Интерьер, как из Pinterest: 6 деталей для "фотогеничного" пространства

Кажется, что стоит только открыть Pinterest, как сразу хочется поменять всю квартиру. Что такого особенного в этих картинках, что заставляет нас думать: "Хочу себе так же"? Тренд на эстетику Pinterest – это не просто про красивые фото, это про идеальное сочетание уюта, минимализма и гармонии. Такой интерьер не кричит, а словно шепчет: "Смотри, я создан для красивой жизни". А еще – он невероятно фотогеничный. Давайте разберемся, что делает пространство достойным лайков и как воплотить эту эстетику у себя дома.

Естественный свет – главный "фильтр"

Никакой фильтр в телефоне не даст вам того, что может подарить естественный свет. В Pinterest-интерьерах окна всегда выглядят так, словно они растут до самого потолка. Если у вас нет огромных окон, не беда. Главное – впустить как можно больше света. Легкие полупрозрачные шторы, отказ от тяжелых гардин – и вот, комната засияла. Плюс, можно добавить несколько зеркал – они не только визуально увеличат пространство, но и добавят игре света еще больше магии.

Лаконичные формы и мебель





Интерьеры на Pinterest любят минимализм. Никаких громоздких стенок или диванов на полкомнаты. В моде легкие, воздушные формы. Это может быть простой, но стильный диван с тонкими ножками или журнальный столик в виде изогнутой линии. Чем проще и легче мебель, тем "фотогеничнее" пространство. Меньше значит больше – золотое правило для создания атмосферы "кадра с обложки".

Натуральные материалы и текстуры

Дерево, лен, хлопок, шерсть – природа всегда выигрывает. В Pinterest-интерьерах часто встречаются деревянные столы с фактурными поверхностями, плетеные корзины, керамика ручной работы. Эти элементы придают пространству теплоту и уют, которых так не хватает в "холодных" современных интерьерах. Одна плетеная корзина или шерстяной плед на кровати могут полностью изменить восприятие комнаты.

Пастельная гамма и "припыленные" оттенки





Цветовая палитра – еще один секрет. В Pinterest правят пастельные и приглушенные оттенки: пыльная роза, серо-голубой, нежный беж. Эти цвета создают ощущение спокойствия и умиротворенности, при этом они идеально смотрятся на фото. Если вам кажется, что такие оттенки могут сделать комнату скучной, добавьте акценты – контрастные подушки или необычное кресло.

Детали с историей

Pinterest-интерьеры всегда выглядят немного винтажно и одновременно ультрасовременно. Важная деталь – аксессуары с историей. Это может быть старинная вазочка, бабушкин торшер или даже старая книга с потертыми страницами на кофейном столике. Эти детали добавляют индивидуальности и делают интерьер более "живым". Важно не переборщить, ведь главная цель – создать гармонию, а не музей.

Растения – зеленые "инфлюенсеры" вашего дома





Комнатные растения – обязательный пункт для "фотогеничного" интерьера. Они не только очищают воздух, но и добавляют пространства уюта и свежести. Монстера, кактусы, суккуленты – в Pinterest нет места для искусственных цветов. Главное – разнообразие. Растения в красивых керамических кашпо могут стать тем самым акцентом, который завершит интерьер.

Ранее мы рассказывали как сильно и практично обставить небольшую квартиру.