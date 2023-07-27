Формула здорового сна

Около трети своей жизни люди проводят во сне. Качество оставшихся двух третьих активной жизни зависит от того, насколько организм успел восстановиться за время ночного отдыха. К факторам, влияющим на сон, относятся следующие: постоянное изо дня в день (даже во время выходных) время отхода ко сну, хорошо проветриваемое помещение, в котором вы спите, слегка пониженная температура, оптимальной считается 16 градусов, но это индивидуально, главное, чтобы вам было комфортно, полная темнота, спокойный настрой, поэтому гаджеты за пару часов до сна лучше будет отложить, релаксационные техники, диетологи рекомендуют легкий ужин не позднее 4х часов до сна. Важную роль играют и правильно подобранные спальные принадлежности. Эксперт в области здорового сна, компания Askona, вывела формулу здорового сна: 70% - это матрас и 30% - это подушка. Предлагаем вашему вниманию несколько актуальных комплектов, отвечающим последним технологическим разработкам от Askona, матрас + подушка.

Матрас Serta Sanders + подушка Immuno Technology

Матрас Sanders

Матрас Sanders со сторонами разной жесткости подходит всем, кто ведет малоподвижный образ жизни и для солидных людей с солидным весом. Более упругая сторона на основе двухслойного материала и пены упруго поддерживают позвоночник и усиливают анатомический эффект матраса. Более мягкая сторона на основе пены с эффектом «памяти». Пена повторяет все движения тела, деликатно и упруго поддерживает позвоночник. Чтобы изменить жесткость, матрас надо перевернуть. Блок независимых пружин снимает мышечное напряжение и облегчает засыпание. Движения одних пружин не передаются соседним, что важно для партнеров с несовпадающими биоритмами и чутким сном. Верхний комфортный слой поддерживает оптимальную температуру тела круглый год, быстрое засыпание и полное восстановление.

Подушка Immuno Technology

Основа подушки Neo Taktile - это пена с эффектом памяти и гранулами охлаждающего геля. Гранулы геля способствуют терморегуляции. Вставки Black Diamond с угольной пропиткой обеспечивают усиленную поддержку шейного отдела позвоночника, способствуют поглощению запахов, предотвращает рост бактерий, скопление пыли и влаги, оказывает антистатическое действие. Уникальные свойства эвкалипта обеспечивают материалу отличные эксплуатационные и эргономические качества, такие как прочность, влагоотведение, мягкость, гигиеничность. Бурлет по периметру чехла обеспечивает воздухообмен со всех четырех сторон непрерывный поток воздуха внутри и вокруг подушки, благодаря которому происходит поглощение избыточного тепла, быстрое испарение влаги, а температура постоянно поддерживается на комфортном уровне.

Матрас Serta Astoria + подушка Alpha Technology

Матрас Serta Astoria

Двусторонний анатомический матрас Astoria – средней жесткости - для комфорта и крепкого, здорового сна. В основе Serta Astoria - блок независимых пружин с конструкцией упруго поддерживает тело, снимает мышечное напряжение и ускоряет засыпание. Усиленный периметр матраса защищает края от провисания. пена сохраняет гигиену спального места, предотвращает развитие микроорганизмов. Верхний комфортный слой поддерживает оптимальную температуру тела круглый год, быстрое засыпание и полное восстановление.

Подушка Alpha Technology

Анатомическая подушка Alpha Technology серии Technology выполнена из пены Neo Taktile. Идеально принимает форму головы и поддерживает шею в правильном положении во время сна. Обладает эффектом терморегуляции, пропускает воздух, охлаждает. Основа подушки - это пена с эффектом памяти и гранулами охлаждающего геля. Гранулы геля способствуют терморегуляции. Материал чехла изготовлен из ткани со специальной обработкой, которая гарантирует индивидуальный и динамический комфорт, поглощает избыточное тепло и обеспечивает сухость и прохладу, влага распределяется по поверхности ткани и быстро испаряется. Уникальные свойства эвкалипта обеспечивают материалу отличные эксплуатационные и эргономические качества, такие как прочность, влагоотведение, мягкость, гигиеничность. Эко-волокна повышают гигроскопичность, прочность и гигиеничность изделия, так же имеют абсолютно гладкую поверхность, материал очень мягкий и не раздражает кожу.

Матрас Serta Cooper + подушка Beauty Dream

Матрас Serta Cooper

Матрас средней жесткости Serta Cooper - лимитированная версия к 30-летию компании Serta с эксклюзивным дизайном. Создан для ценителей премиального комфорта. Обеспечивает полноценный отдых в любом положении и ускоряет засыпание. В основе матраса: эксклюзивный верхний комфортный слой - комбинация объемного трикотажа с медной нитью и пены с массажным эффектом; инновационный блок независимых пружин поддерживает позвоночник в анатомически правильном положении, бережно повторяет изгибы тела; движения одних пружин не передаются соседним; эксклюзивная пена имеет пористую структуру: увеличивает вентиляцию слоев на 95%, уникальный воздухообмен на 70% больше, чем в обычном матрасе. Защищает от влаги и возникновения микроорганизмов, создает идеальный микроклимат. Капсулы с медным гелем создают противомикробную защиту и легкий охлаждающий эффект. Усиленный периметр увеличивает спальное место, защищает края от провисания, исключает скатывание в центр матраса.

Подушка Beauty Dream

Анатомическая подушка Beauty Dream – это революционная разработка Askona: она сохраняет молодость и красоту кожи лица, борется с отеками и предотвращает появление «морщин сна» – заломов кожи во время сна в одном положении. Регулярный сон на подушке Beauty Dream не только предотвращает появление новых морщин, но и способствует разглаживанию уже существующих.

В основе Beauty Dream – пена с «памятью» формы деликатно подстраивается под физиологические особенности спящего. Гипоаллергенный материал не оказывает обратного давления, что помогает избежать деформации кожи лица. Специальные отверстия в центре подушки улучшают воздухопроницаемость, благодаря чему кожа дышит.Подушка имеет уникальную форму с зоной фиксации головы и выемками для лица и плеч. Съемный чехол подушки с сетчатой поверхностью обеспечивает интенсивный воздухообмен и быстрое испарение влаги, а высокотехнологичная ткань поддерживает оптимальную температуру во время сна и создает дополнительный комфорт.

Предназначена для сна на спине или на боку, поддерживает голову и шею в анатомически правильном положении. Правильное положение головы во время сна исключает застой жидкости в организме, а также исключает появление на лице следов от подушки. Утром Вы проснетесь свежей и отдохнувшей.