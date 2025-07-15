Что носить летом: мужской дресс-код для офиса

Жара в городе и плотный график – не повод выглядеть небрежно. Летний дресс-код – не про страдания, а про практичные решения: ткани, фасоны и сочетания, которые помогают выдерживать высокие температуры без ущерба стилю.

На что обратить внимание в первую очередь

Ткани. Оптимальный выбор для жарких будней – хлопок, лен, тенсель, батист, поплин. Они обеспечивают воздухообмен и меньше задерживают влагу. Полностью синтетические материалы или плотные смесовые ткани стоит исключить: в них жарко и некомфортно.

Крой. Выбирайте модели свободного, но не мешковатого кроя. Рубашки с коротким или закатанным рукавом, брюки без плотной подкладки, легкие костюмы без лишних слоев. Уместен и немного расслабленный силуэт – в пределах офисного дресс-кода.

Цвет. Светлые и нейтральные оттенки – практичный выбор. Они отражают солнечный свет, не так сильно нагреваются и визуально освежают образ.

Что можно носить





– Рубашки из льна или хлопка

– Тонкие чиносы или классические брюки из дышащих тканей

– Поло из плотного трикотажа

– Кожаные или замшевые лоферы, закрытые слипоны

– Легкие пиджаки или костюмы на полуподкладке

Если дресс-код допускает смарт-кэжуал – можно носить белую футболку под жакет или классическую рубашку навыпуск.

Чего лучше избегать

– Шортов (даже строгих)

– Майки и прозрачные ткани

– Пляжной обуви: шлепанцев, сандалий

– Ярких принтов и неформального трикотажа

Даже летом одежда должна оставаться офисной по духу, пусть и адаптированной под погоду.

Практичные советы





– Держите в офисе запасную рубашку

– Используйте антиперспиранты для одежды

– Сумка из натуральной кожи или холста сохранит аккуратный вид

– Шейный платок может быть не только стильным акцентом, но и впитывать влагу в жару

Грамотно подобранный летний гардероб позволяет сохранять комфорт и выглядеть профессионально. Главное – выбрать дышащие ткани, следить за уместностью и не пытаться спастись от жары в ущерб образа.