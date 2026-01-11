Мужская спортивная одежда 2026: 6 ключевых вещей для тренировок

Представляем шесть ключевых вещей для тренировок. Поскольку мужская спортивная одежда часто используется не только в зале, но и в повседневной жизни, эта подборка является особенно актуальной.

Рашгард

Рашгард – компрессионная майка из эластичных синтетических материалов (чаще полиэстер со спандексом), изначально созданная для борьбы и контактных видов спорта. Она плотно облегает тело, защищает кожу от ссадин и обеспечивает оптимальный температурный режим во время интенсивных нагрузок. За счет плоских швов и быстрого отвода влаги такой рашгард дарит ощущение комфорта даже при самых тяжелых подходах.





Спортивный костюм

Спортивный костюм – классический комплект олимпийка+штаны или худи+джоггеры, который стал основой мужского спортивного гардероба. Сегодня такие комплекты шьются из смесовых футеров и мягкого трикотажа с добавлением полиэстера и эластана, чтобы гарантировать восстановление формы и отведение влаги. Крой может быть свободным или умеренно приталенным, но всегда с эластичными манжетами и поясом для удобства.





Шорты

Тренировочные шорты должны быть из легких синтетических тканей (например, нейлонового таслана или полиэстера с добавками спандекса) и иметь сетчатые внутренние вставки для вентиляции. Фасон – широкий или слегка расклешенный книзу, с эластичным поясом для свободы движений. Функциональность обеспечивают внутренние сетчатые трусы или утяжки по краям, чтобы шорты не мешали при прыжках и приседаниях.





Спортивные штаны

Спортивные штаны (джоггеры) – от классических флисовых моделей до современных "карго"-брюк – адаптированы под активный образ жизни. Как правило, используют плотный трикотаж или флис на основе хлопка с синтетикой, который хорошо сохраняет тепло и форму. Резинка на поясе и манжеты по щиколоткам обеспечивают посадку и комфорт при движении. Такие штаны подходят как для разминочных циклов перед тренировкой, так и для прогулки по городу в сочетании с худи или свитшотом.





Худи

Худи – универсальная верхняя часть гардероба для зала и города. Их изготавливают из мягкого флиса или футера (смесь хлопка и полиэстера), часто с теплой внутренней подкладкой и вентиляцией в плечах. Классический крой свободный, но встречаются и облегченные модели с аккуратным капюшоном и прорезями под вентиляцию. Худи можно надеть поверх компрессионной футболки или с жилеткой или курткой, придавая образу стильный спортивный характер.





Кроссовки

Современный тренд – минималистичные модели slim-fit с тонкой подошвой и легкими материалами. При этом важна амортизация и сцепление с покрытием. Верх может быть из сетки или технического текстиля с мембраной.



