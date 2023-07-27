Какие детали интерьера разрушительно влияют на психику

Регулярная очистка пространства – залог хорошего настроения

Сегодня много говорят о том, что избавление от старых ненужных вещей позволяет не только освежить внешний вид жилища, но и благотворно влияет на душевное равновесие и климат в семье. Далеко не все знают, что некоторые элементы интерьера способны оказать негативное влияние на психику человека. От каких деталей обстановки квартиры пора избавиться, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Разноцветные флакончики в ванной

У каждой девушки есть свой обширный список косметических средств, которые помогают ей сохранять красоту и продлевают молодость. Обычно целый ворох разноцветных флакончиков и баночек хранится на полках в ванной комнате. От этих вещей лучше избавиться. Аляпистая ванная точно не принесет гармонию в вашу жизнь. Разноцветные баночки могут испортить внешний вид даже самого стильного ремонта. Отличный вариант: приобрести однотонные диспенсеры и перелить средства туда. Либо спрятать их за дверцами шкафчика.

Потерявшие презентабельный вид вещи

Многие не любят выбрасывать вещи, которые еще могут послужить. Например, колготки со стрелкой можно надеть под брюки зимой. Однако обычно такую непрезентабельную вещь девушка хватает, торопясь на работу. Щеголять потом весь день в колготках со стрелкой – то еще удовольствие. Такие вещи лучше сразу выбрасывать. Даже небольшие пятна на одежде бросаются в глаза окружающим и становятся деталью при создании вашего образа. Если пятна нельзя вывести, вещь нужно выбросить.

Вещи домашних любимцев

Даже идеально убранная квартира теряет презентабельный вид из-за разбросанных игрушек любимых котов или собачек. Вид неубранного лотка точно испортит прекрасное утро. Лоток лучше заменить на модель закрытого типа, а все игрушки собрать в контейнер. Также важно регулярно очищать от шерсти лежанки любимых животных.

Переизбыток сувениров

Милые безделушки – приятное дополнение к интерьеру. Однако когда их становится слишком много, они превращаются в визуальный шум, который негативно влияет на психологическое состояние человека. Дорогие сердцу мелочи не стоит выбрасывать, их просто нужно убрать в ящик. Изобилие сувениров на полках визуально делает квартиру захламленной.

Вещи с историей

Точно не стоит хранить на самом видном месте счастливую свадебную фотографию после развода. Такой предмет будет постоянно навевать грусть и способен подорвать психическое здоровье человека. В период, когда возможности выехать за границу резко сузились, не стоит оставлять на видном месте сувениры из жарких стран – тоска по путешествиям точно не улучшит ваше настроение.

Незакрытый гештальт

Люди, находящиеся в поиске, часто пробуют различные хобби, но бросают их на половине пути. Коврик для йоги или мольберт для рисования после того, как вы бросили это занятие, будет только расстраивать. Чувство, что вы что-то не доделали, негативно сказывается на настроении. Такие вещи лучше отдать знакомым, которые действительно увлекаются тем или иным занятием.