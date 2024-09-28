5 ошибок в декоре растениями: как избежать безвкусицы и добавить уюта

Комнатные растения – пожалуй, самый распространенный элемент декора жилых помещений. Однако не все подходы к декорированию пространства зелеными "питомцами" одинаково удачны. Некоторые решения могут испортить впечатление от вашего интерьера. Давайте рассмотрим пять распространенных ошибок в оформлении интерьера комнатными растениями.

1. Фиалки в пластиковых горшках





Когда-то фиалки были очень популярны, однако сегодня они ассоциируются с устаревшим стилем. Особенно негативное впечатление производят фиалки, посаженные в простые пластиковые горшки, которые выглядят непрезентабельно и дешево. Если вы любите эти цветы и не готовы от них отказаться, лучше пересадите их в стильные керамические кашпо.

2. Растения с декоративными фигурками и украшениями





Украшение горшков разноцветными камнями, фигурками гномиков или другими элементами может показаться забавным, но в большинстве случаев это удешевляет внешний вид растения и интерьера в целом. Такой декор выглядит перегруженным. Кроме того, он не соответствует современным тенденциям минимализма и естественности.

3. "Бамбук счастья" в прозрачных вазах





Спиральные побеги "бамбука счастья", установленные в прозрачные вазы с водой, были модными в начале 2000-х. Сейчас же этот элемент декора считается устаревшим. К тому же, вода в вазах быстро загрязняется, что добавляет неопрятности в интерьер.

4. Растения с пестрыми пластиковыми кашпо