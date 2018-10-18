Когда сажать чеснок на зиму: советы дачникам

Острый чесночный вкус любимых блюд не только придает характерный привкус повседневной еде, но и помогает поддерживать здоровье. Народная медицина рекомендует употреблять его каждый день для поддержания всех важных систем организма.

Чтобы он был на столе круглый, следует посадить его не только весной, но и осенью. Лунный календарь за этот год подскажет, когда сажать чеснок под зиму в 2018 году в Подмосковье, чтобы к весне он смог хорошо подрасти под покровом снега и стать источником ценных витаминов в весенний период.

Время посадки озимого чеснока в Подмосковье

Из-за того, что в Подмосковье в последнее время приход зимы постоянно сдвигается то в одну то в другую сторону, даже опытные дачники не всегда успевают вовремя посадить осенью чеснок. Посадка этой культуры должна проводиться не позднее 2-2,5 недель до первых настоящих заморозков на почве для бульбочек.

При посадке зубками высадка посевного материала должна проводиться за 4-4,5 недели до настоящих холодов.

Сажать чеснок под зиму в 2018 году нужно в такое время, чтобы он успел дать корни в земле, но не пророс зеленью на грядке. По обычному календарю это время в текущем году приходится на последнюю неделю октября. В том случае, если осень будет сухой продолжительной, то посадки можно перенести на первую декаду ноября.

При выборе наиболее благоприятных дней для посадочных работ осенью многие огородники используют данные текущего лунного календаря. С его помощью можно получать большие урожаи за счет выбора точной даты посадки. Согласно этому критерию, сажать чеснок под зиму в 2018 году в Подмосковье по лунному календарю следует либо впервые недели – с 11 по 15, либо в конце месяца – с 24 по 26 октября.

Опытные дачники и огородники подтверждают, что посаженный по фазам луны чеснок отлично зимует и весной дает хороший урожай.

При слишком ранних посадках чеснок успеет не только укорениться, но и дать зеленые побеги еще до наступления морозов и первого снежного покрова. Выбор времени посева определяет приживаемость и всхожесть чесночных стрелок таким образом, чтобы они не попали под первые морозы, и смогли появиться уже на почве, покрытой снегом.

Если сажать в промерзлый грунт, то посевной материал просто замерзнет и не сможет укорениться.

После каких культур лучше всего сажать озимый чеснок

Чтобы получить хороший урожай чеснока весной, нужно применять правильный оборот огородных культур. На одном месте не стоит выращивать один и тот же вид овощей. Чеснок не является исключением.

Для получения хорошего урожая его нужно сажать под зиму на месте, где до этого летом росли:

Таким образом, можно избежать истощения почвы и получить хорошую питательную среду для нового урожая другой огородной культуры. Озимые посевы позволяют рационально использовать имеющийся в использовании земельный участок.

Какие сорта чеснока лучше всего подходят для Подмосковья

Для получения большого урожая весной нужно подбирать районированные для этой местности сорта, которые подходят для зимней посадки.

В Московской области с ее непредсказуемыми зимами особенно хорошо зарекомендовали себя такие сорта чеснока, выведенные отечественными селекционерами:

Парус;

Спас;

Грибовский;

Алькор;

Белорусский;

Подмосковный;

Любаша.

Их отличает не только высокая урожайность, но и отличные вкусовые качества. Эти сорта могут долго храниться. Они не боятся заморозков. Эти сорта отличает устойчивость к заболеваниям и вредителям огородных культур.

Они отличаются большим размером головки и обильным количеством зубчиков на ней.

Отличной зимостойкостью отличается чеснок сортов Белорусский, Подмосковный и Алькор. Крупные головки вызревают у сортов Любаша, Спас и Белорусский. Не боятся засухи, плесени и грибка такие сорта, как Юбилейный и Грибовский. Правильно подобрав сорт озимого чеснока, дачник сможет снабдить себя этим полезным острым овощем на весь год.

