приносит не только пользу, но и вред. Существует ряд причин, почему стоит вывести этих насекомых как можно скорее:

  • В процессе жизнедеятельности муравьи могут повышать кислотность почвы, что может пагубно сказывать на росте некоторых огородных культур, чувствительных к этому параметру.
  • Муравейники, расположенные в корнях деревьев и кустарников, могут негативно влиять на скорость их роста. При сильных повреждениях корневой системы растения могут даже погибнуть.
  • Муравьи любят питаться фруктами, овощами и ягодами с высоким содержанием сахаров. Большая колония может даже уничтожить часть урожая в процессе завязи.
  • Насекомые могут переносить семена сорных растений по участку, распространяя их везде, куда смогут добраться. К тому же, они могут распространять некоторые вирусные заболевания, что также навредит урожаю.
  • Тля – одна из главных причин, почему муравьев не должно быть в огороде. Если насекомые соорудили муравейник вблизи растений, то за этим неминуемо последует появление вредителей.

Помимо того, что под угрозой находится урожай, муравьи могут создавать проблемы непосредственно для человека. Муравьиные укусы достаточно болезненные, вызывают отеки и зуд. Если же у человека есть предрасположенность к аллергическим реакциям, то возможны и более серьезные последствия – головные боли, нарушение работы сердца, отек Квинке.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Народные методы борьбы с муравьями

Решив избавиться от нежелательного соседства с насекомыми, стоит начать с народных способов. Такие методы более безопасны для растений, человека и экологии в целом, чем химикаты.

Одним из самых гуманных способов считается устранение муравьев физически – выкопать муравейник после захода солнца, когда вся колония будет внутри. После этого грунт необходимо быстро погрузить в мешок и вывезти в лес, где насекомых следует выпустить. Однако такое метод имеет ряд недостатков – необходимо понимать масштабы колонии. Некоторые виды муравьев способы выкапывать тоннели до 2-х метров вглубь.

Чтобы вывести муравейник, можно полить его раствором хозяйственного мыла, керосином или даже просто кипятком. Через время процедуру повторяют при необходимости. Следует учитывать, что такой полив точно не пойдет на пользу растениям, поэтому это можно делать только на незанятых участках огорода.

Муравьи не переносят резкие запахи, и эту особенность можно использовать, чтобы защитить огородные культуры от насекомых:

  • В междурядьях можно посадить петрушку, лук или чеснок. Они не только защитят растения, но порадуют дачников урожаем.
  • Перекрыть муравьиные тропки удастся, если посыпать их солью, древесным углем, корицей или золой. В последнем случае это не только будет эффективной мерой защиты, но и хорошим удобрением для почвы. В древесной золе содержится высокое содержание фосфора.
  • Для отпугивания насекомых от конкретного места следует разложить на этом участке емкости со смесью дрожжей, сахара и меда.

Также следует помнить об одном из самых популярных рецептов по борьбе с муравьями и некоторыми другими насекомыми – борной кислоте, смешанной со сладкой приманкой. Это вещество вызывает паралич нервной системы муравьем, из-за чего они погибают в течение 2-3 дней.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Химические методы борьбы с муравьями

Пестициды – это эффективный метод борьбы со многими видами насекомых. Однако при неправильном использовании химикаты могут навредить не только урожаю, но и здоровью человека. Решив бороться с муравьями такими кардинальными методами, очень важно применять выбранные препараты строго в соответствии с инструкциями.

Высокую эффективность в борьбе с муравьями показывают препараты на основе диазинона (Гром-2, Муратокс), хлорпирифоса (Абсолют, Делиция) либо комбинированные версии с использованием обоих веществ.

Инсектициды выпускаются в различных формах, поэтому удастся выбрать для себя наиболее удобный вариант. Действующее вещество приводит к параличу нервной системы и гибели особей. Эксперты рекомендуют обрабатывать сам муравейник, чтобы уничтожить большую часть колонии и муравьиную матку. Без нее оставшиеся особи быстро разбегутся.

Химические препараты остаются сохраняются в почве в течение 3-4 месяцев. В течение этого времени повторное появление муравьев на этом месте будет маловероятным. Однако насекомые могут просто перенести муравейник в другое место, особенно если матке удалось выжить. В таком случае они продолжат свою деятельность и развитие колонии.

Для защиты и профилактики деревьев от муравьев могут использоваться ловчие пояса на основе широкой клейкой лентой. Муравьям просто не удастся подняться по стволу дерева.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Профилактика появления муравьев

Муравьи вряд ли будут появляться в местах, где у них не будет возможности питаться. Профилактика появления насекомых включает в себя такие действия:

  • Обеспечения порядка на садовом участке. Старайтесь убирать сорняки и мусор, в котором могут завестись муравьи и другие вредители.
  • Своевременная утилизация продуктов, которые привлекают муравьев. Не оставляйте на участке сладкое без веской причины.
  • Защита растений от насекомых. Обеспечьте им полноценный полив и прикормку, оградите стволы барьером. Ловчий пояс сможет обеспечить такую защиту урожая от муравьев.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Для защиты своего урожая от тли важно знать, как избавиться от муравьев на огороде. Эти насекомые, хоть и не считаются вредителями напрямую, но могут доставить немало проблем растениям и даже сами огородникам.

30 июня 2024, 17:47
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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