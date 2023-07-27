CAMON 20 от TECNO: крутой камерофон с авангардным дизайном

Бренд TECNO выпустил новую серию камерофонов CAMON 20. В этом обзоре рассмотрим самую доступную модель серии – приятно и глазу, и кошельку.

Дизайн

Первое, что бросается в глаза у CAMON 20 – это его дизайн. Задняя панель покрыта текстурированным геометрическим рисунком. Так называемый CAMON PUZZLE удостоился престижной международной награды — Muse Design Awards.

У базовой модели есть два варианта цвета: голубая фиалка или предрассветный черный. Задняя панель из экокожи или стекла соответственно. Экокожа дарит приятные тактильные ощущения, и не собирает отпечатки пальцев.

Экран

Широкий 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ может похвастаться яркими, насыщенными цветами. Несомненным плюсом стало наличие функции Always On Display.

Камера

Основной модуль на 64 Мп позволяет снимать при любом освещении, благодаря кольцевой вспышке из четырех диодов. Селфи-камера здесь внушительная – на 32 Мп с двойной вспышкой. Изображения получаются высокого качества, яркие и детализированные.

Начинка

В смартфоне стоит производительный процессор MediaTek Helio G85 и 8 Гб оперативной памяти с расширением до 16 Гб. Внутренней памяти 256 Гб хватит, чтобы хранить внушительное количество контента.

Аккумулятор

Аккумулятора на 5000 мАч оказалось достаточно, чтобы пользоваться смартфоном до глубокой ночи. Зарядное устройство мощностью 33 Вт восполняет емкость батареи до 100% примерно за 1,5 часа.

Итог

CAMON 20 станет прекрасным выбором для креативных людей, которые склонны к экспериментам, любят уникальные медиа и уникальные вещи. Смартфон станет для них отличным подспорьем и в развлечениях, и в творчестве, и поможет подсветить индивидуальность.