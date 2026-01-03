Стоп – луксмаксинг! Почему тренды TikTok вроде мьюинга и хищного взгляда обманывают мужчин

Луксмаксинг (от англ. looksmaxxing) – это популярный в соцсетях подход, обещающий мужчинам быстрые способы стать привлекательнее за счет внешних лайфхаков. Первоначально возникший в интернет-сообществах одиночек-инцелов, сегодня луксмаксинг превратился в массовый тренд на TikTok. Видео с советами по "прокачке внешности" набирают миллионы лайков, а хэштег #looksmaxxing в TikTok собрал миллиарды просмотров.

Насколько далеко заходят поиски мгновенной привлекательности в Сети? Недавний пример: TikTok-блогер бьет себя молотком по скулам, надеясь получить "выточенный" профиль лица. И хотя большинство роликов не столь экстремальны, их посыл тот же – ради привлекательности можно пойти на любые ухищрения.

Видео: TikTok / @ethentrip

Луксмаксеры презентуют свой метод как легкий путь к успеху у противоположного пола. Они убеждают, что почти любой недостаток внешности можно исправить своими силами – нужно лишь знать "секретные" техники. Такой подход подается как мужская альтернатива косметике и салонам: вместо визита к специалисту достаточно домашних ухищрений и дисциплины. Алгоритмы соцсетей активно продвигают ролики луксмаксеров, эксплуатируя неуверенность молодых мужчин в своей внешности.

Типичные техники из TikTok

В арсенале тиктокеров-луксмаксеров – десятки приемов, якобы улучшающих черты лица и осанку. Вот некоторые из них:

Упражнения для челюсти . Советуют ежедневно жевать твердую резину или использовать специальные тренажеры, чтобы накачать жевательные мышцы и сформировать более выраженную линию челюсти.

. Советуют ежедневно жевать твердую резину или использовать специальные тренажеры, чтобы накачать жевательные мышцы и сформировать более выраженную линию челюсти. Тейпы и пластыри . Налепленные на лице ленты должны подтянуть овал лица и разгладить морщины. В TikTok показывают, как фиксировать кожу тейпами на ночь или перед съемкой, чтобы создать видимость более подтянутых скул и подбородка.

. Налепленные на лице ленты должны подтянуть овал лица и разгладить морщины. В TikTok показывают, как фиксировать кожу тейпами на ночь или перед съемкой, чтобы создать видимость более подтянутых скул и подбородка. Хищный взгляд . Блогеры учат приемам позирования: слегка прищурить глаза ("hunter eyes"), сфокусировать взгляд определенным образом, чтобы казаться мужественнее или сексуальнее. Предлагается тренировать это перед зеркалом, добиваясь "хищного" выражения лица.

. Блогеры учат приемам позирования: слегка прищурить глаза ("hunter eyes"), сфокусировать взгляд определенным образом, чтобы казаться мужественнее или сексуальнее. Предлагается тренировать это перед зеркалом, добиваясь "хищного" выражения лица. Поза и угол съемки . Рекомендуется выработать привычку держать спину прямо, выдвигать подбородок вперед и выбирать ракурс, при котором лицо выглядит наиболее резким. Многие тиктокеры показывают, как одно изменение позы сильно меняет впечатление от внешности.

. Рекомендуется выработать привычку держать спину прямо, выдвигать подбородок вперед и выбирать ракурс, при котором лицо выглядит наиболее резким. Многие тиктокеры показывают, как одно изменение позы сильно меняет впечатление от внешности. Прически и стайлинг . Популярны советы по выбору стрижки, которая визуально расширит верх черепа или прикроет высокий лоб, а также укладки, подчеркивающие скуластость. Например, высокая укладка или челка, "правильно" обрамляющая лицо.

. Популярны советы по выбору стрижки, которая визуально расширит верх черепа или прикроет высокий лоб, а также укладки, подчеркивающие скуластость. Например, высокая укладка или челка, "правильно" обрамляющая лицо. Мьюинг (mewing) . Техника, где язык постоянно прижат к небу, якобы со временем меняет форму челюсти и профиля лица. Этот метод придумал ортодонт Джон Мью, и в TikTok он позиционируется как простой способ получить четкий профиль без операции.

