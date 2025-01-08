Спортивный, классический или блейзер: полный обзор мужских пиджаков

В мире мужской моды пиджак занимает особое место – это универсальный элемент гардероба, способный преобразить любой образ. Редакция "Клео.ру" рассказывать, как разобраться во множестве вариантов и выбрать идеальный пиджак для каждого случая.





Блейзер, спортивный и классический пиджаки: как отличить

Блейзер – это пиджак, отличающийся непринужденностью и стилем. Изначально часть морской формы, блейзер узнаваем по металлическим пуговицам и насыщенным цветам, чаще всего темно-синему. Он идеально подходит для полуформальных случаев и легко сочетается с чиносами или джинсами.

Спортивный пиджак – самый неформальный из тройки. Его отличает свободный крой, разнообразие тканей (твид, вельвет, лен) и узоров (клетка, елочка). Часто имеет накладные карманы и заплатки на локтях. Это идеальный выбор для повседневного стиля и непринужденных встреч.

Классический пиджак – основа делового гардероба. Строгий, сдержанный, выполненный из высококачественной шерсти. Обычно является частью костюма, но может носиться отдельно с брюками в тон. Это выбор для официальных мероприятий и деловых встреч.





Практические советы по выбору ткани и фасона

Пиджак Ткань Блейзер Выбирайте качественный хлопок или легкую шерсть Спортивный Отлично смотрится в твиде, вельвете или льне Классический Должен быть из тонкой шерсти супер 100–150

Фасон:

Учитывайте особенности фигуры. Более приталенный крой подойдет стройным мужчинам, свободный – тем, кто предпочитает комфорт.

Обратите внимание на плечи – они должны четко совпадать с вашими, не выступая и не провисая.

Длина рукава должна доходить до запястья, открывая манжету рубашки на 1–1,5 см.





Создание универсального гардероба

Чтобы ваш гардероб был готов к любому событию, включите в него все три типа пиджаков.

Пиджак Совет Блейзер Сочетайте с яркими рубашками или поло, дополняйте чиносами или прямыми джинсами. Обувь – лоферы или мокасины. Спортивный Носите с водолазками, свитерами, рубашками в клетку. Брюки – от джинсов до вельвета. Обувь – дерби, чукка или даже кеды Классический Комбинируйте с брюками от костюма или классическими джинсами темных оттенков. Рубашка и галстук завершат образ. Обувь – оксфорды или монки





Советы по выбору и сочетанию

Цвета : не бойтесь экспериментировать, но придерживайтесь правил цветовых сочетаний. Темный пиджак – светлая рубашка или наоборот.

: не бойтесь экспериментировать, но придерживайтесь правил цветовых сочетаний. Темный пиджак – светлая рубашка или наоборот. Аксессуары : нагрудный платок, стильные часы или запонки добавят индивидуальности.

: нагрудный платок, стильные часы или запонки добавят индивидуальности. Сочетание узоров : если пиджак с узором, выбирайте однотонную рубашку и наоборот.

: если пиджак с узором, выбирайте однотонную рубашку и наоборот. Сезонность: учитывайте время года. Легкие ткани для лета, плотные – для осени и зимы.

Идеальный пиджак – это тот, который подчеркивает ваш стиль и соответствует событию. Инвестируйте в качество, выбирайте модели, которые подходят именно вам, и смело комбинируйте их с остальным гардеробом. Помните, что в центре моды всегда находится уверенный в себе мужчина.