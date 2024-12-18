Топ-5 трендовых мужских подвесок сезона 2024/2025: выбираем стильные акценты

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Подвеска - один из важных аксессуаров в мужском образе, подчеркивающий индивидуальность и стиль.

Мужские аксессуары выходят на новый уровень, и подвески становятся ключевым элементом стильного образа современного мужчины. В сезоне 2024/2025 дизайнеры предлагают смелые и оригинальные модели, которые подчеркнут индивидуальность и вкус. Представляем вашему вниманию топ-5 самых актуальных мужских подвесок и советы стилистов по их сочетанию с одеждой.

1. Подвески с геометрическими формами

Минималистичные геометрические подвески – главный хит сезона. Чистые линии, простые формы и металлический блеск отражают современный урбанистический стиль.

Фото: Клео.ру

Идеально сочетаются с одеждой в стиле casual и smart casual. Носите такие подвески с однотонными футболками, водолазками или рубашками без принтов. Дополняйте образ пиджаком или кожаной курткой для создания модного контраста.

2. Подвески с натуральными камнями

Возврат к природным материалам – один из главных трендов. Подвески с вставками из необработанных камней, таких как аметист, оникс или аквамарин, подчеркнут связь с природой и придадут образу индивидуальность.

Фото: соцсети / @bijutaludigabi

Сочетайте с одеждой в стиле бохо или casual. Подойдут льняные рубашки, джинсы, вязанные свитеры нейтральных оттенков. Стилисты рекомендуют придерживаться природной цветовой гаммы для гармоничного образа.

3. Персонализированные подвески

Индивидуальность становится все более ценимой. Подвески с инициалами, важными датами или особыми символами позволяют выразить себя и создать уникальный аксессуар.

Фото: соцсети / @kimono_necklace

Такие подвески универсальны и подходят практически ко всему. Они отлично дополнят как деловой костюм, так и повседневный лук. Для более официальных мероприятий выбирайте сдержанные дизайны в серебре или золоте.

4. Подвески в стиле ретро

Ностальгия по прошлым эпохам вдохновляет дизайнеров на создание подвесок с винтажными элементами – старинные ключи, компасы, монеты.

Фото: архив пресс-службы бренды SOKOLOV / www.sokolov.ru

Идеальны для поклонников классического стиля. Сочетайте с твидовыми пиджаками, рубашками с воротничком и классическими брюками. Добавьте часы на цепочке или кожаный ремень для завершения образа.

5. Подвески с этническими мотивами

Интерес к различным культурам и традициям отражается в аксессуарах с этническими узорами и символами. Такие подвески придают таинственность и глубину образу.

Фото: интернет-магазин &#34;Ярмарка мастеров&#34; / www.livemaster.ru

Станут отличным акцентом в образе в стиле casual или streetwear. Носите с футболками с принтами, джинсовыми куртками, кожаными браслетами. Не бойтесь экспериментировать с цветами и текстурами.

Рекомендации стилистов по сочетанию с одеждой:

  • Балансируйте образ. Если подвеска массивная и броская, выбирайте более сдержанную одежду, чтобы не перегружать образ.
  • Сочетание металлов. В 2024/2025 году смешивание разных металлов в одном образе становится модным приемом. Не бойтесь комбинировать серебро, золото и бронзу.
  • Наслоение аксессуаров. Носите несколько цепочек разной длины и толщины, чтобы добавить глубину и интерес к образу.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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