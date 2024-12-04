Тепло стиля: лучшие мужские свитера зимы 2024/2025

С приходом холодов свитер становится незаменимой частью мужского гардероба. Зима 2024-2025 обещает быть особенно интересной для ценителей моды: дизайнеры предлагают свежие взгляды на классику и вводят новые тенденции. Разбираемся, какие свитера будут актуальны в этом сезоне и как их лучше всего сочетать.

1. Объемные свитера крупной вязки

Возврат к комфорту и уюту продолжается. Объемные свитера с крупной вязкой не только согреют в холодные дни, но и добавят образу текстурности. Особенно популярны модели с высоким воротом и рукавами "летучая мышь".





Как носить: Сочетайте такой свитер с узкими джинсами или брюками (но не слишком), чтобы сбалансировать объем сверху. Дополните образ массивными ботинками или челси.

2. Геометрические узоры и орнаменты

Свитера с яркими геометрическими узорами возвращаются из ретро-коллекций. Ромбы, зигзаги, скандинавские мотивы – всё это вновь в тренде.





Как носить: Комбинируйте с однотонными брюками или чиносами нейтрального цвета. Избегайте излишней пестроты в остальной части образа.

3. Вязаные пастельных оттенков

Пастельные тона, такие как бледно-голубой, мятный и пудровый, придают образу свежести и легкости даже в зимнее время.





Как носить: Такие свитера хорошо смотрятся с темными брюками или джинсами. Добавьте классические кеды или минималистичные ботинки для завершения образа.

4. Тонкие кашемировые свитера

Кашемир остается символом роскоши и элегантности. Тонкие свитера из кашемира идеально подходят как для офиса, так и для выходных.





Как носить: Носите под пиджак или блейзер для строгого стиля, либо самостоятельно с классическими брюками. Дополните часами и кожаным ремнём.

5. Свитера с молнией до середины груди (half-zip)

Эти модели объединяют в себе комфорт свитера и практичность молнии, позволяя регулировать глубину выреза.





Как носить: Идеально смотрятся с рубашкой, воротник которой можно вывести наружу. Сочетайте с чиносами или джинсами.

Советы по сочетанию свитеров:

Слоистость . Не бойтесь надевать свитер поверх рубашки или под пиджак. Это не только согреет, но и добавит образу глубины/

. Не бойтесь надевать свитер поверх рубашки или под пиджак. Это не только согреет, но и добавит образу глубины/ Аксессуары . Шарфы, шапки и перчатки могут дополнить образ и внести дополнительные оттенки.

. Шарфы, шапки и перчатки могут дополнить образ и внести дополнительные оттенки. Цветовая гамма . Учтите свой цветотип. Холодные оттенки подходят одним, теплые – другим.

. Учтите свой цветотип. Холодные оттенки подходят одним, теплые – другим. Уход за свитером. Чтобы свитер служил дольше, следуйте рекомендациям по уходу на ярлыке. Качественные материалы требуют бережной стирки и сушки.

Зима 2024-2025 предоставляет широкое поле для экспериментов со свитерами. Выбирайте модели, которые отражают ваш стиль и подходят под ваш образ жизни.