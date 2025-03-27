Кардио для мужчин: как не терять мышцы, но оставаться в форме

Кардио нужно всем, даже если твоя цель – не бегать марафоны, а выглядеть рельефно. Оно прокачивает выносливость, ускоряет восстановление и помогает контролировать жир. Но если делать его неправильно, можно потерять мышцы. Разбираемся, как встроить кардио в тренировки без вреда для формы.

Почему кардио важно, даже если ты качаешься

Можно скептически смотреть на беговую дорожку и считать, что тяжелый жим – это единственная форма мужской активности. Но если тебе важно не только выглядеть мощно, но и не задыхаться при подъеме по лестнице, кардио просто необходимо. Оно прокачивает сердце, ускоряет восстановление после тренировок и помогает держать процент жира под контролем.

Но вот загвоздка: если переборщить, мышцы действительно могут начать уходить. И это уже не то, что хочется видеть в зеркале.

Как совмещать кардио и силовые





Правильная стратегия – это баланс. Первое правило: не делай кардио перед тяжелыми силовыми тренировками, особенно если цель – набор массы. Оптимальный вариант – кардио после зала или в отдельные дни.

Если ты в фазе набора, достаточно 2-3 легких кардиосессий по 20-30 минут в неделю (например, ходьба под наклоном или велотренажер). Если хочешь подсушиться, увеличь количество до 4-5 раз в неделю, но не переусердствуй – следи за питанием, иначе мышцы будут уходить вместе с жиром.

Какое кардио выбрать

Необязательно убиваться на дорожке. Отлично работает гребля, эллипс, спринты на велосипеде или беговые интервалы. Главное – не устраивать марафоны на 10 км, если ты не планируешь становиться бегуном.

Лучший формат: короткие, но интенсивные сессии (HIIT) или умеренные кардиотренировки, которые не вгоняют тебя в жесткий дефицит калорий.

Еда и восстановление

Кардио само по себе не сжигает мышцы, но если ты не восполняешь энергию и не следишь за белками, организм может начать черпать запасы оттуда, откуда не надо. Поэтому держи в рационе достаточно белка (минимум 1,6 г на кг веса) и не загоняй себя в экстремальные диеты.

И не забывай про сон: если ты тренируешься на износ, но спишь 4-5 часов, восстановление будет страдать, а вместе с ним и мышцы.