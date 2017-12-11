Макияж-2018: главные тренды

Как сделать макияж для новогодней ночи не просто запоминающимся и «подходящим к платью», но и современным?

С читательницами «Клео» секретами делится визажист, арт-директор школы-студии ARTBANDA Дарья Богатова.

В искусстве макияжа ежегодно меняются тренды. Каждый год модные показы предлагают свои направления в эволюции макияжа. И это здорово: есть возможность экспериментировать, а тренд, который будет вам подходить, возможно, станет любимым. Ведь все мы индивидуальны, со своими вкусовыми предпочтениями и анатомическими особенностями.

Что же актуально сейчас в макияже?

NUDE make-up, эффект здоровой кожи

Всеми любимый макияж NUDE актуален и в 2018 году. На первый взгляд, он может показаться простым, но на самом деле требует индивидуальной подборки тонирующих и корректирующих средств для эффекта естественной здоровой кожи.

Когда мы тщательно выравниваем тон кожи, основная задача — скрыть недостатки, следы усталости. Но в грядущем году тонирование кожи несет в себе еще одну важную задачу — она должна светиться изнутри. И речь здесь не только об использовании продуктов с эффектом свечения! В первую очередь важны уход и подготовительный процесс перед нанесением тонирующих средств: выполнение демакияжа, использование увлажняющих косметических продуктов, нанесение базы с эффектом свечения. В совокупности это поможет в выравнивании и даст вам эффект здоровой кожи.

И не стоит забывать, что если ваше платье декольтировано, на плечи и ключицу также нужно наносить тонирующие средства и продукты со свечением.

Моделирование овала лица

Основная задача моделирования овала лица — распределить свет и тень для коррекции, например, широкого лица или отсутствия скуловой впадины. Сейчас интенсивное скульптурирование сдало свои позиции, и наступила эра легкого или даже совсем без коррекции овала лица.

Ведь овал было принято считать идеальной формой, и чрезмерное стремление к вымышленным и не совсем актуальным на сегодняшний момент стандартам породило искусственные, порой даже наигранные макияжи.

Индивидуальность куда интереснее! Постепенно макияж превращается в набор технических, цветовых и стилистических элементов, которые подходят именно этой женщине, раскрывая в ней индивидуальность ее внешности.

Стрелки

Стрелки будут актуальны всегда, графичные или же растушеванные, это вопрос уже скорее вкуса, чем моды. Но мы привыкли рисовать себе стрелки черными или максимум коричневыми подводками. Так как же будет выглядеть стрелка в 2018 году?

Весьма необычно и свежо будут смотреться белые стрелки.

Рисовать их стоит исключительно четкими, графичными линиями. Такие стрелки отлично подойдут женщинам с глубоко посаженными глазами, ведь белый цвет является бликом на веке.

Блестки (глиттер)

Пожалуй, самым смелым трендом являются блестки (или как принято говорить: глиттер). Согласитесь, отличный декор для новогоднего макияжа. Но и использовать его нужно с умом, иначе вы скорее будет выглядеть как новогодняя елка.

Достаточно положить глиттер на внутренний уголок глаза или на середину подвижного века, чтобы ваш макияж засиял действительно по-праздничному. А еще блестки наносятся на выступающую часть скулы.

Для более смелых модниц можно нанести блестки на всю поверхность губ, предварительно положив помаду, примерно совпадающую по цвету с блестками. Это нужно для того, чтобы они лежали плотно.

Только стоит помнить, если вы все-таки выбрали блестки для вашего новогоднего макияжа, пусть это будет какой-то один цвет: серебряный, медный или, может, золотой.

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Конечно, выбор цвета зависит от наряда в новогоднюю ночь и вкусовых предпочтений.

Яркие цвета теней

Этот тренд для тех, кто любит яркие краски не только в одежде, волосах, но и в макияже. Синие, бирюзовые, розовые, голубые тени наносятся на верхнее веко, причем без растушевки, с четкой границей. Правда, не обязательно следовать этому модному тренду буквально. Мы всегда должны стараться адаптировать макияж с показов на себя для повседневной жизни, поэтому яркие цветные тени можно использовать в мягкой форме, используя растушевку. Или, например, соединить два тренда в одном — нарисовать синюю стрелку.

Немного фантазии в комбинировании модных тенденций позволит вам создать неповторимый стиль и оригинальный макияж.

Яркие, ягодные цвета помад

Красные, ягодные, красно-оранжевые и даже с неоновым эффектом губы — вот что сейчас актуально. Выбирая эти оттенки, стоит помнить об акцентах. Если вы сторонница выразительного макияжа глаз, то для губ стоит выбирать нейтральные спокойные тона. Восприятие степени интенсивности макияжа у всех разное, поэтому акцент в макияже на глаза и губы одновременно — совсем не табу! Главное, чтобы все сочеталось с общей стилистикой одежды.

Тренд в технической прорисовке губ тоже существует. Например, обладательницам объемных губ лучше выбрать размытый контур, даже при выборе ярких ягодных по цвету помад. Цвет лучше наносить с середины губ, потихоньку растягивая помаду к контуру. Получается и насыщенность, и мягкость одновременно.