Тренды мужской моды, которые нравятся парням, но раздражают девушек

Мужчины часто выбирают модные тренды, исходя из комфорта и самовыражения, но некоторые элементы гардероба вызывают у женщин вопросы. С одной стороны, они помогают выделиться (или просто удобны), с другой – могут выглядеть неаккуратно или чересчур эпатажно. Разберем несколько конкретных примеров спорных трендов, которые популярны среди парней, но нередко раздражают девушек.

Узкие джинсы: стиль или ошибка?

Узкие (скинни) джинсы долгое время были в моде: они подчеркивают фигуру и выглядят дерзко. Молодые люди ценят этот фасон за спортивный облик и "эффект силуэта". Однако многие женщины считают, что суперузкие джинсы портят общее впечатление. По мнению ряда специалистов, скинни не создают привлекательный силуэт для мужчин: они сжимают ноги вниз от бедер, и взгляд окружающих слишком сосредотачивается на лодыжках и голенях. В результате фигура может выглядеть тяжеловато или слишком худой, а не гармонично.





Практичный совет: если джинсы вам удобны, носите, но выбирайте крой, который сбалансирует пропорции (например, прямые или слегка зауженные модели).

Кроссовки-баллоны: модно, но как воспринимается?

Обувь с "воздушными баллонами" в подошве (кроссовки Air Max, Fila, Balenciaga и др.) – один из ярких уличных трендов. Мужчин привлекает амортизация и эффект больших ног: такие кроссовки добавляют роста и смотрятся более спортивно. К тому же они ассоциируются с культовыми моделями и позволяют быть в тренде.





Но для многих женщин такие "толстые" кроссовки выглядят громоздко и нелепо. Они нарушают изящную линию образа и смотрятся, как "скованные лодки" на ногах. В разговорном стиле можно сказать: выглядит круто на подиуме, но в быту многих раздражает. В итоге, если вам нравится массивная обувь и она подходит к стилю (например, к оверсайз– или спорт-шикам), ее можно носить, но стоит учитывать, что она точно не универсальна.

Кроксы: комфорт против эстетики

Сабо Crocs – культовая удобная обувь из легкого пластика. Мужчин привлекает невероятная легкость, вентиляция стопы и многообразие цветов и аксессуаров (к "джиббитсам" можно прикреплять значки). После пандемии этот бренд взорвал моду на комфорт: люди просто привыкли не жертвовать удобством, и Crocs стали частью повседневного образа.





Однако взгляд женщин обычно менее снисходителен: кроксы выглядят игрушечно и по-взрослому неприемлемо. Многие считают их обувью для огорода или дачи, а не для свиданий. Если кроксы дарят вам комфорт, носите их дома или на отдыхе, но для выхода в люди лучше выбрать что-то более нейтральное.

Кислотные цвета: ярко и смело или слишком агрессивно?

Неоновая, кислотная палитра (ярко-желтый, кислотно-зеленый, флуоресцентный розовый) появляется у модных брендов и стритстайл-сообществ. Такая гамма нравится некоторым парням за эффектность и спортивный драйв – к тому же многие кроссовки и спортивки именно в таких оттенках выглядят футуристично.





Но некоторые специалисты по стилю предупреждают: слишком кричащие цвета утомляют глаз и смотрятся раздражающе. Женщины часто находят яркие кислотные тона резкими и дисгармоничными. Вывод: если любите яркое – смело вводите цвет в аксессуары или комбинируйте кислотные вещи с сдержанным гардеробом, но полностью кислотный total look многих может оттолкнуть.

Оверсайз и карго: удобство или неряшливость?

Свободный крой (оверсайз) и брюки-карго опять на подъеме. Парней привлекает ощущение свободы движений, скрытие недостатков фигуры и ассоциация с уличным или милитари-стилем. Дизайнеры даже рекомендуют носить кожаные изделия только оверсайз и никогда – скинни. Однако женщинам зачастую не нравится, когда мужчина выглядит слишком неформально. Большие объемы и множество карманов могут исказить фигуру и придать образу безразличный вид.





Стильные эксперты подчеркивают: карамельно-спортивный фасон намекает на юность и беззаботность, поэтому строгим классикам такой образ покажется несерьезным. Если любите оверсайз или карго, сочетайте их с тщательно продуманными деталями (футболкой в тон, приталенным пиджаком), чтобы не выглядеть "вагончиком".

В общем, важно найти баланс между собственной комфортностью и тем, как ваш образ воспринимают окружающие. Нет необходимости полностью отказываться от любимых трендов, но стоит учитывать контекст. Если девушка замечает, что какой-то элемент вашего стиля ей не нравится – возможно, имеет смысл приглядеться к альтернативам. Главное – чувствовать себя уверенно и выглядеть аккуратно. Многие спорные вещи (будь то узкие джинсы, массивные кроссовки или яркая одежда) не запрещены, но требуют грамотного сочетания. При разумном подходе вы сохраните свой стиль, не утрачивая удобства и оригинальности.