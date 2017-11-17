10 идей, как подготовить квартиру к появлению малыша

В вашей семье вот-вот появится малыш, а времени на капитальный ремонт и полный редизайн интерьера уже не остается? Воспользуйтесь этими десятью идеями, чтобы сделать вашу квартиру удобной и уютной и для себя, и для крохи.

1. Прежде всего, позаботьтесь о безопасности. Совет, старый, как прошлогодний снег, и банальный, как капитан Очевидность? Так почему бы им не воспользоваться? Вы можете оставить на стенах выцветшие обои, а на окнах — старые занавески, но просто-таки обязаны обезопасить мебель. Закрепите на острых углах столов и тумбочек специальные накладки, установите на дверях и в ящиках комодов стопоры, а на окнах — фиксаторы. Когда малыш начнет ползать, а затем ходить, все эти нехитрые приспособления уберегут его от синяков, а вас — от переживаний.

2. Избавьтесь от лишних предметов. Чтобы процесс уборки проходил как можно проще, уберите лишнюю мебель. Подумайте, какие предметы вам действительно необходимы, а какие стоят просто «для красоты» и по большому счету захламляют пространство.

Вывезите ненужные пуфы, подставки для журналов и кофейные столики на дачу или отдайте во временное пользование знакомым. Вам станет легче протирать пыль и полы, и вы не споткнетесь о лишнюю тумбочку, передвигаясь по дому в столь характерном для новоявленных родителей полусонном состоянии. К тому же, когда малыш подрастет, то у него будет достаточно места, чтобы учиться ползать и ходить.

3. Выберите правильное место для детской кроватки. В первый год жизни малыша детская кроватка станет центром вашего дома. Поэтому важно установить ее в правильном месте. Если вы не интересуетесь правилами фен-шуя, то исходите из законов безопасности: кроватка не должна стоять на сквозняке, около батареи, под прямыми лучами солнца или другим источником прямого света, около розеток и проводов и непосредственно у окна (особенно если вы живете в сейсмоопасном районе). В идеале ее лучше разместить рядом с кроватью родителей.

4. Повесьте на окна детской комнаты плотные темные шторы. Новорожденные обычно путают день с ночью, поэтому для того, чтобы им спокойно спалось в светлое время суток, окна нужно как следует затемнить. Для мамы это тоже будет полезно, поскольку она сможет выспаться вместе с малышом.

5. Поклейте на стены моющиеся обои. Если у вас все-таки есть время сделать небольшой косметический ремонт и переклеить обои, то выбирайте моющиеся экземпляры.

Сделать несколько движений губкой и смыть детские «шедевры», нарисованные на стене фруктовым пюре или чем-то еще, гораздо проще, чем втолковать полугодовалому малышу, что так делать нельзя.

6. Застелите пол мягкими покрытиями. Ковры, паласы и эластичные коврики сделают ваши шаги бесшумными, и вы будете меньше тревожить сон своего крохи. А когда ребенок начнет учиться ходить, то падать (а в этом деле без падений никак) на мягкие покрытия окажется гораздо менее болезненно, чем на паркет или голый ламинат.

7. Обзаведитесь глубоким мягким креслом или креслом-качалкой. Да, эти предметы мебели могут оказаться громоздкими и недешевыми. Однако в первые месяцы жизни малыш будет то и дело проситься к вам на руки, и не исключено, что вам придется укачивать его часами. И, естественно, это удобнее делать сидя в уютном кресле с высокой спинкой, нежели на стуле или расхаживая по комнате. И по возможности установите рядом с креслом небольшой столик, на котором можно хранить бутылочку для кормления, влажные салфетки или другие вещи, которые вам необходимы под рукой.

8. Установите в детской напольную или настольную лампу или ночник. Если вам посреди ночи понадобится встать или малыш вдруг заплачет во сне, вам не придется зажигать люстру и тем самым будить кроху. Достаточно включить лампу и посмотреть, что беспокоит ребенка.

9. Обзаведитесь переносной пеленальной доской. Это идеальный вариант, если вы живете в небольшой квартире. Доска занимает гораздо меньше места, чем специальный столик или комод для пеленания, и к тому же стоит в разы дешевле. К тому же ее можно установить на любую плоскую и широкую поверхность. Например, если у вас дома уже есть обычный взрослый комод, то пеленальную доску можно положить на него, а подгузники, крем и прочие детские принадлежности хранить в ящиках.

10. Выберите для детской светлые или пастельные тона, но не отдавайте предпочтение какой-либо тематике. Недавнее исследование, проведенное международной платформой о строительстве и дизайне интерьеров Houzz, показало: российские родители предпочитают красить стены детских в белый (57% опрошенных), бежевый (42%), зеленый (31%), синий (26%) и серый (26%) цвета. Так почему бы не перенять этот опыт и не последовать примеру бывалых?

Решили заклеить детскую обоями с диснеевскими принцессами для девочки или «Тачками» для мальчика? Не спешите! Когда ваш ребенок подрастет, может оказаться, что у него другие герои и предпочтения: например, дочке захочется обои и текстиль со зверюшками, а сыну — с супергероями.

Поэтому выбирайте для новорожденного однотонный декор: шторы со временем можно перевесить в комнату взрослых, а обои разрисовать или заклеить фигурками тех героев, которые понравятся вашему ребенку. Кстати, согласно тому же исследованию Houzz, более половины опрошенных родителей разрешают детям принимать участие в процессе ремонта. Те же, кто предпочитает выбирать тему декора детских, полагаясь на собственный вкус, предпочитают, прежде всего, природную тему. Другими популярными вариантами стали геометрические фигуры, животные, морская тема, транспорт, принцессы и спорт.