Сумка, рюкзак или портфель? Что выбрать мужчине в 2025 году

Когда мужчина выходит из дома, у него должно быть при себе не только чувство стиля, но и что-то, куда можно положить наушники, блокнот, зарядку, лэптоп и, если повезет, даже обед. И вот тут начинается главное: что выбрать? Сумку? Рюкзак? Портфель? Вариантов много, и у каждого – своя философия, своя эстетика и свои "за" и "против". Рассказываем, на что ориентироваться в 2025, чтобы носить с собой нужное и при этом не выглядеть, как студент спешащий на пару.

Если ты все время в движении – рюкзак





Для тех, кто в режиме "вечно куда-то еду" – рюкзак до сих пор топ. Особенно если это не школьный JanSport, а techwear-модель из нейлона или переработанных материалов, с карманами на магните, водостойкой молнией и строгим силуэтом. Такой вариант идеально встраивается в урбанистичный лук: пальто, худи, кроссы и выглядит не скучно. Главное – избегай громоздких моделей и спортивных рюкзаков с цветастыми вставками: они делают образ дешевле.

В 2025 все чаще можно увидеть "умные" рюкзаки с USB-портами, защитой от RFID и скрытыми отделениями. Вопрос не в "наворотах", а в том, чтобы это реально было удобно.

Если ты постоянно с ноутбуком – минималистичный портфель





Портфель давно сбросил офисный флер и вернулся на улицы в новой интерпретации: лаконичный, тонкий, без блестящей фурнитуры и жирных швов. Черный, темно-коричневый или графитовый – как у архитектора или модного юриста.

Такой портфель не требует строгого костюма, он нормально смотрится даже с оверсайз-рубашкой, кэжуал-пиджаком и лоферами. Главное – чистые линии, матовая кожа (или премиум-экокожа), отсутствие логомании.

Если ты не привязан к офису – сумка через плечо





Модель в духе "off-duty" – идеальный вариант, если ты хочешь что-то стильное и расслабленное. В 2025 такие сумки делают компактными, функциональными и максимально нейтральными по дизайну: прямоугольная форма, четкие края, минимум декора.

Их носят на груди, сбоку или даже под курткой – как удобнее. Отличный выбор для тех, кто в течение дня перемещается налегке: документы, ключи, телефон, карта. При этом они отлично сочетаются и с трикотажем, и с курткой-бомбером, и даже с костюмом без галстука.

Как выбрать?

Ориентируйся на свой темп жизни и то, что ты реально носишь с собой. Если ты дизайнер с макбуком – бери портфель. Если ты постоянно в разъездах – нужен рюкзак. Если ты живешь в центре и хочешь, чтобы было удобно и красиво – сумка на плечо.

И не забывай про качество. Материалы решают: дешевый "кожзам" убьет весь образ, а плотный нейлон или хорошая кожа сделают вещь универсальной и долгоиграющей. Проверяй строчки, фурнитуру и застежки – даже самая стильная сумка не должна разваливаться через месяц.