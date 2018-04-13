Юбки 2018 года: модные тенденции с подиума

Самый женственный предмет гардероба модниц после платья – конечно же, юбка. Ее можно носить хоть со свитером, хоть с рубашкой, хоть с блузой. Независимо от верха, образ получится непревзойденным.

Какие модные тенденции диктуют дизайнеры на юбки в 2018 году, смотрите в нашей статье. Фото моделей прилагаются.

Геометрический разрез

Модный тренд, который идеально впишется практически в любую модель юбки – разрез. Миди и макси с такой деталью выглядят умопомрачительно на каждой девушке.

Критики предостерегают дам от скоропостижных умозаключений в адрес таких юбок – они вовсе не вульгарны. Вырез приоткрывает ножку настолько, насколько это возможно исходя из позиций целомудрия. Тем более что каждая девушка может подобрать его для себя индивидуально.

Особенность разреза заключается в лаконичности и геометричности форм. Есть и исключения. В продаже можно найти и модели с более сложными разрезами.

Модницам с любовью к роскоши стилисты рекомендуют посмотреть последние коллекции бренда Nili Lotan. Модный дом представил черную юбку, отделанную шелками. На теле она смотрится очень дорого. Конечно же, на модели присутствует разрез.

А вот бренд Versace вывел на подиум в 2018 году девушек в юбках цвета бургунди. Его глубина подчеркнута интересным видом декора – воланами. Модель сопровождает изящный разрез.

Юбки-трапеции

Лаконичный трапециевидный крой стал бестселлером последних нескольких сезонов. Любовь к юбкам-трапециям, как на фото, измеряется дизайнерами в десятках коллекций, которые они посвятили этому тренду. В качестве декора часто используются вышивка, аппликации и эко-принты. Какие-либо дополнительные украшения отсутствуют.

В числе востребованных для пошива юбок-трапеций тканей: велюр, тафта и бархат. Они хорошо держат форму. Кстати, бархат в этом году стал самой популярной тканью.

Еще одна особенность трапеции, кроме дорогих материалов – высокая талия. Так дизайнеры пытаются приблизить современные модели к одежде XIX века.

Юбки-трапеции можно сочетать с рубашками, блузами, свитшотами. Модель вписывается в любые образы начиная от повседневных и заканчивая топовыми городскими вечеринками.

Правильные, с точки зрения геометрии, трапеции представил модный дом Kate Spade. Бренд Temperley London отправил на подиум моделей в юбках-трапециях глубокого синего оттенка, который сопровождают этно-узоры.

Откровенный тренд – прозрачность

Постепенно тренд на прозрачные вещи сошел на нет. А в 2018 году он возродился вновь. Для пошива современных прозрачных юбок, представленных на фото, дизайнеры используют шифон, органзу и кружево. Такие модели идеально подходят для лета.

Стилисты считают, что в этом сезоне следует обязательно обзавестись нарядной прозрачной юбкой. На тонких тканях приветствуются вышивка, флористические мотивы и разнообразные виды декора.

Изящно смотрятся прозрачные юбки в черном цвете. Они одновременно мистичны и притягательны. Фешн-блогеры уверяют, что прозрачная черная юбка – отличный вариант для праздничного образа. Ее можно носить по любому поводу будь то день рождения подруги или рабочий корпоратив. Достаточно подобрать интересный верх.

Девушкам, неготовым надеть практически полностью прозрачную юбку, лучше примерить модель с прозрачными вставками, которые находятся на подоле. Рекомендуемая длина – чуть ниже колена. Благодаря ей можно продемонстрировать окружающим красоту ножек и в то же время быть достаточно скромно одетой.

Еще один вариант для стеснительных дам – модели с прозрачной подкладкой, которая выступает за края подола. Обычно ее надевают на праздники. Однако если правильно подобрать верх, то такую юбку можно смело носить и в будние дни.

Модели с подкладками могут быть как однослойными, так и многослойными. Длина варьируется от мини до макси. Универсальный вариант – по колено. Как правило, каждый последующий силуэт несколько короче предыдущего.

