Парфюм, который говорит за тебя: лучшие мужские ароматы 2026

Сегодня на первый план выходят сложные, многослойные композиции, в которых сочетаются пряности, кожа, цитрусы, кофе и акватические ноты. Многие из этих мужских ароматов появились несколько лет назад, но лишь недавно они стали бестселлерами благодаря популярности в социальных сетях и публикациям сообществ. Клео.ру представляет шесть ароматов, которые, по мнению экспертов и покупателей, войдут в число самых популярных мужских парфюмов 2026 года.

Lattafa Khamrah Qahwa





Парфюмерная вода Khamrah Qahwa, 100 мл, LATTAFA

Этот восточный гурманский аромат от арабского бренда Lattafa быстро привлек внимание ценителей. В композиции сочетаются обжаренный кофе и пряности: в верхних нотах ощущаются имбирь, корица и кардамон, в сердце – пралине, засахаренные фрукты и белые цветы, а в базе – арабика, бобы тонка, мускус, бензоин и ваниль. Такой состав придант аромату теплоту и сладкую уютную горчинку. Khamrah Qahwa позиционируется как унисекс, но многие мужчины любят его за мягкий кофейно‑пряный шлейф.

Azzaro The Most Wanted Parfum





Парфюмерная вода The Most Wanted Parfum, 50 мл, Azzaro

Французский бренд Azzaro представил этот аромат как продолжение серии "Wanted". Парфюмерная вода сочетает сладость и пряности: в верхней ноте – красный имбирь, в сердце – древесные аккорды, а в базе – насыщенная бурбонская ваниль. Такая комбинация делает аромат теплым, немного карамельным и вместе с тем дерзким. Парфюмеры Шямала Мезондье и Роксан Киркпатрик придали композиции характер вечернего парфюма; он отлично раскрывается в холодное время года.

Prada Luna Rossa Ocean





Туалетная вода Luna Rossa, 50мл, Prada

"Луна Росса Оуэшн" – это современный фужерный аромат, который сочетает свежесть морского бриза и бархатистую кожу. Официальный сайт Prada описывает аромат как "нео‑фрэш" – он открывается сочной бергамотовой волной, которая контрастирует с глубоким ветивером и изящными нотами ириса. В верхних нотах присутствуют полынь, бергамот и розовый перец, в сердце – лаванда, корень ириса, шалфей, замша и шафран, а в базе – мускус, гаитянский ветивер, пачули и карамель. Благодаря кожаному сердцу и мускусно‑ветиверной базе аромат получился мужественным и элегантным.

Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum





Парфюмерная вода Bad Boy Le Parfum, 50мл, Carolina Herrera

Фланкер популярного аромата Bad Boy вышел под слоганом "для бунтарей". Нестандартный состав включает в себя конопляный аккорд. Верхние ноты – грейпфрут и конопля, в сердце – черный перец и герань, а в базе – кожа и ветивер. Такая композиция создает неожиданно свежий и одновременно теплый шлейф: горьковатый цитрус в начале, пряный перец в сердце и глубокая, слегка дымная кожа в финале.

Mancera Intense Cedrat Boise





Духи Intense Cedrat Boise, 60мл, Mancera

Бренд Mancera известен своими стойкими и яркими композициями. Версия Intense Cedrat Boise добавляет к известной "Цедрат Бузе" насыщенность и дымность. В голове аромата звучат сицилийский бергамот и лимон, черная смородина и холодные специи. Сердце формируют фруктовые ноты, акватическая жасмина и лист пачули, а в базе раскрываются сандал и кедр, кожа, мох, белый мускус и ваниль. Такое сочетание делает аромат свежим, но с уклоном в дымно‑кожаную древесность. Благодаря своей универсальности он подходит как на день, так и на вечер.

Burberry Hero





Туалетная вода Hero Parfum, 50 мл, Burberry

"Герой" – первый мужской аромат Burberry под руководством Риккардо Тиши. Это древесно‑пряная композиция, которая балансирует между силой и мягкостью. Верхняя нота – яркий бергамот, в сердце – кедр, а в качестве базы – перец. Аромат получается свежим, с теплой древесной структурой. Он обращается к мужчине, который стремится быть сильным и чувственным одновременно.

Тенденции мужского парфюма 2026

Сегодня актуальны ароматические сочетания, вызывающие эмоции и создающие узнаваемый характер: сладкий кофейно‑пряный шлейф, бурбонская ваниль и красный имбирь, морская свежесть с кожей, дымный конопляный аккорд, дымно‑цитрусовая фруктовость и теплая древесина. Эти композиции не лишены сладости, но в каждом случае балансируют свежие, пряные и древесные ноты, что делает их интересными для мужчин разных возрастов.