Тренд на маскулинность: как мужской стиль становится более брутальным

Если еще пару лет назад мужская мода балансировала на грани андрогинности, то сейчас вектор сменился. Брутальность, сила, грубые формы и плотные фактуры – мужской стиль снова подчеркивает маскулинность. Рассказываем, как этот тренд развивается и как вписать его в свой гардероб.

Возвращение к грубым тканям и объемным силуэтам



Мягкие и облегающие вещи уступили место плотным материалам, которые держат форму. Твид, деним, грубый хлопок, кожа – именно эти ткани задают тон. Оверсайз тоже никуда не ушел, но теперь это не просто широкие брюки или свободный крой, а силуэты, создающие эффект мощного торса и широких плеч. Вспоминаем 80-е, когда силуэт "треугольником" был эталоном.



Милитари-эстетика без клише



Камуфляжные штаны и берцы – не единственные маркеры военного стиля. Современная милитари-эстетика в моде – это приглушенные оттенки хаки, функциональные детали (накладные карманы, ремни, хлястики) и лаконичные силуэты. Главное – не превращать образ в костюм солдата, а грамотно добавлять элементы: например, сочетать строгий пиджак с армейскими ботинками.



Кожаные вещи как символ силы



Кожаная куртка – классика, которая всегда добавляет образу брутальности. Но в этом сезоне игра идет дальше: в моде кожаные брюки, жилеты и даже рубашки. Главное правило – выбирать матовую или слегка состаренную кожу, чтобы образ выглядел дорого и убедительно, а не как попытка скопировать мотоциклетный стиль.



Ретро-мужской стиль



Силуэты 50-х, 70-х и 80-х снова на пике популярности. Брюки с высокой талией, массивные ремни, пальто-халаты и тяжелые ботинки возвращаются, но в более современной подаче. Такая ретро-стилистика делает образ мужественным, но при этом интеллигентным. Вдохновение можно черпать у Аль Пачино в "Серпиго" или у Харрисона Форда в его первых фильмах.



Как внедрить тренд в повседневный стиль

Чтобы выглядеть брутально, не перегибая палку, достаточно одной-двух деталей в образе. Это может быть объемный жакет, грубые ботинки или кожаная сумка. Контраст между массивными элементами и более спокойными вещами создаст гармоничный стиль без излишней театральности.