Бренд Elie Saab предлагает прозрачные юбки в обольстительный горошек. Тем девушкам, которым импонируют фактурные ткани, стоит просмотреть каталоги Markus Lupfer. Этот модный дом включил в свои коллекции асимметричное плиссе и рельефное кружево.

Модная плиссировка

Mast-have среди модных тенденций текущего сезона – плиссированная юбка или юбка-гофре. Эта модель не сходит с модных подиумов уже несколько лет подряд. Дизайнеры без ума от ее подвижности. Во время ходьбы девушки юбка буквально сообщает о каждом шаге своей владелицы.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели из плотных тканей. Легкие плиссированные юбки не стоит доставать из шкафа до поздней весны и начала лета. Желательная длина – миди.

Чтобы выглядеть стильно, фешн-блогеры советуют девушкам сочетать с плиссированной юбкой грубый верх. Можно надеть свитер оверсайз или мужскую рубашку. Обувь также должна быть грубой. Некоторые девушки умудряются сочетать с женственной юбкой суровые армейские ботинки. Кто-то даже надевает под плиссировку классические кеды.

Законодатели моды предлагают несколько оригинальных моделей с плиссировкой. Бренд Neil Barrett выпустил на подиум девушек в строгих юбках и офисных блузах. Другие же модные дома сделали ставку на расцветку. Бренд Fendi предлагает девушкам примерить в юбки ярких оттенков.

Юбки из денима

Длина и разрезы могут меняться. Мода на деним остается неизменной.

Вот уже несколько сезонов подряд юбки из джинсы занимают лидирующую позицию среди модных тенденций. В зависимости от типа фигуры девушки могут подобрать для себя именно ту модель, которая скроет недостатки и подчеркнет то, что действительно стоит продемонстрировать.

Интересно смотрятся модели в стиле пэчворк. В качестве декора на юбках из денима присутствует кружево. Им украшают низ изделия.

Кроме того, дизайнеры представили публике пышные и юбки-карандаши из джинсы. Последние вписываются в офисный дресс-код (если на работе не действует правило белого верха и черного низа). Джинсовые длинные юбки сочетаются со свитерами, блузками и свитшотами. Выбирая обувь, следует надеть что-то грубое. Подойдут ботинки. Неплохо будут смотреться и ботильоны.

Необязательно придерживаться какой-либо конкретной цветовой гаммы. Обувь должна сочетаться лишь с одной составляющей образа.

Несколько оригинальных юбок из джинсы предлагает бренд Christian Dior.

Юбки с запахом

Идеальный вариант для теплой весны и жаркого лета – юбки с запахом. Критики уверены, что эта модная тенденция займет лидирующие позиции предстоящим летом. Стильными и неповторимыми эти модели делают необычный крой и яркая расцветка. Дизайнеры не скупятся на широкую палитру оттенков юбок с запахом. Свой цвет найдет каждая девушка.

Из элементов декора следует выделить разрезы и драпировку. Юбки с запахом предлагают такие модные бренды, как Chloe, Lanvin и другие.

Эта модель пользуется спросом у девушек, так как ее можно подобрать практически под любую фигуру. Оригинальный фасон добавит в образ женственность и изящность.

Длина и форма юбки с запахом может быть любой. Модель подходит для всех сезонов. Список мероприятий, куда можно надеть юбку с запахом, неограничен.

Чтобы скрыть маленький животик, выбирайте юбку с запахом, с заниженной талией. Модель с завышенной талией подходит тем, кто хочет визуально избавиться от широких бедер. Если нужно просто уравновесить фигуру, отдавайте предпочтение моделям с драпировкой по диагонали.

Для обладательниц маленьких бедер подходят юбки с воланами на запахе. Девушкам в теле стоит примерить модели, расклешенные от бедра. Макси-юбка с запахом понравится тем барышням, кто хочет скрыть не совсем идеальные ноги.

Баска как элемент декора

Дизайнеры вновь вспомнили о баске и активно используют ее при пошиве современных моделей юбок. Стоит напомнить, что баска – это элемент декора одежды, сшитой по последним модным тенденциям. Она напоминает юбку. Именно для этого предмета гардероба баска наиболее часто и используется. Также ее пришивают к нижней части топа.