. Техника, где язык постоянно прижат к небу, якобы со временем меняет форму челюсти и профиля лица. Этот метод придумал ортодонт Джон Мью, и в TikTok он позиционируется как простой способ получить четкий профиль без операции. Микродвижения лица. Под этим подразумевают небольшие упражнения и привычки мимики: от специальной гимнастики для носогубных мышц до контроля улыбки и положения губ. Считается, что так можно улучшить симметрию лица и всегда выглядеть собранно.





Все эти техники демонстрируются в коротких видео с хэштегами вроде #jawlineCheck, #mewingChallenge, #glowup и т.п. Блогеры показывают коллажи "до и после", где якобы виден прогресс: более четкая линия подбородка, скулы, изменившийся разрез глаз. Зрителю внушается, что достаточно повторять эти трюки – и внешность преобразится.

Что обещают луксмаксеры?

Пропагандисты луксмаксинга нередко используют псевдонаучный язык и агрессивный маркетинг. В их роликах фигурируют термины из анатомии – ширина угла челюсти, межзрачковое расстояние, "кантальный наклон" глаз. В моду вошло понятие hunter eyes – глаза с миндалевидным прищуром, якобы дающие хищный взгляд. Также встречается сленг наподобие "прокачать внешку" или "поднять SMV" (sexual market value, "сексуальную рыночную ценность").

Луксмаксеры уверяют, что внешность – решающий фактор успеха, и если ты терпишь неудачи, значит, плохо старался над собой. Демонстрируя собственные преображения, они обещают зрителям похожий результат. При этом методы подаются как псевдонаучные сенсации. Мол, упражнения основаны на анатомических законах, известных избранным. Некоторые авторы не скрывают коммерческих целей: они продают подписчикам специальные жевательные резинки, курсы тренировок или даже инструменты для формирования черт лица. В итоге молодая аудитория верит в легкое решение своих комплексов – ведь ролики сняты ярко и собирают миллионы лайков.





Реальность

На практике все эти TikTok-хаки оказываются больше визуальными иллюзиями, чем реальными изменениями. Во-первых, многие так называемые результаты достигаются за счет банального позирования и фильтров. Фотографии "до и после" обычно сделаны при разном освещении и ракурсе, что существенно влияет на восприятие формы лица. Изменив выражение и угол съемки, легко создать видимость улучшений, хотя анатомически ничего не поменялось.

Во-вторых, луксмаксинг игнорирует пределы анатомии и возраста. Кости лица взрослого человека практически невозможно перерастить упражнениями – изменить форму челюсти одними движениями языка или жевания не выйдет. Научных доказательств эффективности таких методов нет: ни мьюинг, ни тейпы не прошли серьезных исследований и не показали стабильного результата. Да, в подростковом возрасте черты лица еще формируются, но у тинейджеров преображения часто связаны с естественным взрослением, а не с чудо-методиками.

В-третьих, внешность не отделима от биомеханики тела и индивидуальной мимики. Попытки постоянно держать "правильный" прищур или позу выглядят неестественно и трудно выполнимы в повседневной жизни. У каждого человека своя мимика и выражение лица – то, что идет одному блогеру, может смотреться странно на другом. Более того, зацикленность на лице заставляет забыть о целом облике: осанке, жестах, голосе. Привлекательность формируется не отдельными миллиметрами черепа, а совокупностью черт и уверенным самочувствием.





Наконец, луксмаксинг вырывает внешность из психологического и культурного контекста. Авторы тренда преподносят привлекательность как объективный и универсальный набор параметров, хотя в реальности стандарты красоты меняются в разных обществах. Приемы из соцсетей не учитывают, что есть культурные различия (например, в одних странах ценятся мужественные черты, в других – более юношеская эстетика) и социальные факторы. Симпатия со стороны окружающих зависит не только от угла челюсти, но и от харизмы, статуса, умения общаться. Лицо само по себе не гарантирует успеха – важны контекст и личность.

В общем, луксмаксинг создает соблазнительную, но ложную картинку: будто достаточно пары трюков, чтобы стать идеалом с обложки. В реальности это короткие вспышки самообмана. Псевдо-научные TikTok-техники дают эффект лишь на экране смартфона, но не в живой жизни. Строение тела, возрастные изменения, уникальная мимика и социальная динамика – все эти вещи не перепрыгнуть простыми лайфхаками.