В каком месте сажать чеснок под зиму

Для получения хорошего урожая весной важно не только использовать лунный календарь, но и правильно выбрать место для посадки под зиму этой овощной культуры. Перед посадкой грядку нужно хорошо вскопать, внести в нее удобрения и после этого высаживать чеснок.

Для озимых посевов чеснока нужно выбирать светлые места на огороде под грядки, рядом с которыми нет по соседству деревьев, создающих тень. Необходимо внести в почву удобрения в объеме 5 кг на 1 м2.

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Чтобы повысить урожайность и создать чесноку благоприятные условия под снегом, следует в грядки внести по 30 г калийной соли и суперфосфата. Такая обработка грядок обеспечит высокий урожай этой полезной культуры.

Место, отведенное для посадок, следует хорошо перекопать после внесения удобрений и потом тщательно разровнять граблями. Для достижения большей рыхлости почвы в нее можно также добавить речного песка.

Посадка чеснока под зиму

На видео можно посмотреть, как делать правильно грядки под чеснок, и на какую глубину его нужно высаживать под зиму, чтобы он получился на следующий год сочным и крупным.

Для высадки чеснока под зиму нужно на обработанном участке земли сделать необходимое количество грядок, разделив его бороздами глубиной в 15 см для бульбочек и 20-25 см для зубчиков. После этого на дно борозды насыпается песок и древесная зола.

При высадке чеснока бульбочками, расстояние в одной грядке между посадками должно быть 5-7 см. Если в качестве посевного материала используются зубчики, то между ними следует оставлять 15-20 см. Бульбочки углубляют в землю на 3 см, не более. Зубчики нужно оставлять в почве на глубине 4-5 см.

В том случае, если посадки озимого чеснока проводятся позднее рекомендованных сроков, то посевной материал можно заглубить немного больше указанных параметров. Это обеспечит ему защиту от вымерзания.

При посадке дольки чеснока нужно вставлять в землю со стороны донца. После высадки посевного материала во все созданные борозды, его присыпают землей. В Подмосковье для защиты от заморозков можно использовать специально приготовленную мульчу, которой засыпаются созданные грядки.

Если снега в первое время будет недостаточно, то в качестве укрывного материала можно использовать рубероид, закрыв им от морозов все чесночные грядки.

Как нужно ухаживать за зимним чесноком

Уход за посадками под зиму должен начинаться сразу после схода последнего снега. В это время с грядок нужно убрать укрывной материал, чтобы обеспечить лучшее прогревание почвы под весенним солнцем. Мульчу убирать всю необязательно. Можно оставить небольшой ее слой для защиты нежной зелени от весенних заморозков.

Регулярный полив грядок следует начинать с первых майских дней. В этот же период следует подкормить озимые всходы. Обычно подкормка вносится в три приема. При появлении первых зеленых ростков необходимо удобрить грядки мочевиной.

Если в качестве подкормки используется куриный помет, то его предварительно разводят водой и потом полученным составом поливают все грядки.

Вторую подкормку озимого чеснока нужно делать через 3 недели после первой, внося в почву следующий состав:

2 ст. ложки готовой питательной смеси;

10 литров воды.

Последнюю подкормку делают в июне, разведя в 10 л воды 250 г золы и 2 ст. ложки суперфосфата. Перед каждой подкормкой грядку нужно хорошо поливать.

В конце июля озимый чеснок можно поливать как можно меньше. Когда появляются стрелки, то все их нужно обломать, оставив пару штук на нескольких стеблях для контроля созревания чеснока. Отломанные стрелки можно пустить на салаты или летние супы.

При использовании системы озимых и яровых посадок чеснока можно собирать урожай два раза за сезон. У ярового и озимого чеснока отличаются вкус, количество зубчиков в головке, сроки созревания. Правильно выбирая время для посадки осенью и ранней весной можно всегда получать высокие урожаи этой полезной огородной культуры. Также следует подбирать подходящие сорта озимого чеснока. Практика показывает, что это тоже существенно повышает всхожесть и улучшает урожайность.