Ранее такой декор считался исключительно мужским. Баска украшала жилеты мужчин. Сейчас она встречается даже на кожаных юбках и юбках-карандашах. Благодаря такому декору модели выглядят более женственно и несколько кокетливо.

Влечением к баске заразились многие известные дизайнеры. Например, бренд Christian Dior представил на модных показах 2018 года несколько юбок с таким декором. Модельеры из Tome предлагают модницам примерить юбку с полосатым принтом и двухъярусной баской. Кстати, рисунок в полоску – один из самых модных в текущем сезоне.

Интересно, что раньше баска украшала пояс, а сейчас сместилась к подолу. Так, юбка приобретает вид полуоткрытого бутона, за счет чего девушка выглядит более женственно и кокетливо.

Кружевные истории

Еще один модный тренд – юбки из кружева. Их можно примерить по любому поводу. Этот элемент гардероба давно перестал быть исключительно пляжным. Стильные модели кружевных юбок представили такие модные дома, как Dolce & Gabbana, Chanel.

Выбирая подходящую юбку, главное, не растеряться. Ориентируйтесь на особенности своей комплекции и собственный вкус. Универсальный вариант – юбка-карандаш. Она подходит практически всем. Если хочется подчеркнуть хрупкость своего образа, купите кружевную юбку в пол. Трапециевидная форма подойдет для девушек, мечтающих о гармоничной фигуре.

С чем носить кружевную юбку в 2018 году? Купите в комплект к ней тоненькую блузку или рубашку. Необычно смотрятся свитера оверсайз в тандеме с кружевным низом. Из обуви, как всегда, подойдут грубые ботинки. Не стоит забывать и о туфлях на каблуке. Желательно, чтобы в гардеробе были какие-нибудь изящные лодочки. С ними кружевная юбка смотрится как влитая.

Модель в цвете милитари поможет выделиться из толпы. Подберите к ней такой же по цветовой гамме верх.

Девушкам, одевающимся в деловом стиле, необходимо приобрести юбку-карандаш из кружева в нейтральном оттенке. А худеньким красоткам понравится объемная пачка, как у балерин. С ней обычно носят футболку и кроссовки. Ее можно заменить на стильный топ или атласную блузу.

От длины юбки зависит общее впечатление от образа. Например, длинную точно не стоит надевать в офис.

Универсальная длина – по колено. Ее могут позволить себе как девушки стандартного телосложения, так и обладательницы пышных форм.

Модная клетка

Посмотрите на фото. Тренд этого сезона – юбка в клетку. Эта расцветка пользуется популярностью вот уже несколько лет подряд. Клетка подходит девушкам вне зависимости от возраста. Кроме того, она скрадывает недостатки фигуры. Главное – правильно подобрать ее размер.

Некоторым дизайнерам показалось, что однотонная клетка будет выглядеть слишком скучно. Именно поэтому они решили разбавить ее бахромой. Последняя выполнена из той же ткани или из меха.

Дизайнерский бренд Shiatzy Chen представил несколько необычных модных решений на основе юбки. Дом Simonetta Ravizza также не отстает в креативных идеях. Дизайнеры выпустили на подиум девушек, облаченных в оригинально декорированную клетку.

Модели с завышенной талией (как на фото) подходят девушкам с подтянутой фигурой. А вот барышням в теле от них стоит отказаться. Плиссированные юбки придутся по вкусу тем девушкам, кто давно хотел воссоздать школьный образ, но все никак не решался.

А вот модели «солнце» хороши для обладательниц фигуры «треугольник». Они уравновесят пропорции. Девушкам, которые хотят придать бедрам объем, следует срочно обзавестись юбкой с косой. Классическая клетка такого эффекта не возымеет.

Обладательницы крупных бедер могут позволить себе юбки с запахом или баской. За счет таких элементов декора фигура будет казаться более пропорциональной.

Не отказывайте себе в 2018 году в удовольствии покупки новой стильной юбки, как в коллекциях известных брендов.