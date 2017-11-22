5 завтраков для всей семьи: необычные рецепты

Вкусный и полезный завтрак наполняет энергией и хорошим настроением, но часто у нас не хватает времени готовить с утра что-то особенное. К счастью, в выходные можно побаловать себя и близких, а не ограничиваться традиционной яичницей.

5 необычных идей для утренних трапез предлагает шеф-повар Бобби Флей, ведущий кулинарной программы «Завтрак у Бобби» (12+). Новый сезон стартует 23 ноября на телеканале Food Network.

1. Персидский запеченный омлет

На 6-8 порций: 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. сливочного масла, 1 большая красная луковица, 4 стебля лука-порея (только белые и бледно-зеленые части), 2 зубчика чеснока, 60 г крупно нарезанного молодого шпината, 1/4 чашки лука, 1/4 чашки свежих листьев кинзы, 1/4 чашки свежих листьев петрушки, 2 ст.л. свежего укропа, соль, молотый черный перец, 1/4 чашки кедровых орехов, 9 больших яиц, 1/4 чашки цельного молока, 1 чашка греческого йогурта — по желанию, для сервировки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 оС. Мелко нарежьте овощи и зелень (шпинат — крупно). На сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло — последнее должно полностью растаять. Опустите туда же репчатый лук и пассеруйте его около 15 минут, периодически помешивая, до золотистого цвета. Добавьте зеленый лук и чеснок, готовьте еще 2 минуты. Затем отправьте в сковороду шпинат и тушите, пока листья не станут мягкими и не уменьшатся в размерах. Добавьте лук, кинзу, петрушку и укроп, посолите и поперчите. Снимите сковороду с огня, добавьте кедровые орехи и перемешайте.

В блендере на низкой скорости взбейте яйца, молоко и немного перца в течение 30 секунд. Вылейте получившуюся смесь на овощи и зелень. Отправьте сковороду в духовку и запекайте 20-25 минут, пока омлет не покроется золотисто-коричневой корочкой. Охладите в течение 5 минут, затем поместите сверху сковороды большое блюдо и переверните омлет на него. Нарежьте на порции, по желанию сдобрите греческим йогуртом и подавайте.

2. Тосты с рикоттой и персиково-малиновым джемом

На 4-8 порций.

Для джема: 900 г спелых персиков, очищенных и крупно нарезанных, от 1/2 до 3/4 стакана сахара, сок половины лимона, пол-литра малины.

Для тостов с рикоттой: 1 и 1/4 чашки рикотты (для высушивания завернуть сыр в марлю и положить на дуршлаг на несколько часов), 2 ст.л. охлажденных сливок 30% жирности, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. мелко натертой цедры лимона, 8 ломтиков поджаренного хлеба бриошь длиной 2,5 см, мед для украшения.

Приготовление:

Джем. Смешайте персики, сахар и лимонный сок в кастрюле и доведите до кипения на высокой температуре, периодически помешивая. Уменьшите огонь и варите около 20 минут, периодически измельчая персики прессом для картофеля, пока смесь не загустеет и не начнет прилипать к ложке. Снимите кастрюлю с огня, добавьте малину и размешайте. Остудите джем до комнатной температуры, периодически помешивая. Затем поместите его в контейнер и полностью охладите. Джем может храниться в холодильнике до 1 недели.

Тосты. В глубокой тарелке взбейте до состояния легкой кремовой консистенции рикотту, сливки, сахар и цедру лимона.

Разрежьте тосты по диагонали и добавьте взбитую рикотту на каждый, оставляя один край тоста свободным. Cделайте в рикотте углубления, используя заднюю сторону ложки, и поместите туда джем, сверху украсьте медом. Подавайте сразу.

3. Салат со шпинатом, копченым лососем, крутонами и лимонно-каперсовой заправкой

На 4-6 порций.

Для крутонов: 3-дневные бублики или батон, порезанные на куски, 2-3 ст.л. оливкового или рапсового масла, 1 ч.л. мака, 1 ч.л. кунжута, 1/4 ч.л. чесночного порошка (молотого сухого чеснока), 1/4 ч.л. лукового порошка, соль.

