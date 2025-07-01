Бейсболка, бандана или панама: выбираем мужские головные уборы на лето правильно

Есть вещи, которые выдают стиль без слов – и головной убор один из них. Можно накинуть простую футболку, джинсы и кеды, но добавить бейсболку или панаму – и образ уже выглядит продуманно. Главное – выбрать то, что актуально, а не то, что валяется на полке уже несколько лет.

Панама



Да, панамы снова в моде. Но не те, которые ассоциируются с детским лагерем. В 2025 году актуальны модели с жесткой формой, без лишнего декора и в приглушенных оттенках: хаки, графит, беж. Особенно хорошо смотрятся панамы из плотного хлопка или нейлона – как у Acne Studios, Jacquemus или C.P. Company. Носить можно с рубашкой, футболкой, шортами или карго – зависит от настроения, но всегда расслабленно и без "походного" вайба.



Бейсболка



Бейсболки – по-прежнему база, но устарели модели с контрастными швами, кричащими логотипами и кривым козырьком. Сейчас актуальны минималистичные модели – однотонные, с правильной посадкой и качественным материалом (плотный хлопок, твил, деним). Лучше всего смотрятся бейсболки с нейтральными логотипами. Можно присмотреться к бейсболкам брендов AMI, A.P.C., Maison Kitsuné.



Банданы



Банданы – вещь непростая. С одной стороны, они вернулись в моду через Y2K и стритстайл, с другой – легко промахнуться и выглядеть нелепо в городской среде. Если хочется попробовать, выбирайте однотонные модели или принты в духе paisley, но без кислотных оттенков и контрастной окантовки. Лучше всего бандана смотрится, если завязана просто – на лбу или затылке, без попыток превратить ее в пиратскую косынку. Носить можно с футболкой и джинсами или рубашкой нараспашку – главное, чтобы образ выглядел расслабленным и актуальным, а не нарочито ретро.



Докер



Докер – головной убор, который уверенно держится в гардеробе уличной моды. Его выбирают те, кому важны детали и чистота силуэта. Он не громоздкий, не отвлекает от образа и подходит тем, кто не хочет носить классические бейсболки или панамы. Особенно круто смотрится в монохромных или техно-луках, как часть современного урбанистического стиля.



Как выбирать

Выбирая головной убор, ориентируйтесь на форму лица, цвет гардероба и общий вайб. Лучше потратить больше времени и взять одну универсальную модель, чем покупать пять странных штук, которые вы ни разу не наденете. Качественный материал, хорошая посадка, простота – это все еще основные ориентиры.