Для заправки: 1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры, 3 ст.л. лимонного сока, 3 ст.л. мелко нарезанного свежего укропа, 2 ст.л. каперсов, 1 ст.л. дижонской горчицы, соль, молотый черный перец, 1/2 чашки оливкового масла холодного отжима.

Для салата: 115 г тонко нарезанного копченого лосося, 2 ст.л. сливочного сыра, разделенного на маленькие куски, 115 г молодого шпината, 1 маленький фенхель, тонко нарезанный, половина длинного гладкого огурца, половина красной луковицы, тонко нарезанной.

Приготовление:

Крутоны. Разогрейте духовку до 175 оС. Куски бубликов (батона) поместите в большую миску, сбрызните оливковым маслом и перемешайте. Добавьте семена мака, кунжута и немного соли; снова перемешайте. Переложите крутоны на противень в один слой и запекайте до светло-золотистого цвета 8-10 минут, пока они не станут хрустящими.

Заправка. В глубокой тарелке смешайте и взбейте лимонный сок, цедру, укроп, каперсы, горчицу, немного соли и перца. Медленно вмешайте оливковое масло до густой сливочной консистенции. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Салат. На дно большой тарелки сложите крутоны, кусочки копченого лосося, сливочный сыр; сверху добавьте шпинат, фенхель, огурец и красный лук. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

4. Шоколадно-арахисовый смузи

На 2 порции: 60 г темного шоколада, порезанного на кусочки, 30 мл сливок 30% жирности, 2 больших банана, очищенных и предварительно замороженных, 300 мл греческого йогурта, 1 чашка обезжиренного молока, 2 ст.л. арахисовой пасты.

Приготовление:

Положите шоколад и сливки в маленькую кастрюлю и нагрейте на водяной бане, пока шоколад не расплавится. Снимите с огня и остудите в течение 5 минут, оставьте немного смеси для сервировки. В блендере взбейте шоколадный соус, бананы, йогурт, молоко и арахисовую пасту около 2 минут. Оставшимся шоколадом украсьте бока двух больших стаканов, затем налейте в них смузи и подавайте.

5. Пряная овсянка с бананом, манго и миндалем в кокосовой стружке

На 4 порции.

Для миндаля: 1 чашка кокосовой стружки, 1 и 1/2 чашки очищенного миндаля, 2 ст.л. меда, кулинарный спрей (или растительное масло).

Для овсянки: 3 чашки обезжиренного молока, 1/4 чашки светлой патоки, 1/4 чашки темно-коричневого сахара, 1 ч.л. молотой корицы, 1 ч.л. молотого имбиря, 1/8 ч.л. молотой гвоздики, 1/8 ч.л. свежего тертого мускатного ореха, соль, 1 и 1/2 стакана овсяных хлопьев, 1 спелый нарезанный банан, 1 спелое манго, нарезанное кубиками, 2 ст.л. мелко нарезанного имбиря в сахаре.

Приготовление:

Миндаль. Разогрейте духовку до 160 оС. На противне, застеленном бумагой для выпечки, подрумяньте миндаль до светло-золотистого цвета в течение 7 минут, периодически помешивая. Слегка остудите и измельчите блендером до состояния крупной крошки. После поджарьте в духовке миндаль в течение 5 минут, перемешав один раз. Когда он будет готов, сразу же высыпьте его в глубокую тарелку, добавьте мед и перемешайте. Затем добавьте кокос и вновь перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки и сбрызните ее кулинарным спреем (либо растительным маслом). Высыпьте на противень миндаль в кокосе и оставьте на 2 часа, пока он не склеится. Перед подачей на стол нарежьте на кусочки.

Овсянка. В средней по размеру кастрюле смешайте 3 стакана воды с молоком, патокой, коричневым сахаром, корицей, имбирем, гвоздикой, мускатным орехом и 1 и 1/2 чайной ложкой соли. Доведите смесь до кипения на среднем огне — добавьте овсяные хлопья, вновь доведите кашу до кипения, а затем убавьте огонь. Готовьте около 30 минут, пока хлопья не загустеют и овсянка не станет кремообразной. Добавьте воды, если жидкость выпарилась, а овсянка еще не сварилась.

Разделите овсянку на 4 порции, сверху посыпьте кусочками банана, манго, имбирем и получившимся миндалем. Подавайте блюдо горячим.